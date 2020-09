Soutien aux jeunes entreprises à fort potentiel de croissance - Portrait de l'écosystème startup du Québec : 290 000 $ accordés au Mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec

QUÉBEC, le 31 août 2020 /CNW Telbec/ - Le Mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec (MAIN) dévoile aujourd'hui le Portrait de l'écosystème startup du Québec. Le gouvernement a versé la somme de 290 000 $ à MAIN pour en appuyer l'élaboration.

La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, a fait cette annonce pour l'occasion.

Ce portrait, le premier d'une série de trois, consiste en un survol des connaissances actuelles de l'écosystème des jeunes entreprises à fort potentiel de croissance (startups) au Québec. Il s'agit d'un premier pas vers la mise en place d'une base de connaissances partagée entre les différents acteurs voués aux succès de ces entreprises.

L'aide financière accordée à MAIN s'inscrit dans le cadre du Plan d'action gouvernemental en entrepreneuriat 2017-2022.

« Par les emplois et la richesse qu'il génère, l'entrepreneuriat est l'un des piliers de l'économie québécoise. Partout au Québec, nous sommes plusieurs à travailler à la création d'entreprises innovantes afin de favoriser le développement économique régional. Au cours des dernières années, les entreprises à fort potentiel de croissance ont connu un grand essor, tout comme les organismes consacrés à leur soutien, et c'est bien ainsi! Un portrait de cet écosystème québécois riche apparaît donc comme une nécessité pour bien comprendre leurs réalités et leurs besoins, de même que ceux de chacun des intervenants du milieu. Il est aussi nécessaire pour systématiser l'approche et la culture d'innovation dans les régions du Québec. Je tiens à saluer cette belle initiative de MAIN! »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Créé en 2016, MAIN a pour mission d'appuyer, de développer et de mettre en œuvre des projets capables de dynamiser l'écosystème québécois d'accompagnement des jeunes entreprises à fort potentiel de croissance.

La mesure 20 du Plan d'action gouvernemental en entrepreneuriat 2017-2022 vise la réalisation de portraits qui ont pour objectifs de mieux caractériser l'écosystème propre à ces entreprises et d'améliorer les interventions des acteurs qui gravitent autour de celles-ci.

