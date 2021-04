Soutien aux organismes Montréal International et Québec International - Appui de près de 8,5 M$ pour stimuler la prospection d'investissements étrangers

MONTRÉAL, le 15 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce l'attribution d'aides financières totalisant près de 8,5 millions de dollars aux organismes Montréal International et Québec International afin de stimuler la prospection d'investissements étrangers dans le contexte de la relance économique au Québec.

Coordonnés par Investissement Québec International, ces organismes réaliseront ainsi des activités de prospection d'investissements auprès d'entreprises étrangères et de filiales de sociétés étrangères établies dans les régions de Montréal et de la Capitale-Nationale.

L'aide accordée à Montréal International comprend une contribution financière non remboursable de 3,6 millions de dollars du ministère de l'Économie et de l'Innovation et une subvention de 3 millions de dollars du Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Le ministère de l'Économie et de l'Innovation attribue aussi une contribution financière non remboursable de 1 875 000 $ à Québec International.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Citations :

« L'augmentation de l'attraction d'investissements étrangers est une de mes priorités. Grâce à cette annonce, Investissement Québec International pourra compter sur l'étroite collaboration de Montréal International et de Québec International afin d'accélérer le développement économique du Québec. La prospection d'investissements étrangers est un des éléments de la solution pour assurer une relance rapide et durable de l'économie québécoise. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Québec International contribue directement au rayonnement et à la vitalité économique de la Capitale-Nationale, mais également de tout le Québec. Malgré les répercussions de la pandémie sur l'économie locale et sur le commerce international, l'organisme enregistre des résultats très encourageants. Cela démontre que notre région a réussi à préserver sa compétitivité et qu'elle a continué à attirer des investissements directs étrangers. C'est une condition essentielle à notre relance économique et au dynamisme de notre société. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Toutes les forces vives du grand Montréal sont actuellement mobilisées pour favoriser le retour à une plus grande vitalité économique, et le gouvernement du Québec est à l'écoute des besoins de ses partenaires sur le terrain. En soutenant les activités de Montréal International, nous favorisons l'attraction d'investissements étrangers qui viendront consolider les secteurs stratégiques de l'économie métropolitaine et créer davantage de richesse et d'emplois de qualité. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Depuis plusieurs années, Montréal International et Québec International jouent un rôle clé pour promouvoir et accélérer les investissements étrangers au Québec et le recrutement de talents à l'international. Leurs démarches de prospection ciblées génèrent de nombreux projets porteurs dans des secteurs stratégiques pour notre économie. Dans le contexte de postpandémie, il est essentiel de soutenir ces organismes afin qu'ils puissent réaliser leur importante mission et ainsi appuyer la relance économique au Québec. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

« L'équipe d'Investissement Québec International est heureuse de s'inscrire quotidiennement comme partenaire de ces organismes de prospection exemplaires que sont Montréal International et Québec International. Chacun se démarque lorsqu'il s'agit de mettre en lumière les nombreux avantages de faire des affaires au Québec. En travaillant ensemble, nous faisons front commun pour atteindre les cibles ambitieuses du gouvernement en matière de prospection d'investissements et de talents étrangers et nous contribuons activement au développement durable de notre économie. »

Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International

Faits saillants :

Montréal International a pour mission de stimuler la croissance économique et le rayonnement international de la région métropolitaine, notamment par des activités de prospection d'investissements étrangers et d'attraction d'organisations internationales, de talents stratégiques, d'entrepreneurs et d'étudiants internationaux. En 2020, malgré le contexte de la pandémie, l'organisme a contribué à attirer plus de 2 milliards de dollars d'investissements étrangers dans la région du grand Montréal.

Québec International a pour mission de favoriser le développement économique et le rayonnement international de la région de la Capitale-Nationale, notamment par l'attraction d'investissements étrangers et de talents stratégiques, le développement de pôles d'excellence ainsi que le soutien à l'entrepreneuriat technologique, à l'innovation et à l'exportation. En 2020, l'organisme a attiré près de 400 millions de dollars d'investissements étrangers dans la région de la Capitale-Nationale.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation sur les réseaux sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Renseignements: Sources : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5650; Éric Laporte, Directeur des communications, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 438 863-7180; Flore Bouchon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides, Tél. : 418 644-2128; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710; Catherine Salvail, Conseillère - Médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec,Tél. : 514 876-9600, [email protected]; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Tél. : 418 691-2015, poste 83746

Liens connexes

http://www.economie.gouv.qc.ca