Soutien aux personnes proches aidantes - Bonification et restructuration de la mission de l'Appui national

QUÉBEC, le 26 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, annonce la bonification et la restructuration de la mission de l'Appui national, conformément à la Politique nationale pour les personnes proches aidantes qui jette les bases d'une action gouvernementale concertée visant à améliorer la qualité de vie, la santé et le bien-être de ces personnes.

En effet, dès le 1er novembre 2021, l'Appui national se repositionne et prévoira :

l'élargissement de sa mission pour desservir toutes les personnes proches aidantes (PPA) ;

la mise en place d'une structure de gouvernance simplifiée et plus agile ;

la présence de conseillers en développement dans toutes les régions du Québec ;

le maintien et le renforcement de la relation de collaboration entre l'Appui, le réseau de la santé et des services sociaux et les autres acteurs sectoriels et intersectoriels.

À ce titre, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants maintiendra les investissements prévus pour soutenir l'Appui dans cette restructuration. En effet, 13,4 millions $ seront prochainement versés à l'organisme pour qu'il poursuive ses activités, notamment le financement de services pour les PPA partout au Québec.

Tel qu'énoncé dans le budget du gouvernement du Québec 2021-2022, la création du fonds de soutien aux personnes proches aidantes s'accompagnait d'un partenariat entre la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et Sojecci II Ltée, une société de participation de la famille de Lucie et André Chagnon, lequel se termine le 31 octobre 2021. Conséquemment, le maintien du fonds n'est plus requis.

Dans la foulée des travaux entourant la sanction de la Loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes, l'Appui a entamé une restructuration pour élargir le soutien à toutes les personnes proches aidantes. Les Appuis régionaux seront remplacés par des agents de développement régional. Ces travaux sont en cohérence avec la Politique nationale pour les personnes proches aidantes et plusieurs actions concernant la révision des orientations de sa mission ainsi que la poursuite de son financement dans le premier plan d'action gouvernemental.

Citation :

« Je tiens à rassurer à la fois les organismes partenaires et les personnes proches aidantes : nous allons maintenir le financement nécessaire pour le soutien des personnes proches aidantes. Plus que jamais, nous sommes motivés à changer les choses de manière tangible. D'ailleurs, je présenterai dans le plan d'action des mesures concrètes pour mieux reconnaître et soutenir ces personnes. Leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie sont nos priorités. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Créé en 2009, l'Appui pour les proches aidants contribue à améliorer la qualité de vie de ces personnes et à faciliter leur quotidien en veillant notamment à ce qu'elles tirent pleinement profit des ressources mises à leur disposition.

La Société de gestion pour le soutien aux proches aidants (l'Appui national) favorise l'émergence d'une conscience sociale favorable à ces personnes et mobilise les acteurs concernés par les personnes proches aidantes au Québec. Elle assure aussi la mise en place d'initiatives qui contribuent à l'optimisation des services déjà offerts. Elle encourage et soutient l'innovation ainsi que l'acquisition et le transfert de connaissances.

