Soutien aux infrastructures récréatives et sportives - Les gouvernements du Canada et du Québec investissent dans huit projets récréatifs et sportifs dans la région du Centre-du-Québec

DRUMMONDVILLE, QC, le 28 mai 2021 /CNW Telbec/ - Alors que la pandémie a fait ressortir davantage l'importance d'avoir une population en santé, les gouvernements du Canada et du Québec sont fiers de soutenir près de 200 projets d'infrastructures récréatives et sportives à travers le Québec. Grâce à ces investissements, les municipalités du Québec disposeront d'installations modernes et sécuritaires facilement accessibles, mettant ainsi en place les conditions gagnantes pour la pratique d'activités physiques dans nos communautés.

Aujourd'hui, la Secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, Mme Élisabeth Brière, au nom de la ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Catherine McKenna, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, ont annoncé l'attribution d'une aide financière de près de 11 millions de dollars pour la réalisation de huit projets dans la région du Centre-du-Québec. Pour l'occasion, elles étaient accompagnées du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches et député de Johnson, M. André Lamontagne, du leader parlementaire adjoint du gouvernement et député de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, du conseiller municipal du district no 11 à la Ville de Drummondville, M. Daniel Pelletier, et de la présidente du conseil d'administration du Centre communautaire de loisirs Claude-Nault, Mme Denise Picotin. Grâce à ces sommes, les citoyens de la région auront accès à des installations modernes et sécuritaires qui favoriseront un mode de vie actif, sain et inclusif.

Ces nouvelles infrastructures permettront à la région du Centre-du-Québec de créer des milieux de vie qui attireront les familles et les travailleurs, tout en stimulant la relance économique locale. Entre autres, une aide financière totale de plus de 1,7 million de dollars permettra la construction d'un nouveau pavillon au Centre communautaire de loisirs Claude-Nault au parc Boisbriand. Ce pavillon comprendra, entre autres, des salles polyvalentes pour les activités récréatives et sportives, des vestiaires ainsi que des bureaux pour l'organisme à but non lucratif.

Pour la région du Centre-du-Québec, le gouvernement du Canada investit au total plus de 5,4 millions de dollars par le biais du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, tandis que le gouvernement du Québec y investit également plus de 5,4 millions de dollars grâce au Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives.

Citations :

« Le contexte pandémique dans lequel nous nous trouvons depuis maintenant plus d'un an fait ressortir l'importance des infrastructures qui nous permettent de demeurer en santé et d'accroître notre résilience. Je suis très fière d'annoncer un financement fédéral de plus de 5,4 millions de dollars pour réaliser huit projets d'infrastructures qui permettront aux résidents du Centre-du-Québec de faire de l'activité physique en toute sécurité. Le Plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. Je souhaite que ces infrastructures permettent à toutes et tous de (re)découvrir le bonheur de bouger et d'en ressentir tous les bienfaits! »

Élisabeth Brière, Secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Plus que jamais, nous prenons conscience de l'importance d'être actif. C'est pourquoi nous mettons en œuvre des moyens pour permettre aux Québécoises et aux Québécois de bouger davantage. L'accessibilité à des infrastructures récréatives et sportives modernes et de qualité est un incitatif fort pour favoriser la pratique régulière d'activités physiques. Ces projets auront des impacts concrets sur la qualité de vie des familles et le dynamisme de nos communautés. Je souhaite que grâce aux investissements que nous annonçons aujourd'hui, toute la population puisse goûter au plaisir de bouger. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Notre gouvernement s'est engagé à favoriser la qualité de vie de sa population par la pratique d'activités récréatives et sportives, et ce, partout au Québec. Je me réjouis donc des investissements de près de 11 millions de dollars accordés pour la réalisation de huit projets pour la région du Centre-du-Québec. Ces investissements répondent à un réel besoin et permettront à toute la communauté de bouger et de profiter d'infrastructures modernes et sécuritaires. Par exemple, le nouveau pavillon du Centre communautaire de loisirs Claude-Nault à Saint-Nicéphore participera certainement à la vitalité de ce secteur en forte croissance. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches et député de Johnson

« Notre gouvernement est résolument tourné vers les activités récréatives favorisant le divertissement et l'activité physique pour chacun de nos citoyens. Ce nouveau pavillon permettra à la population d'exercer leurs loisirs et leurs passions dans un environnement adapté et moderne. Je suis certain que l'équipe de madame Denise Picotin, présidente du Centre communautaire Claude-Nault, saura orchestrer la bonne marche de ce projet. »

Sébastien Schneeberger, leader parlementaire adjoint du gouvernement et député de Drummon-Bois-Francs

« Le nouveau pavillon du Centre communautaire de loisirs Claude-Nault est attendu par notre communauté et permettra de répondre aux besoins croissants de la population du secteur Saint-Nicéphore. Sa construction fera du parc Central-Boisbriand un lieu où se côtoient en harmonie avec la nature l'éducation, le sport, la culture et le loisir communautaire. »

Alain Carrier, maire de la Ville de Drummondville

« Le conseil d'administration du Centre communautaire de loisirs Claude-Nault est très heureux de souligner l'aide financière accordée par les gouvernements fédéral et provincial dans le cadre du programme PAFIRS. Les jeunes familles et le développement résidentiel du secteur du parc Boisbriand sont en croissance constante. La relocalisation et l'actualisation des installations du centre étaient devenues nécessaires pour nous permettre de bien poursuivre notre mission. Notre engagement d'offrir une plus grande diversité d'activités de sports et de loisirs à l'ensemble de la collectivité tout en privilégiant la population du secteur prend maintenant forme et ce projet deviendra réalité après tant d'années de travail. Merci! »

Denise Picotin, présidente du conseil d'administration du Centre communautaire de loisirs Claude-Nault

Faits en bref :

Dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC), le gouvernement fédéral prévoit, entre 2018 et 2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun, et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques.

2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun, et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques. Le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) du gouvernement du Québec s'inscrit dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) et de l'Entente bilatérale intégrée (EBI), qui vise à mettre en œuvre le PIIC au Québec et à établir les modalités, les obligations et les engagements des parties. Le programme dispose d'une enveloppe de 294 millions de dollars.

Le ministère de l'Éducation est responsable de la mise en place du sous-volet Infrastructures récréatives du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives visé par l'EBI.

Par le financement de projets de construction, d'aménagement, de rénovation, de mise aux normes, d'agrandissement et de réaménagement d'infrastructures récréatives et sportives, le PAFIRS vise à soutenir la présence d'infrastructures récréatives et sportives en bon état dans toutes les régions du Québec et à accroître l'accès à celles-ci pour la population.

Produit connexe :

Document d'information en annexe : Le Canada et le Québec investissent dans huit projets récréatifs et sportifs dans la région du Centre-du-Québec.

Annexe :

Document d'information

Le Canada et le Québec investissent dans huit projets récréatifs et sportifs dans la région du Centre-du-Québec.

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal est alloué pour la réalisation de huit projets d'infrastructures récréatives et sportives qui seront réalisés dans des collectivités de la région du Centre-du-Québec. Ces projets visent entre autres à construire ou à rénover des installations récréatives et à réaménager des parcs.

Le gouvernement du Canada investit 5 419 291,50 $ dans ces projets sous le volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec y investit également 5 419 291,50 $ provenant du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. À ces contributions s'ajouteront 9 534 586,05 $ provenant des municipalités ou autres partenaires.

Renseignements sur les projets :

Emplacement Nom et détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal/autre Drummondville Construction d'un nouveau pavillon pour le Centre communautaire de loisirs Claude-Nault au parc Boisbriand 860 453,00 $ 860 453,00 $ 2 205 000,78 $ Nicolet Aménagement du pôle récréosportif de la promenade du 12-Novembre 1 308 748,00 $ 1 308 748,00 $ 2 085 902,00 $ Notre-Dame-du-Bon-Conseil (village) Mise à niveau du centre récréatif Léo-Paul Therrien 157 465,00 $ 157 465,00 $ 157 513,75 $ Princeville Rénovation du centre sportif Paul-de-la-Sablonnière 1 186 274,00 $ 1 186 274,00 $ 2 711 483,90 $ Saint-Cyrille-de-Wendover Réaménagement du parc Guévremont 399 026,00 $ 399 026,00 $ 687 353,19 $ Saint-Germain-de-Grantham Aménagement du parc Yvon Lambert - phase 2 209 262,50 $ 209 262,50 $ 209 325,42 $ Victoriaville Mise à niveau du centre communautaire Arthabaska 1 033 063,00 $ 1 033 063,00 $ 1 204 935,57 $ Warwick Démolition et reconstruction du pavillon Baril 265 000,00 $ 265 000,00 $ 273 071,44 $

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Renseignements: Sources : Chantalle Aubertin, Attachée de presse de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613 941-0660, [email protected]; Alice Bergeron, Attachée de presse de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, 418 997-4093