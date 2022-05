Soutien aux personnes proches aidantes - Nominations pour le Comité de direction de l'Observatoire québécois de la proche aidance et pour le Comité de partenaires concernés par le soutien aux personnes proches aidantes

QUÉBEC, le 15 mai 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et l'adjointe parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux, Marilyne Picard, annoncent aujourd'hui les nominations de la présidence et de la vice-présidence du Comité de direction de l'Observatoire québécois de la proche aidance et du Comité de partenaires concernés par le soutien aux personnes proches aidantes (PPA).

Le Comité de direction de l'Observatoire a pour mission de diriger l'Observatoire québécois de la proche aidance et d'en déterminer les orientations, les objectifs généraux et les politiques. Celui-ci a pour but de fournir de l'information fiable et objective en matière de proche aidance par l'observation, la vigie et le partage des savoirs.

La ministre Blais désigne :

M me Sylvie Constantineau, membre d'un organisme non gouvernemental (ONG), l'Association québécoise des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale, pour le poste de présidente du Comité de direction de l'Observatoire;





M. Marc Rochefort, membre d'une ONG, le Regroupement provincial des comités des usagers, pour le poste de vice-président du Comité de direction de l'Observatoire.

Le Comité de partenaires a, quant à lui, pour mission de formuler des recommandations ou des avis à la ministre en ce qui a trait à la Politique nationale et au Plan d'action gouvernemental pour les PPA ou à toute autre question concernant les PPA.

La ministre désigne :

M me Mélanie Perroux, membre d'une ONG, Proche aidance Québec, pour le poste de présidente du Comité de partenaires;





Mélanie Perroux, membre d'une ONG, Proche aidance Québec, pour le poste de présidente du Comité de partenaires; Mme Irène Guérin, membre PPA, pour le poste de vice-présidente du Comité de partenaires.

Citations :

« Ces différentes nominations vont permettre à l'Observatoire québécois de la proche aidance et au Comité de partenaires de démarrer officiellement leurs activités. Avec ces deux structures, notre gouvernement démontre toujours sa volonté de valoriser l'apport des personnes proches aidantes et de les appuyer afin de leur offrir une meilleure qualité de vie. Je tiens à les remercier pour leur engagement et leur contribution à l'évolution de la proche aidance dans notre communauté. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Étant moi-même maman d'une jeune fille en situation de handicap et ainsi, personne proche aidante, je ressens une grande fierté devant tout le travail qui découle de la toute première loi que nous avons adoptée en octobre 2020. Ces deux instances sauront nourrir ce projet de société lancé par notre gouvernement et mené par la ministre Blais, afin de reconnaître et de mieux soutenir les 1,5 million de personnes proches aidantes du Québec. »

Marilyne Picard, adjointe parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Le Comité de partenaires et le Comité de direction de l'Observatoire doivent se réunir au moins deux fois par année avec le Comité de suivi de l'action gouvernementale pour le soutien aux personnes proches aidantes découlant du Plan d'action.





Les deux comités doivent, dans les six mois de la fin de l'année financière, transmettre à la ministre un rapport de leurs activités.





Le mandat des membres des comités est d'au plus cinq ans et ne peut être renouvelé consécutivement qu'une fois.

Lien connexe :

Pour en savoir plus : Observatoire en proche aidance

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Jean-Charles Del Duchetto, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 514 229-0591