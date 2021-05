Soutien aux infrastructures récréatives et sportives - Les gouvernements du Canada et du Québec investissent dans dix projets récréatifs et sportifs dans la région de Montréal

MONTRÉAL, le 3 mai 2021 /CNW Telbec/ - Alors que la pandémie a fait ressortir davantage l'importance d'avoir une population en santé, les gouvernements du Canada et du Québec sont fiers de soutenir près de 200 projets d'infrastructures récréatives et sportives à travers le Québec. Grâce à ces investissements, les municipalités du Québec disposeront d'installations modernes et sécuritaires facilement accessibles, mettant ainsi en place les conditions gagnantes pour la pratique d'activités physiques dans nos communautés.

Aujourd'hui, la ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Catherine McKenna, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, ont annoncé le financement de près de 70 millions de dollars pour la réalisation de dix projets dans la région de Montréal. Pour l'occasion, elles étaient accompagnées du ministre fédéral des Services aux Autochtones et député de Ville-Marie-Le-Sud-Ouest-Île-des-Sœurs, l'honorable Marc Miller, de la ministre déléguée aux Transports, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau, et du conseiller associé aux sports et aux loisirs, aux services aux citoyens et à la gestion des chantiers à la Ville de Montréal, M. Jocelyn Pauzé, au nom de la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante. Grâce à ces sommes, les citoyens de la région auront accès à des installations modernes et sécuritaires qui favoriseront un mode de vie actif, sain et inclusif.

Ces nouvelles infrastructures permettront à la région de Montréal de créer des milieux de vie propices à l'attraction des familles et des travailleurs, tout en stimulant la relance économique locale. Entre autres, une aide financière totale de 20 millions de dollars permettra la rénovation et la reconstruction partielle du centre récréatif Gadbois. Le projet permettra, à terme, d'offrir des espaces récréatifs et sportifs, notamment des gymnases, une palestre de gymnastique, une piscine intérieure, des gradins, des vestiaires, des salles pour les arts martiaux, une salle de conditionnement physique, une salle d'haltérophilie et des locaux de services.

Pour la région de Montréal, le gouvernement du Canada investit près de 35 millions de dollars par le biais du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, tandis que le gouvernement du Québec investit également près de 35 millions dans le cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives.

Citations :

« Les activités récréatives et sportives sont essentielles aux collectivités où les gens veulent vivre, travailler et élever leur famille. Je suis donc heureuse d'annoncer une contribution fédérale de près de 35 millions de dollars pour financer dix projets d'infrastructures récréatives et sportives dans la grande région de Montréal. Ces investissements permettront de créer des emplois et de relancer l'économie tout en offrant aux Montréalais et aux visiteurs de la région des choix plus nombreux et de meilleure qualité pour apprendre, jouer et s'entraider. »

L'honorable Catherine McKenna ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les dix projets annoncés aujourd'hui aideront les citoyens et citoyennes à rester en forme et en contact avec la communauté, qu'il s'agisse du centre Gadbois qui sert les résidents de ma circonscription depuis plus de 60 ans, ou des autres installations sportives et récréatives prévues pour la grande région de Montréal, ces projets permettront de soutenir l'économie ainsi que la santé et le bien-être de notre population. Je suis fier de collaborer avec nos partenaires à bâtir des collectivités saines et inclusives pour les générations futures. »

L'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones et député fédéral de Ville-Marie-Le-Sud-Ouest-Île-des-Sœurs

« Plus que jamais, nous prenons conscience de l'importance d'être actif. C'est pourquoi nous mettons en œuvre des moyens pour permettre aux Québécoises et aux Québécois de bouger davantage. L'accessibilité à des infrastructures récréatives et sportives modernes et de qualité est un incitatif fort pour favoriser la pratique régulière d'activités physiques. Ces projets auront des impacts concrets sur la qualité de vie des familles et le dynamisme de nos communautés. Je souhaite que grâce aux investissements que nous annonçons aujourd'hui, toute la population puisse goûter au plaisir de bouger. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Tout comme partout en province, la région de Montréal mérite des installations sportives et récréatives modernes, sécuritaires répondant aux besoins des familles et des athlètes. Je suis donc très heureuse d'annoncer ces investissements permettant la réalisation de dix projets qui profiteront à toute la communauté. L'accès à ces infrastructures est un atout important pour favoriser la pratique d'activités physique et l'accès à un mode de vie sain. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

« Montréal est une métropole à échelle humaine reconnue pour sa qualité de vie. Les gens aiment et utilisent nos infrastructures récréatives et sportives, et cela est d'autant plus apparent depuis le début de la crise sanitaire. C'est pourquoi nous accueillons avec grande joie l'appui de taille des gouvernements du Québec et du Canada. Ensemble, nous contribuons à faire de Montréal une ville agréable avec des infrastructures de qualité. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

Faits en bref :

Dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC), le gouvernement fédéral prévoit, entre 2018 et 2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun, et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques.

2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun, et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques. Le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) du gouvernement du Québec s'inscrit dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) et de l'Entente bilatérale intégrée (EBI), qui vise à mettre en œuvre le PIIC au Québec et à établir les modalités, les obligations et les engagements des parties. Le programme dispose d'une enveloppe de 294 millions de dollars.

(PIIC) et de l'Entente bilatérale intégrée (EBI), qui vise à mettre en œuvre le PIIC au Québec et à établir les modalités, les obligations et les engagements des parties. Le programme dispose d'une enveloppe de 294 millions de dollars. Le ministère de l'Éducation est responsable de la mise en place du sous-volet Infrastructures récréatives du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives visé par l'EBI.

Par le financement de projets de construction, d'aménagement, de rénovation, de mise aux normes, d'agrandissement ou de réaménagement d'infrastructures récréatives et sportives, le PAFIRS vise à soutenir la présence d'infrastructures récréatives et sportives en bon état dans toutes les régions du Québec et à accroître l'accès à ces infrastructures pour la population.

Produit connexe:

Document d'information en annexe : Le Canada et le Québec investissent dans dix projets sportifs et récréatifs dans la région de la Montréal.

Annexe :

Document d'information



Le Canada et le Québec investissent dans dix projets récréatifs et sportifs dans la région de Montréal

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal est alloué pour dix projets d'infrastructures récréatives qui seront réalisés dans des collectivités de la région de Montréal. Ces projets visent, entre autres, à rénover des centres récréatifs ainsi qu'à améliorer des terrains de jeu et autres installations sportives.

Le gouvernement du Canada investit 34 958 126 $ dans ces projets sous le volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec y investit également 34 958 126 $ provenant du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. À ces contributions s'ajouteront 84 304 566,18 $ provenant des municipalités ou d'autres partenaires.

Renseignements sur les projets :

Emplacement Nom et détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal/autre Association Les Chemins du Soleil Aménagement d'installations sportives et récréatives dans l'ancienne église Sainte-Brigide 1 401 614,50 $ 1 401 614,50 $ 1 401 615,77 $ Côte Saint-Luc Réfection et redéveloppement du parc Edward J. Kirwan, incluant le terrain de jeux Allan J. Levine 1 972 050 $ 1 972 050 $ 2 436 099,78 $ Montréal Mise aux normes du complexe sportif Saint-Jean-Vianney 3 445 149 $ 3 445 149 $ 3 445 098,23 $ Montréal Mise aux normes de l'aréna Dollard-Saint-Laurent 4 239 883 $ 4 239 883 $ 5 862 100,12 $ Montréal Rénovation et reconstruction du centre récréatif Gadbois 10 000 000 $ 10 000 000 $ 53 504 131,46 $ Montréal - Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Rénovation et agrandissement du Centre sportif Trenholme 3 149 640,50 $ 3 149 640,50 $ 3 149 594 $ Montréal- Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie) Réfection de la piscine et de la pataugeoire Joseph-Paré 1 438 836 $ 1 438 836 $ 1 439 268,97 $ Montréal - Arrondissement de Saint-Léonard Rénovation des terrains de soccer au parc Hébert 1 399 665 $ 1 399 665 $ 1 399 645,93 $ Montréal - Arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension) Réfection partielle et mise aux normes du centre Patro le Prevost 1 632 924,50 $ 1 632 924,50 $ 1 632 925,89 $ Montréal-Ouest Reconstruction du Centre sportif et récréatif 6 278 363,50 $ 6 278 363,50 $ 10 034 086,03 $

