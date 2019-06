Soutien aux technologies innovantes - Québec soutient l'entreprise Préhos pour la mise en vitrine de sa solution numérique en soins préhospitaliers d'urgence

QUÉBEC, le 18 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Économie et de l'Innovation accorde une aide financière de 144 000 $ à l'entreprise Préhos en vertu du programme Créativité Québec. Ce soutien gouvernemental pourrait atteindre 350 000 $ au terme du projet. La somme octroyée servira à appuyer la mise en vitrine de la solution numérique Préhos, conçue pour améliorer la productivité dans le domaine des soins préhospitaliers d'urgence.

Le ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, M. Éric Caire, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation,

M. Pierre Fitzgibbon.

La solution Préhos permet entre autres aux paramédicaux de recueillir des données terrain en temps réel et de partager rapidement des informations critiques sur l'état de leurs patients avec les intervenants des centres hospitaliers.

Citations :

« Alors que le Québec amorce un virage numérique pour hausser la productivité des entreprises, accroître la rapidité des services et réduire les coûts des opérations, je ne peux que saluer et encourager de telles initiatives. La solution technologique développée par Préhos constitue un exemple éloquent des bénéfices qui découleront de ce tournant numérique. En optimisant les tâches effectuées par les paramédicaux et les intervenants des centres hospitaliers, la solution Préhos accélèrera la prise en charge des patients. »

Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale

« Préhos a développé une technologie numérique d'avant-garde, qui contribue non seulement à accroître l'efficacité et la qualité des soins paramédicaux, mais également à démontrer l'excellence du Québec en matière d'innovation. Je suis heureux de soutenir un projet numérique aussi prometteur, qui intéressera assurément plus d'une entreprise de services ambulanciers ici comme ailleurs au Canada et à l'étranger. Grâce à de telles technologies de pointe, le Québec pourra optimiser ses opérations, renforcer sa compétitivité et se démarquer à l'international. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

Faits saillants :

Préhos réalise actuellement une vitrine technologique en Ontario depuis septembre 2018, laquelle se poursuivra jusqu'en mai 2020. Ce projet permet de faire la démonstration de sa solution numérique à des clients potentiels.

depuis septembre 2018, laquelle se poursuivra jusqu'en mai 2020. Ce projet permet de faire la démonstration de sa solution numérique à des clients potentiels. Des services ambulanciers de l'Australie, de la Grande-Bretagne, de l' Irlande , de l'Allemagne, des États-Unis et d'ailleurs au Canada ont déjà effectué une visite de la vitrine.

, de l'Allemagne, des États-Unis et d'ailleurs au ont déjà effectué une visite de la vitrine. Le programme Créativité Québec, qui a été renommé le Programme innovation, vise à appuyer les entreprises québécoises dans la réalisation de leurs projets d'innovation de produits ou de procédés.

Lien connexe :

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

Twitter : twitter.com/economie_quebec

Facebook : www.facebook.com/EconomieQc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/économie-québec/

YouTube : www.youtube.com/user/MDEIEQuebec

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Renseignements: Sources : Mme Nathalie St-Pierre, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, Tél. : 418 575-5872; Mathieu St-Amand, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 418 691-5650; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710