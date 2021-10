Soutien aux personnes proches aidantes - Lancement du plan d'action gouvernemental en proche aidance

QUÉBEC, le 27 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, lance aujourd'hui le Plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes 2021-2026 : Reconnaître pour mieux soutenir. Ce dernier présente les mesures et les actions destinées à concrétiser la Politique nationale pour les personnes proches aidantes, dont il reprend les axes et les orientations. Pour l'occasion, elle est accompagnée du directeur général de l'Appui pour les proches aidants, Guillaume Joseph, et de la directrice générale de Proche aidance Québec, Mélanie Perroux.

Ce premier plan d'action gouvernemental a pour objectif de soutenir la qualité de vie des personnes proches aidantes (PPA). Pour ce faire, il cible les actions favorables à leur santé et à leur bien-être et prend en considération l'importance d'un équilibre entre les différentes sphères de leur vie.

Le plan d'action se déploie autour de quatre grands axes :



la reconnaissance et l'autoreconnaissance des PPA ainsi que la mobilisation des acteurs concernés;

le partage de l'information, la promotion des ressources et le développement de connaissances et de compétences;

le développement de services de santé et de services sociaux adaptés aux PPA, selon une approche basée le plus possible sur le partenariat avec ces dernières;

le développement d'environnements conciliants qui soutiennent et favorisent l'amélioration des conditions de vie des PPA, notamment en vue d'éviter la précarisation financière.

Le plan d'action gouvernemental prévoit la mise en œuvre d'une gouvernance nationale intersectorielle, laquelle est inscrite dans la Loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes. Ce plan d'action mise sur la synergie entre les différents partenaires engagés dans la démarche et fera par ailleurs l'objet d'une évaluation, d'un suivi et d'une reddition de comptes afin de mesurer les retombées sur la santé, le bien-être et la qualité de vie des personnes proches aidantes. Notons que ce plan est issu de la mobilisation de 17 ministères et organismes, de 15 directions du ministère de la Santé et des Services sociaux et de partenaires.

Entente établissant un processus d'orientation vers des services mieux adaptés

La ministre Blais a également annoncé qu'une entente de partenariat a été conclue entre le ministère de la Santé et des Services sociaux, la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer (FQSA) et l'Appui pour les proches aidants afin de faciliter le parcours des PPA dans l'offre de services disponibles dans les réseaux locaux de services. Cette entente vise à favoriser le repérage précoce des PPA d'aînés et de personnes vivant avec un trouble neurocognitif majeur afin de les orienter vers les ressources appropriées pouvant leur offrir de l'information et du soutien tôt dans leur parcours, notamment pour prévenir les situations d'épuisement. Pour l'année 2020-2021, un investissement de 644 200 $ a été versé à la FQSA pour la phase de démarrage. À partir de 2021-2022, un montant totalisant 1 326 300 $ sera versé annuellement.

Citations :

« L'élaboration de ce plan d'action est la suite logique des efforts que nous avons faits jusqu'à maintenant pour offrir aux personnes proches aidantes un meilleur soutien ainsi qu'une reconnaissance hautement méritée. Il résulte d'une approche inclusive fondée sur la bienveillance, qui tient compte de la grande diversité des besoins vécus par ces héros du quotidien. Les actions présentées aujourd'hui viennent amorcer un changement profond et tangible dans notre perception et nos approches, et ce, pour les cinq prochaines années et les autres à venir. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Il ne faut pas oublier que les besoins des personnes proches aidantes sont beaucoup plus diversifiés que l'on pense. De l'enfant ayant une déficience à la personne en fin de vie en passant par les aînés en perte d'autonomie, il y a toute une gamme de situations possibles, et ce plan d'action n'oublie personne. Il est crucial de reconnaître l'ensemble des réalités que peuvent vivre ces personnes et leurs proches, et les mesures contenues dans ce plan d'action contribueront à mieux les soutenir au quotidien. »

Marilyne Picard, adjointe parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Parmi les principales mesures que propose ce plan d'action gouvernemental, notons :

la sensibilisation de la société québécoise au rôle et à l'apport indéniable des PPA et à l'importance de les soutenir;



le soutien à la recherche et au transfert de connaissances en proche aidance;



la réponse aux besoins d'information et de formation des PPA et des acteurs concernés par la proche aidance;



les services de répit et de soutien psychosocial pour répondre aux besoins des PPA;



l'établissement de partenariats avec les PPA tout au long du parcours de soins et de services;



le maintien de l'équilibre entre le rôle des PPA et les autres sphères de leur vie.



Rappelons que la Politique nationale pour les personnes proches aidantes, dont découle ce plan d'action gouvernemental, a été présentée en avril dernier. Elle s'inscrit à la suite de l'adoption de la Loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes, adoptée par l'Assemblée nationale le 28 octobre 2020.

Lien connexe :

Pour en savoir plus, consulter le plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes 2021-2026.

