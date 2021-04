Soutien aux infrastructures récréatives et sportives - Les gouvernements du Canada et du Québec investissent dans 17 projets récréatifs et sportifs dans la région de la Chaudière-Appalaches

SAINT-APOLLINAIRE, QC, le 23 avril 2021 /CNW Telbec/ - Alors que la pandémie a fait ressortir davantage l'importance d'avoir une population en santé, les gouvernements du Canada et du Québec sont fiers de soutenir près de 200 projets d'infrastructures récréatives et sportives à travers le Québec. Grâce à ces investissements, les municipalités du Québec disposeront d'installations modernes et sécuritaires facilement accessibles, mettant ainsi en place les conditions gagnantes pour la pratique d'activités physiques dans nos communautés.

Aujourd'hui, la ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Catherine McKenna, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, ont annoncé l'attribution d'une aide financière de plus de 9,4 millions de dollars pour la réalisation de 17 projets dans la région de la Chaudière-Appalaches. Pour l'occasion, elles étaient accompagnées de la ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve Proulx, de l'adjointe parlementaire de la ministre de la Sécurité publique et députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours, ainsi que du maire de Saint-Apollinaire, M. Bernard Ouellet. Grâce à ces sommes, les citoyens de la région auront accès à des installations modernes et sécuritaires qui favoriseront un mode de vie actif, sain et inclusif.

Ces nouvelles infrastructures permettront à la région de la Chaudière-Appalaches de créer des milieux de vie propices à l'attraction des familles et des travailleurs, tout en stimulant la relance économique locale. Entre autres, à Saint-Apollinaire, une aide financière totale de plus de 2,7 millions de dollars permettra la construction d'une patinoire réfrigérée couverte d'un préau. Les travaux d'aménagement de la patinoire comprennent notamment : l'excavation, le remblai, le drainage, la fondation, la structure, la surface de la patinoire, la construction du préau au-dessus de la patinoire, le système de réfrigération, les équipements connexes, l'aménagement de l'emplacement et les contingences.

En Chaudière-Appalaches, le gouvernement du Canada investit au total 4 705 694,50 $ par le biais du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, tandis que le gouvernement du Québec investit au total 4 705 694,50 $ grâce au Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives.

Citations :

« Les activités sportives et récréatives sont essentielles aux collectivités où les gens veulent vivre, travailler et élever leur famille. Pour améliorer la santé et le bien-être des Québécois, le gouvernement du Canada finance 17 projets dans la région Chaudière-Appalaches, dont la construction d'une patinoire couverte à Saint-Apollinaire, créant ainsi des emplois locaux et offrant des espaces dont les résidents pourront profiter pendant des années. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Plus que jamais, nous prenons conscience de l'importance d'être actif. C'est pourquoi nous mettons en œuvre des moyens pour permettre aux Québécoises et aux Québécois de bouger davantage. L'accessibilité à des infrastructures récréatives et sportives modernes et de qualité est un incitatif fort pour favoriser la pratique régulière d'activités physiques. Ces projets auront des impacts concrets sur la qualité de vie des familles et le dynamisme de nos communautés. Je souhaite que grâce aux investissements que nous annonçons aujourd'hui, toute la population puisse goûter au plaisir de bouger. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« La région de la Chaudière-Appalaches mérite des installations sportives et récréatives sécuritaires qui répondent aux besoins des familles et des athlètes. Je suis heureuse d'annoncer ces investissements qui vont permettre à la région de se doter d'infrastructures rassembleuses, tout en favorisant l'adoption et le maintien d'un mode de vie actif pour la population. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent et députée de Côte-du-Sud

« Je suis heureuse de cette annonce qui permettra à la Municipalité de Saint-Apollinaire d'améliorer ses infrastructures récréatives et sportives. Un accès facile et sécuritaire à diverses activités est essentiel pour favoriser l'adoption de saines habitudes de vie. Cette infrastructure constitue donc un atout pour rassembler les adeptes de sports et loisirs sur glace en mettant en place les conditions favorables à la pratique de nombreuses activités physiques. »

Isabelle Lecours, adjointe parlementaire de la ministre de la Sécurité publique et députée de Lotbinière-Frontenac

« La Municipalité de Saint-Apollinaire vit, depuis les dernières années, une forte croissance démographique. Ces familles qui viennent s'installer sur notre territoire sont en quête de nouveaux services en matière de sports et de loisirs. Cette aide financière pour la construction d'une patinoire couverte vient donc répondre à ce besoin en permettant de prolonger le temps de glace pour les patineurs l'hiver, en plus de rendre possible l'organisation de nouvelles activités extérieures à l'abri des intempéries le reste de l'année. Au nom de mes collègues du conseil municipal et de l'ensemble de la population, je désire remercier les gouvernements du Québec et du Canada pour cette subvention considérable. »

Bernard Ouellet, maire de Saint-Apollinaire

Faits en bref :

Dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC), le gouvernement fédéral prévoit, entre 2018 et 2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun, et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques.

2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun, et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques. Le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) du gouvernement du Québec s'inscrit dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) et de l'Entente bilatérale intégrée (EBI), qui vise à mettre en œuvre le PIIC au Québec et à établir les modalités, les obligations et les engagements des parties. Le programme dispose d'une enveloppe de 294 millions de dollars.

Le ministère de l'Éducation est responsable de la mise en place du sous-volet Infrastructures récréatives du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives visé par l'EBI.

Par le financement de projets de construction, d'aménagement, de rénovation, de mise aux normes, d'agrandissement ou de réaménagement d'infrastructures récréatives et sportives, le PAFIRS vise à soutenir la présence d'infrastructures récréatives et sportives en bon état dans toutes les régions du Québec et à accroître l'accès à ces infrastructures pour la population.

Annexe :

Document d'information



Le Canada et le Québec investissent dans 17 projets récréatifs et sportifs dans la région de la Chaudière-Appalaches.

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal est alloué pour la réalisation de 17 projets d'infrastructures récréatives qui seront réalisés dans des collectivités de la région de la Chaudière-Appalaches. Ces projets visent, entre autres, à rénover des centres récréatifs et à améliorer des terrains de jeu et autres installations sportives.

Le gouvernement du Canada investit 4 705 694,50 $ dans ces projets sous le volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec y investit également 4 705 694,50 $ provenant du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. À ces contributions s'ajouteront 4 723 798,55 $ provenant des municipalités ou d'autres partenaires.

Renseignements sur les projets :

Emplacement Titre du projet Financement

fédéral Financement

provincial Financement

municipal/autre Beaumont Construction d'un parc de

planche à roulettes 59 990,50 $ 59 990,50 $ 60 000,09 $ Beaumont Construction d'une nouvelle

patinoire extérieure couverte 516 186,50 $ 516 186,50 $ 516 186,68 $ Lac Poulin Réfection et agrandissement

du terrain de tennis 46 684,50 $ 46 684,50 $ 46 684,32 $ Lévis Remplacement de la surface

synthétique et ajout d'une

protection murale 271 501,00 $ 271 501,00 $ 279 730,36 $ Notre-Dame-du-Sacré-

Coeur-d'Issoudun Aménagement d'un Pumptrack 36 745,50 $ 36 745,50 $ 36 745,88 $ Saint-Apollinaire Aménagement d'une patinoire

réfrigérée et couverte 1 356 722,50 $ 1 356 722,50 $ 1 356 722,50 $ Saint-Camille-de-Lellis Mise aux normes du bâtiment

abritant la salle d'entrainement

au terrain des loisirs 47 581,00 $ 47 581,00 $ 47 580,41 $ Saint-Charles-de-Bellechasse Réfection et mise aux normes

de la piscine extérieure municipale 335 534,50 $ 335 534,50 $ 336 542,23 $ Saint-Côme-Linière Aménagement d'un terrain de

tennis 56 601,50 $ 56 601,50 $ 56 602,73 $ Sainte-Agathe-de-Lotbinière Aménagement d'une surface

multifonctionnelle dans le parc

Agathois 98 184,50 $ 98 184,50 $ 98 215,43 $ Saint-Édouard-de-Lotbinière Réfection des terrains sportifs 42 085,00 $ 42 085,00 $ 48 515,64 $ Sainte-Justine Reconstruction partielle du

centre sportif Claude-Bédard 616 830,00 $ 616 830,00 $ 616 830,00 $ Saint-Évariste-de-Forsyth Mise aux normes du système de

ventilation de la piscine municipale 50 356,00 $ 50 356,00 $ 51 122,77 $ Saint-Martin Développement du parc municipal

de Saint-Martin 535 148,50 $ 535 148,50 $ 536 756,91 $ Saint-Nérée-de-Bellechasse Mise à niveau des équipements

sportifs et des installations récréatives

du complexe municipal 40 943,50 $ 40 943,50 $ 40 943,12 $ Saints-Anges Réfection et aménagement du terrain

des loisirs 533 739,00 $ 533 739,00 $ 533 739,91 $ Saint-Sylvestre Aménagement de jeux d'eau 60 860,50 $ 60 860,50 $ 60 879,57 $



4 705 694,50 $ 4 705 694,50 $ 4 723 798,55 $

