Soutien aux infrastructures récréatives et sportives - Les gouvernements du Canada et du Québec investissent dans sept projets récréatifs et sportifs dans la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean

ALMA, QC, le 30 avril 2021 /CNW Telbec/ - Alors que la pandémie a fait ressortir davantage l'importance d'avoir une population en santé, les gouvernements du Canada et du Québec sont fiers de soutenir près de 200 projets d'infrastructures récréatives et sportives à travers le Québec. Grâce à ces investissements, les municipalités du Québec disposeront d'installations modernes et sécuritaires facilement accessibles, mettant ainsi en place les conditions gagnantes pour la pratique d'activités physiques dans nos communautés.

Aujourd'hui, la ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Catherine McKenna, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest ont annoncé l'attribution d'une aide financière de plus de 4 millions de dollars pour la réalisation de sept projets dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour l'occasion, elles étaient accompagnées de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, du député de Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, et de M. Marc Asselin, maire d'Alma. Grâce à ces sommes, les citoyens de la région auront accès à des installations modernes et sécuritaires qui favoriseront un mode de vie actif, sain et inclusif.

Ces nouvelles infrastructures permettront à la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean de créer des milieux de vie propices à l'attraction des familles et des travailleurs, tout en stimulant la relance économique locale. Entre autres, une aide financière totale de plus de 2,3 millions de dollars permettra le réaménagement et l'agrandissement du Club de curling de Riverbend d'Alma. Ce projet consiste à démolir le bâtiment de service existant pour en construire un nouveau. Il consiste également à réparer l'enveloppe extérieure du bâtiment des glaces, à isoler le toit et à le rendre étanche, à relocaliser la salle mécanique et à faire la réfection du système de réfrigération et des infrastructures des dalles de l'aire de jeux. Des travaux connexes pourraient aussi être réalisés.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le gouvernement du Canada investit au total plus de 2 millions par le biais du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec y investit également plus de 2 millions grâce au Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives.

Citations :

« Les activités sportives et récréatives sont essentielles aux collectivités où les gens veulent vivre, travailler et élever leur famille. Pour améliorer la santé et le bien-être des Québécois, le gouvernement du Canada finance sept projets dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont l'agrandissement et le réaménagement du Club de curling Riverbend d'Alma, créant ainsi des emplois locaux et offrant des espaces dont les résidents pourront profiter pendant des années. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Plus que jamais, nous prenons conscience de l'importance d'être actif. C'est pourquoi nous mettons en œuvre des moyens pour permettre aux Québécoises et aux Québécois de bouger davantage. L'accessibilité à des infrastructures récréatives et sportives modernes et de qualité est un incitatif fort pour favoriser la pratique régulière d'activités physiques. Ces projets auront des impacts concrets sur la qualité de vie des familles et le dynamisme de nos communautés. Je souhaite que grâce aux investissements que nous annonçons aujourd'hui, toute la population puisse goûter au plaisir de bouger. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Je suis très fière d'annoncer des investissements de plus de 4 millions de dollars pour bonifier les infrastructures récréatives et sportives de ma région. Les citoyennes et citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme partout au Québec, méritent des installations sécuritaires et de qualité pour pouvoir vraiment adopter un mode de vie physiquement actif. En ces temps particuliers, je souhaite permettre à encore plus de gens de la région de bouger et de s'adonner à leurs activités préférées, dans des cadres sains et sécuritaires. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

« Je suis fier de constater que notre gouvernement investit dans nos installations sportives et s'assure de maintenir la qualité et la diversité des lieux mis à la disposition des citoyens. Cette annonce va au-delà de la pratique du sport, elle contribue également à soutenir les nombreux bénévoles qui font vivre ces installations. Je sais qu'elle aura un impact positif sur leur implication et sur les projets à venir. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean

« Fondé en 1929, le Club de curling Riverbend d'Alma est une institution en matière de sports d'équipe. Ce club, qui regroupe des jeunes, des travailleurs et des retraités, est l'un des plus dynamiques au Québec. La Ville d'Alma est fière de contribuer à cette cure de rajeunissement et c'est une immense joie de savoir que l'incontournable tournoi Bonne Entente se tiendra à l'intérieur d'une infrastructure adaptée. »

Marc Asselin, maire d'Alma

Faits en bref :

Dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC), le gouvernement fédéral prévoit, entre 2018 et 2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun, et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques.

2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun, et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques. Le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) du gouvernement du Québec s'inscrit dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) et de l'Entente bilatérale intégrée (EBI), qui vise à mettre en œuvre le PIIC au Québec et à établir les modalités, les obligations et les engagements des parties. Le programme dispose d'une enveloppe de 294 millions de dollars.

Le ministère de l'Éducation est responsable de la mise en place du sous-volet Infrastructures récréatives du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives visé par l'EBI.

Par le financement de projets de construction, d'aménagement, de rénovation, de mise aux normes, d'agrandissement ou de réaménagement d'infrastructures récréatives et sportives, le PAFIRS vise à soutenir la présence d'infrastructures récréatives et sportives en bon état dans toutes les régions du Québec et à accroître l'accès à ces infrastructures pour la population.

Produit connexe :

Document d'information en annexe : Le Canada et le Québec investissent dans sept projets récréatifs et sportifs dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Liens connexes :

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les projets d'infrastructure au Québec

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/qc-fra.html

Investir dans le Canada, le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/about-invest-apropos-fra.html

Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS - EBI)

http://www.education.gouv.qc.ca/index.php?id=40823

Annexe :

Document d'information



Le Canada et le Québec investissent dans sept projets récréatifs et sportifs dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal est alloué pour la réalisation de sept projets d'infrastructures récréatives qui seront réalisés dans des collectivités de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ces projets visent entre autres à rénover des centres récréatifs et à améliorer des terrains de jeu et autres installations sportives.

Le gouvernement du Canada investit 2 046 199,50 $ dans ces projets sous le volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec y investit également 2 046 199,50 $ provenant du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. À ces contributions s'ajouteront 2 056 289,93 $ provenant des municipalités ou d'autres partenaires.

Renseignements sur les projets :

Emplacement Nom et détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal/autre Albanel Aménagement de jeux d'eau et rénovation du bâtiment de services 69 361,50 $ 69 361,50 $ 69 362,25 $ Alma Réaménagement et agrandissement du Club de curling Riverbend 1 184 604,50 $ 1 184604,50 $ 1 184 605,00 $ Chambord Rénovation et amélioration du parc de planche à roulettes 11 058,50 $ 11 058,50 $ 11 059,05 $ L'Ascension-de-Notre-Seigneur Réfection de l'extérieur de l'aréna 296 915,50 $ 296 915,50 $ 297 005,73 $ Petit-Saguenay Aménagement du terrain de balle Petit-Saguenay 40 051,00 $ 40 051,00 $ 40 051,99 $ Saguenay (Jonquière) Mise aux normes du Club de curling Kénogami 329 908,00 $ 329 908,00 $ 339 905,28 $ Saint-Félix-d'Otis Rénovation et mise aux normes du parc sportif 114 300,50 $ 114 300,50 $ 114 300,30 $



2 046 199,50 $ 2 046 199,50 $ 2 056 289,93 $

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Renseignements: Sources : Chantalle Aubertin, Attachée de presse de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613 941-0660, [email protected]; Alice Bergeron, Attachée de presse de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, 418 997-4093