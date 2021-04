Soutien aux infrastructures récréatives et sportives - Les gouvernements du Canada et du Québec investissent dans deux projets récréatifs de la région du Nord-du-Québec

CHIBOUGAMAU, QC, le 22 avril 2021 /CNW Telbec/ - Alors que la pandémie a fait ressortir davantage l'importance d'avoir une population en santé, les gouvernements du Canada et du Québec sont fiers de soutenir près de 200 projets d'infrastructures récréatives et sportives à travers le Québec. Grâce à ces investissements, les municipalités du Québec disposeront d'installations modernes et sécuritaires facilement accessibles, mettant ainsi en place les conditions gagnantes pour la pratique d'activités physiques dans nos communautés.

Aujourd'hui, la ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Catherine McKenna, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, ont annoncé l'attribution d'une aide financière de plus de 3,6 millions de dollars pour la réalisation de deux projets récréatifs dans la région du Nord-du-Québec. Pour l'occasion, ils étaient accompagnés du ministre fédéral des Services aux Autochtones, l'honorable Marc Miller, du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec et député d'Abitibi-Est, M. Pierre Dufour, de l'adjoint parlementaire du ministre responsable des Affaires autochtones, adjoint parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (volets Faune et Parcs) et député d'Ungava, M. Denis Lamothe, ainsi que de la mairesse de la Ville de Chibougamau, Mme Manon Cyr. Grâce à ces sommes, les citoyens de la région auront accès à des installations modernes et sécuritaires qui favoriseront un mode de vie actif, sain et inclusif.

Ce financement vise la rénovation de l'aréna de la Nation crie d'Eastmain ainsi que l'aménagement d'un terrain synthétique de soccer et de football à Chibougamau. Ces nouvelles infrastructures permettront à la région du Nord-du-Québec de créer des milieux de vie propices à attirer des familles et des travailleurs, tout en stimulant la relance économique locale.

Dans la région du Nord-du-Québec, le gouvernement du Canada investit plus de 1 million de dollars par le biais du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, tandis que le gouvernement du Québec investit également plus de 1 million de dollars grâce au Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives.

Citations :

« Les sports et les activités récréatives sont essentiels pour permettre aux gens de mener une vie saine et active et de rester en contact avec la collectivité. Le gouvernement fédéral investit plus de 1,8 million de dollars dans deux projets récréatifs du Nord-du-Québec dans le but d'améliorer la qualité de vie et le bien-être des citoyens. Ces projets créeront aussi de l'emploi à un moment où nous en avons bien besoin. Le Plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« À Chibougamau comme dans la communauté crie d'Eastmain, les infrastructures récréatives aident les citoyens à rester en forme et en contact les uns avec les autres. Grâce aux projets que nous annonçons aujourd'hui, notre gouvernement poursuit ses efforts pour fournir aux collectivités des infrastructures modernes et sécuritaires et améliorer la qualité de vie partout au pays, y compris dans les communautés autochtones. »

L'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones

« Plus que jamais, nous prenons conscience de l'importance d'être actif. C'est pourquoi nous mettons en œuvre des moyens pour permettre aux Québécoises et aux Québécois de bouger davantage. L'accessibilité à des infrastructures récréatives et sportives modernes et de qualité est un incitatif fort pour favoriser la pratique régulière d'activités physiques. Ces projets auront des impacts concrets sur la qualité de vie des familles et le dynamisme de nos communautés. Je souhaite que, grâce aux investissements que nous annonçons aujourd'hui, toute la population puisse goûter au plaisir de bouger. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Je suis heureux que le Nord-du-Québec puisse bénéficier de ces sommes pour la réalisation de deux projets récréatifs et sportifs majeurs. En offrant à la communauté des infrastructures modernes et de qualité, nous favorisons assurément la pratique de l'activité physique et l'adoption d'un mode de vie sain. Cette bonne nouvelle entraînera également des retombées économiques non négligeables pour la région. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec et député d'Abitibi-Est

« Cet important investissement est une très bonne nouvelle pour la région du Nord-du-Québec. Les jeunes et moins jeunes de Chibougamau et de la communauté crie d'Eastmain pourront pratiquer leurs activités sportives tout en profitant d'infrastructures modernes et de qualité, et ce, dans leurs milieux. »

Denis Lamothe, adjoint parlementaire du ministre responsable des Affaires autochtones, adjoint parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (volets Faune et Parcs) et député d'Ungava

« La construction d'un terrain synthétique de football-soccer est nécessaire et bienvenue. La Ville de Chibougamau souhaite augmenter son offre de services pour répondre à la demande de la population et également favoriser son attractivité. Il s'agit d'un projet dont tous les citoyens pourront bénéficier. Le sport est rassembleur et je suis particulièrement fière de permettre à nos organismes sportifs d'avoir accès à un espace de qualité afin de poursuivre leur développement. »

Manon Cyr, mairesse de la Ville de Chibougamau

Faits en bref :

Dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC), le gouvernement fédéral prévoit, entre 2018 et 2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun ainsi que les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques.

2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun ainsi que les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques. Le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) du gouvernement du Québec s'inscrit dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) et de l'Entente bilatérale intégrée (EBI), qui vise à mettre en œuvre le PIIC au Québec et à établir les modalités, les obligations et les engagements des parties. Le programme dispose d'une enveloppe de 294 millions de dollars.

(PIIC) et de l'Entente bilatérale intégrée (EBI), qui vise à mettre en œuvre le PIIC au Québec et à établir les modalités, les obligations et les engagements des parties. Le programme dispose d'une enveloppe de 294 millions de dollars. Le ministère de l'Éducation est responsable de la mise en place du sous-volet Infrastructures récréatives du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives visé par l'EBI.

Par le financement de projets de construction, d'aménagement, de rénovation, de mise aux normes, d'agrandissement ou de réaménagement d'infrastructures récréatives et sportives, le PAFIRS vise à soutenir la présence d'infrastructures récréatives et sportives en bon état dans toutes les régions du Québec et à accroître l'accès à ces infrastructures pour la population.

Produit connexe :

Document d'information en annexe : Le Canada et le Québec investissent dans deux projets récréatifs et sportifs dans la région du Nord-du-Québec

Liens connexes :

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les projets d'infrastructure au Québec

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/qc-fra.html

Investir dans le Canada, le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/about-invest-apropos-fra.html

Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS - EBI)

http://www.education.gouv.qc.ca/index.php?id=40823

Annexe :

Document d'information



Le Canada et le Québec investissent dans deux projets récréatifs et sportifs dans la région du Nord-du-Québec.

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal est alloué pour la réalisation de deux projets d'infrastructures récréatives qui seront réalisés dans des collectivités dans la région du Nord-du-Québec.

Le gouvernement du Canada investit 1 833 115,50 $ dans ces projets sous le volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec y investit également 1 833 115,50 $ provenant du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. À ces contributions s'ajouteront 1 717 532,92 $ provenant des deux collectivités.

Renseignements sur les projets :

Emplacement Nom et détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal/autre Chibougamau Aménagement d'un terrain de soccer-football en gazon synthétique 1 131 528 $ 1 131 528 $ 1 249 807,92 $ Eastmain Remplacement des conduits du système de réfrigération et de la dalle de béton de l'aréna 701 587,50 $ 701 587,50 $ 467 725 $

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Renseignements: Sources : Chantalle Aubertin, Attachée de presse de la ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, 613 941-0660, [email protected]; Alice Bergeron, Attachée de presse de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, 418 997-4093; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613 960-9251, Sans frais : 1 877 250-7154; Courriel : [email protected]