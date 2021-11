Soutien aux personnes proches aidantes - Création de deux comités issus des mesures prévues dans la Loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes

QUÉBEC, le 12 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et son adjointe parlementaire, Marilyne Picard, annoncent aujourd'hui, au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, la création de deux comités prévus par la Loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes. Il s'agit du Comité de direction de l'Observatoire québécois de la proche aidance et du Comité de partenaires concernés par le soutien aux personnes proches aidantes (PPA).

Le Comité de direction de l'Observatoire a pour mission de diriger l'Observatoire québécois de la proche aidance et d'en déterminer les orientations, les objectifs généraux et les politiques. Celui-ci a pour but de fournir de l'information fiable et objective en matière de proche aidance par l'observation, la vigie et le partage des savoirs. Le Comité de direction de l'Observatoire est composé de 13 membres nommés par la ministre Blais, soit :

le docteur Olivier Beauchet, direction scientifique de l'Observatoire, Université de Montréal;

Cindy Starnino , direction administrative de l'Observatoire, CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal;

, direction administrative de l'Observatoire, CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal; Sophie Éthier, chercheuse, Université Laval ;

; Sylvie Lambert , chercheuse, Université McGill;

, chercheuse, Université McGill; Véronique Dubé, chercheuse, Université de Montréal;

Mélanie Couture, chercheuse, Université de Sherbrooke ;

; Marc Rochefort , membre d'un organisme non gouvernemental (ONG), Regroupement provincial des comités des usagers;

, membre d'un organisme non gouvernemental (ONG), Regroupement provincial des comités des usagers; Elizabeth Obregon , membre d'une ONG, Fondation des maladies du cœur et de l'AVC;

, membre d'une ONG, Fondation des maladies du cœur et de l'AVC; Sylvie Constantineau , membre d'une ONG, Association québécoise des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale;

, membre d'une ONG, Association québécoise des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale; Carole Tavernier , membre PPA;

, membre PPA; Autre membre PPA issu des Premières Nations et Inuit (PNI) (nomination à venir);

un représentant du ministère de la Santé et des Services sociaux (nomination à venir);

un représentant d'un ministère concerné par le soutien aux personnes proches aidantes (PPA) (nomination à venir).

Le Comité de partenaires a quant à lui pour mission de formuler des recommandations ou des avis à la ministre en ce qui a trait à la Loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes, à la Politique nationale et au Plan d'action gouvernemental pour les PPA ou à toute autre question concernant les PPA. Il est composé de 17 membres nommés par la ministre, soit :

Sylvie Maréchal, membre d'une ONG, Réseau Avant de craquer;

Joseph Guillaume , membre d'une ONG, L'Appui;

, membre d'une ONG, L'Appui; Michel Rioux , membre d'une ONG, Centre d'aide aux proches aidants des Basques;

, membre d'une ONG, Centre d'aide aux proches aidants des Basques; Nathalie Richard , membre d'une ONG, L'étoile de Pacho;

, membre d'une ONG, L'étoile de Pacho; Mélanie Perroux, membre d'une ONG, Proche aidance Québec;

Irène Guérin, membre PPA;

Anne-Marie Parent , membre PPA;

, membre PPA; Patricia Pounienkow , membre PPA;

, membre PPA; Louise Desmarais , membre PPA;

, membre PPA; Denise Juneau , membre PPA;

, membre PPA; Lucie Méthot, membre PPA;

Véronique Provencher, chercheuse, Université de Sherbrooke ;

; Robin Cohen , chercheuse, Université McGill;

, chercheuse, Université McGill; Marie-Hélène Morin, chercheuse, Université Laval ;

; Isabelle Van Pevenage , chercheuse, Université de Montréal;

, chercheuse, Université de Montréal; un membre PPA issu des PNI ou un membre d'une ONG PNI (nomination à venir);

un membre de l'Observatoire québécois de la proche aidance (à nommer après consultation de celui-ci);

un membre du Comité de suivi de l'action gouvernementale pour le soutien aux personnes proches aidantes, à titre d'observateur au sein du Comité de partenaires.

« Ces deux comités ont été constitués dans le but de bien nous entourer dans le cadre des transformations profondes que nous voulons apporter en matière de proche aidance. Il s'agit d'un changement majeur dans nos perceptions et nos approches et, pour ce faire, nous devons fonder nos décisions sur des données probantes, axées sur la réalité du terrain vécue par les personnes proches aidantes. La composition de ces comités reflète donc ce désir d'écouter les personnes du milieu, qui sont à même de bien nous guider dans cette démarche porteuse qui s'est amorcée il y a trois ans et qui se poursuit avec le plan d'action que nous déployons actuellement. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je me réjouis de constater la grande diversité des membres de ces deux comités. Elle contribuera à nous fournir des points de vue variés sur la situation des personnes proches aidantes, et fondés sur leur réalité concrète. Une telle composition vise à nous assurer de bien représenter toutes les facettes de la proche aidance, en fonction des particularités des communautés, mais aussi des profils des personnes aidées, de l'enfant ayant une déficience à la personne en fin de vie, en passant par les aînés en perte d'autonomie. »

Marilyne Picard, adjointe parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Le mandat des membres des comités est d'au plus cinq ans et ne peut être renouvelé consécutivement qu'une fois.

Le Comité de partenaires et le Comité de direction de l'Observatoire doivent se réunir au moins deux fois par année avec le Comité de suivi de l'action gouvernementale pour le soutien aux personnes proches aidantes pour discuter du suivi du Plan d'action gouvernemental.

Ils devront, dans les six mois de la fin de l'année financière, transmettre à la ministre un rapport de leurs activités.

