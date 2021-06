Soutien aux infrastructures récréatives et sportives - Les gouvernements du Canada et du Québec investissent dans 27 projets récréatifs et sportifs dans la région de la Montérégie

CHÂTEAUGUAY, QC, le 4 juin 2021 /CNW Telbec/ - Alors que la pandémie a fait ressortir davantage l'importance d'avoir une population en santé, les gouvernements du Canada et du Québec sont fiers de soutenir près de 200 projets d'infrastructures récréatives et sportives à travers le Québec. Grâce à ces investissements, les municipalités du Québec disposeront d'installations modernes et sécuritaires facilement accessibles, mettant ainsi en place les conditions gagnantes pour la pratique d'activités physiques dans nos communautés.

Aujourd'hui, la députée fédérale de Châteauguay-Lacolle, Mme Brenda Shanahan, au nom de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Catherine McKenna, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, ont annoncé un financement fédéral-provincial de plus de 59,4 millions de dollars pour la réalisation de 27 projets dans la région de la Montérégie. Pour l'occasion, elles étaient accompagnées du ministre de la Justice, ministre responsable de la région de la Montérégie et député de Borduas, M. Simon Jolin-Barrette, de l'adjointe parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation - Volet Innovation et députée de Châteauguay, Mme MarieChantal Chassé, et de la directrice générale, secrétaire et trésorière de la Régie Sports et Loisirs Beau-Château (RSLBC), Mme Joëlle Éthier. Grâce à ces sommes, les citoyens de la région auront accès à des installations modernes et sécuritaires qui favoriseront un mode de vie actif, sain et inclusif.

Ces nouvelles infrastructures permettront à la région de la Montérégie de créer des milieux de vie propices à attirer des familles et des travailleurs, tout en stimulant la relance économique locale. Une aide financière totale de plus de 14 millions de dollars servira, notamment, à construire un complexe aquatique intérieur à Châteauguay. Ce complexe comprendra un bassin sportif avec tremplins ainsi qu'un bassin récréatif. On y trouvera également une salle d'entraînement, des locaux pour les sauveteurs, des vestiaires, deux salles d'aérobie et de danse, une salle multifonctionnelle, un espace de restauration santé, une boutique, des gradins, un bureau pour des organismes sportifs, des espaces d'entreposage, des salles mécaniques et électriques, une conciergerie, un stationnement et un débarcadère.

En Montérégie, le gouvernement du Canada investit au total plus de 29,7 millions de dollars par le biais du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec investit également plus de 29,7 millions de dollars dans le cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives.

Citations :

« Les investissements dans les infrastructures récréatives et sportives contribuent à bâtir des collectivités fortes, durables et inclusives. Ce dont nous avons grandement besoin pour rebâtir - en mieux - nos collectivités alors que la province amorce son déconfinement progressif. Je suis donc heureuse d'annoncer aujourd'hui un financement fédéral de plus de 29 millions de dollars pour la réalisation de projets d'infrastructures récréatives et sportives en Montérégie. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Brenda Shanahan, députée fédérale de Châteauguay-Lacolle, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Plus que jamais, nous prenons conscience de l'importance d'être actif. C'est pourquoi nous mettons en œuvre des moyens pour permettre aux Québécoises et aux Québécois de bouger davantage. L'accessibilité à des infrastructures récréatives et sportives modernes et de qualité est un incitatif fort pour favoriser la pratique régulière d'activités physiques. Ces projets auront des impacts concrets sur la qualité de vie des familles et le dynamisme de nos communautés. Je souhaite que, grâce aux investissements que nous annonçons aujourd'hui, toute la population puisse goûter au plaisir de bouger. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« La réalisation de ces 27 projets est une excellente nouvelle pour notre région. Grâce à ces investissements, nous serons en mesure d'offrir aux citoyennes et aux citoyens de la Montérégie, des infrastructures modernes et sécuritaires pour bouger et faire du sport. En plus de favoriser l'activité physique et un mode de vie sain, ces nouvelles installations contribuent à faire de la Montérégie un endroit encore plus attrayant, où il fait bon vivre. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, ministre responsable de la région de la Montérégie et député de Borduas

« Un esprit sain dans un corps sain, comme le dit le célèbre adage. Avec ce projet, les citoyens de notre région pourront bénéficier d'une installation sportive et récréative complète pour pratiquer les sports aquatiques. C'est un projet qui me tient à cœur; je le suis de près depuis que l'on m'y a sensibilisée. Je suis heureuse de faire partie de cette annonce et je me réjouis pour nos citoyens. »

MarieChantal Chassé, adjointe parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation - Volet Innovation et députée de Châteauguay

« La population de Beauharnois et de Châteauguay pourra, dans un avenir rapproché, profiter d'une infrastructure aquatique familiale, moderne et stimulante. Grâce à cette subvention, la RSLBC pourra mettre en place de nouveaux programmes sportifs et assurer le déploiement d'activités aquatiques variées pour tous. Comment ne pas se réjouir d'une telle annonce! Je remercie les gouvernements fédéral et provincial pour ce soutien financier et je félicite les élus de reconnaître l'importance du sport dans le quotidien de tous et chacun. »

Joëlle Éthier, directrice générale, secrétaire et trésorière de la Régie Sports et Loisirs Beau-Château (RSLBC)

Faits en bref :

Dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC), le gouvernement fédéral prévoit, entre 2018 et 2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun, et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques.

2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun, et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques. Le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) du gouvernement du Québec s'inscrit dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) et de l'Entente bilatérale intégrée (EBI), qui vise à mettre en œuvre le PIIC au Québec et à établir les modalités, les obligations et les engagements des parties. Le programme dispose d'une enveloppe de 294 millions de dollars.

Le ministère de l'Éducation est responsable de la mise en place du sous-volet Infrastructures récréatives du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives visé par l'EBI.

Par le financement de projets de construction, d'aménagement, de rénovation, de mise aux normes, d'agrandissement ou de réaménagement d'infrastructures récréatives et sportives, le PAFIRS vise à soutenir la présence d'infrastructures récréatives et sportives en bon état dans toutes les régions du Québec et à accroître l'accès à ces infrastructures pour la population.

Document d'information



Le Canada et le Québec investissent dans 27 projets récréatifs et sportifs dans la région de la Montérégie.

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal est alloué pour 27 projets d'infrastructures récréatives et sportives qui seront réalisés dans la région de la Montérégie. Ces projets visent entre autres à construire ou à rénover diverses installations et à aménager des parcs et terrains de jeu.

Le gouvernement du Canada investit 29 712 933 $ dans ces projets sous le volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec y investit également 29 712 933 $ provenant du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. À ces contributions s'ajouteront 32 002 942 $ provenant des municipalités ou autres partenaires.

Renseignements sur les projets :

Emplacement Nom et détails du projet Financement

fédéral Financement

provincial Financement

municipal/autre Ange-Gardien Construction d'une patinoire multisport couverte 378 332,50 $ 378 332,50 $ 389 798,50 $ Bedford Construction d'une piste à rouleaux (pumptrack) 61 137,50 $ 61 137,50 $ 80 035,92 $ Châteauguay Construction d'un complexe aquatique intérieur 7 061 674,50 $ 7 061 674,50 $ 7 750 078,00 $ Contrecœur Construction d'un bâtiment de services au parc Pierre-Eucher-Cormier 351 975,00 $ 351 975,00 $ 351 975,53 $ Cowansville Réfection et mise à niveau du centre aquatique de Cowansville 2 591 350,00 $ 2 591 350,00 $ 2 591 394,13 $ Dunham Aménagement d'un parc municipal intergénérationnel et multisport 36 583,50 $ 36 583,50 $ 36 693,77 $ Henryville Réaménagement du parc des Copains 208 816,50 $ 208 816,50 $ 208 879,74 $ La Prairie Aménagement d'un terrain de soccer-football à surface synthétique 479 240,50 $ 479 240,50 $ 479 240,51 $ Lacolle Aménagement de structures récréatives 220 586,50 $ 220 586,50 $ 220 584,48 $ Mercier Construction d'une nouvelle patinoire réfrigérée au parc Loiselle 1 458 596,00 $ 1 458 596,00 $ 1 458 640,00 $ Noyan Réaménagement du parc MacCallum 152 292,00 $ 152 292,00 $ 152 750,69 $ Ormstown Construction d'une surface multisport 55 993,00 $ 55 993,00 $ 55 994,01 $ Roxton Pond Construction d'un terrain de tennis double 114 751,00 $ 114 751,00 $ 114 786,17 $ Saint-Antoine-sur-Richelieu Rénovation du terrain de soccer 48 294,00 $ 48 294,00 $ 48 294,76 $ Saint-Césaire Construction d'un nouvel aréna en remplacement de l'aréna Guy-Nadeau 2 680 621,00 $ 2 680 621,00 $ 2 681 426,86 $ Saint-Chrysostome Rénovation des infrastructures sportives municipales 49 417,00 $ 49 417,00 $ 49 417,83 $ Sainte-Barbe Amélioration des installations récréatives et sportives 74 766,50 $ 74 766,50 $ 74 765,44 $ Sainte-Justine-de-Newton Reconstruction de la patinoire extérieure 31 245,00 $ 31 245,00 $ 32 192,70 $ Sainte-Madeleine Construction d'une patinoire couverte multifonctionnelle 407 065,50 $ 407 065,50 $ 407 188,92 $ Saint-Joachim-de-Shefford Aménagement d'un parc de planches à roulettes et de terrains de pétanque 35 557,00 $ 35 557,00 $ 35 664,59 $ Saint-Lambert Restauration du terrain de boulingrin de Saint-Lambert 64 217,00 $ 64 217,00 $ 65 644,97 $ Saint-Ours Réfection de la patinoire Richard-Gosselin 318 789,50 $ 318 789,50 $ 328 450,89 $ Saint-Pie Construction d'un toit sur la patinoire multifonctionnelle 544 113,50 $ 544 113,50 $ 544 277,93 $ Saint-Polycarpe Rénovation du centre sportif Soulanges 2 152 916,50 $ 2 152 916,50 $ 2 159 427,44 $ Saint-Valérien-de-Milton Aménagement de modules de jeux d'eau 24 252,00 $ 24 252,00 $ 24 987,25 $ Salaberry-de-Valleyfield Isolation du plafond et remplacement du système de chauffage de la palestre

de gymnastique du club de gymnastique Campiagile 110 350,00 $ 110 350,00 $ 110 350,75 $ Projet à venir Détails à venir 10 000 000,00 $ 10 000 000,00 $ 11 550 000,05 $

