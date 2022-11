SAN FRANCISCO, 23 novembre 2022 /CNW/ - Les scientifiques ukrainiens qui ont fui leur pays en raison de la guerre avec la Russie ou qui n'ont pas pu travailler à cause de la destruction de leur lieu de travail recevront l'aide de leurs homologues australiens.

L'aide prendra la forme d'un don de 800 000 $ de la Breakthrough Prize Foundation, un organisme sans but lucratif, à l'Académie australienne des sciences. Cela a été annoncé aujourd'hui.

Le don appuiera les initiatives suivantes :

Établir des collaborations de recherche à long terme entre les scientifiques ukrainiens et australiens, principalement avec les chercheurs en début et en milieu de carrière (il peut s'agir de visites à court terme dans des installations de recherche australiennes pour tisser des liens qui perdureront après la guerre).

Fournir aux scientifiques ukrainiens un accès à une infrastructure et à des installations australiennes de recherche et de sciences de pointe, comme des programmes de superinformatique, des synchrotrons, des télescopes et des installations de la National Collaborative Research Infrastructure Strategy (NCRIS).

Rendre possible l'envoi de données et d'échantillons à des installations de recherche australiennes aux fins d'analyse, les résultats étant renvoyés aux instituts de recherche ukrainiens.

Tous les efforts déployés pour aider les scientifiques ukrainiens respecteront le plan d'action en dix points élaboré pour assurer des mesures axées sur la reconstruction d'un système de science et de recherche moderne et mondialement intégré en Ukraine.

Le professeur Chennupati Jagadish, président de l'Académie australienne des sciences, a déclaré que l'Académie soutient le peuple ukrainien et sa main-d'œuvre scientifique au pays et en exil.

« Un nombre considérable d'installations de recherche et d'universités ukrainiennes ont été détruites par la guerre. Nous considérons cette initiative comme l'un des moyens les plus efficaces pour l'Australie de soutenir la communauté scientifique ukrainienne, a déclaré le professeur Jagadish.

Cette nouvelle initiative sera un partenariat mutuellement avantageux et un échange de connaissances bidirectionnel entre les scientifiques australiens et ukrainiens.

Nous remercions la Breakthrough Prize Foundation pour son généreux don et son soutien continu aux scientifiques ukrainiens. »

Cette initiative s'inscrit dans un mouvement mondial visant à soutenir les scientifiques ukrainiens et viendra compléter le travail déjà entamé par d'autres pays comme les États-Unis, la Pologne et le Danemark, qui ont accueilli principalement des femmes scientifiques ukrainiennes qui ont fui leur pays.

L'Académie fait également partie d'un comité de coordination composé d'autres académies nationales, dont l'Académie nationale des sciences des États-Unis, l'Académie polonaise des sciences et l'Académie nationale des sciences d'Ukraine.

« Il est inspirant de voir les membres de la communauté scientifique de tous les continents se réunir pour soutenir les scientifiques ukrainiens et leur recherche cruciale, a déclaré Yuri Milner, fondateur de la Breakthrough Prize Foundation. Je félicite l'Académie australienne des sciences pour sa contribution à cet effort mondial. »

L'Académie australienne des sciences est un groupe de 590 éminents scientifiques de l'Australie. L'Académie fournit des conseils scientifiques indépendants, encourage l'engagement scientifique international, sensibilise le public et l'aide à mieux comprendre la science, et défend, célèbre et soutient l'excellence de la science australienne.

La Breakthrough Prize Foundation est un organisme sans but lucratif qui a pour but de rendre hommage aux grands scientifiques du monde, de faire progresser la recherche scientifique de pointe et d'aider à créer une culture du savoir dans laquelle chacun, en particulier la prochaine génération, peut être inspiré par les grandes questions de la science. Les prix Breakthrough, connus sous le nom d'« Oscars des sciences », récompensent les meilleurs scientifiques du monde dans les domaines des sciences de la vie, de la physique fondamentale et des mathématiques. Chaque prix a une valeur de 3 millions de dollars. Le Breakthrough Junior Challenge est un concours vidéo mondial annuel destiné aux étudiants et visant à inspirer une pensée scientifique créative.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Chennupati Jagadish - Dan Wheelahan : [email protected] - +61 488 766 010, Janet Wootten - [email protected] - 212 843-8024