Soutien aux infrastructures récréatives et sportives - Les gouvernements du Canada et du Québec investissent dans 17 projets récréatifs et sportifs dans la région de la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 6 avril 2021 /CNW Telbec/ - Alors que la pandémie a fait ressortir davantage l'importance d'avoir une population en santé, les gouvernements du Canada et du Québec sont fiers de soutenir près de 200 projets d'infrastructures récréatives et sportives à travers le Québec. Grâce à ces investissements, les municipalités du Québec disposeront d'installations modernes et sécuritaires facilement accessibles, mettant ainsi en place les conditions gagnantes pour la pratique d'activités physiques dans nos communautés.

Aujourd'hui, le président du Conseil du Trésor et député de Québec, l'honorable Jean-Yves Duclos, au nom de la ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Catherine McKenna, la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, ainsi que Mme Geneviève Guilbault, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la Capitale-Nationale et députée de Louis-Hébert, ont annoncé un financement de près de 16 millions de dollars pour la réalisation de 17 projets dans la région de la Capitale-Nationale. Grâce à ces sommes, les citoyens de la région auront accès à des installations modernes et sécuritaires qui favoriseront un mode de vie actif, sain et inclusif.

Ces nouvelles infrastructures permettront à la région de la Capitale-Nationale de créer des milieux de vie propices à attirer des familles et des travailleurs, tout en stimulant la relance économique locale. Entre autres, des investissements totaux de plus de 2,4 millions de dollars permettront la rénovation du centre communautaire de la Pointe-de-Sainte-Foy à Québec. Le projet vise notamment à transformer les locaux pour y ajouter des palestres de taekwondo et d'escrime, à remplacer les systèmes mécaniques de ventilation et de chauffage et à installer un ascenseur.

Pour la Capitale-Nationale, le gouvernement du Canada investit au total plus de 7,9 millions de dollars par le biais du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, tandis que le gouvernement du Québec investit au total plus de 7,9 millions de dollars grâce à son Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives.

« Les sports et les activités récréatives sont essentiels pour mener une vie saine et active et pour rester en contact avec la collectivité. Le bien-être des Canadiens est un souci de tous les instants pour notre gouvernement. Dans la région de la Capitale-Nationale, le gouvernement du Canada investit plus de 7,9 millions de dollars dans 17 projets d'infrastructures sportives et récréatives qui aideront à stimuler notre économie régionale au moment où nous en avons le plus besoin. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor et député de Québec, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les améliorations apportées aux installations sportives et récréatives dans notre belle région permettront aux résidents et à nos visiteurs d'accéder en toute sécurité à des infrastructures sportives et récréatives améliorées et modernes. Ces projets stimuleront aussi la vitalité de nos communautés tout en assurant une qualité de vie pour les résidents de tous âges. Je suis très heureux d'avoir pu collaborer avec le gouvernement du Québec afin d'assurer une participation financière aux travaux de mise à niveau du centre communautaire de la Pointe-de-Sainte-Foy, un projet qui était grandement souhaité dans ma circonscription. »

Joël Lightbound, député de Louis-Hébert et secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Plus que jamais, nous prenons conscience de l'importance d'être actif. C'est pourquoi nous mettons en œuvre des moyens pour permettre aux Québécoises et aux Québécois de bouger davantage. L'accessibilité à des infrastructures récréatives et sportives modernes et de qualité est un incitatif fort pour favoriser la pratique régulière d'activités physiques. Ces projets auront des impacts concrets sur la qualité de vie des familles et le dynamisme de nos communautés. Je souhaite que, grâce aux investissements que nous annonçons aujourd'hui, toute la population puisse goûter au plaisir de bouger. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Votre gouvernement comprend l'importance d'offrir à nos citoyens de la Capitale-Nationale ce qu'il y a de mieux en matière d'infrastructures de sports et de loisirs. Nous voulons investir dans des milieux de vie et favoriser la pratique d'activités physiques, et ce, pour le bien-être de notre grande communauté. De Portneuf à Charlevoix, les 17 projets annoncés feront une différence dans la vie de bien des gens; je ne peux que m'en réjouir. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la Capitale-Nationale

« Soutenir le secteur communautaire, c'est investir directement au cœur de la qualité de vie des citoyens, dans la santé et la solidarité sociale. C'est pourquoi je me réjouis de la contribution financière gouvernementale s'élevant à 3,43 millions de dollars en appui à quatre projets d'infrastructures récréatives et sportives sur notre territoire, soit le remplacement des surfaces de soccer synthétiques du parc Victoria, du parc Sainte-Famille et du Patro de Charlesbourg ainsi que la rénovation du centre communautaire de la Pointe-de-Sainte-Foy. »

Régis Labeaume, maire de Québec

Dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC), le gouvernement fédéral prévoit, entre 2018 et 2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun, et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques.

(PIIC), le gouvernement fédéral prévoit, entre 2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun, et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques. Le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) du gouvernement du Québec s'inscrit dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) et de l'Entente bilatérale intégrée (EBI), qui vise à mettre en œuvre le PIIC au Québec et à établir les modalités, les obligations et les engagements des parties.

(PIIC) et de l'Entente bilatérale intégrée (EBI), qui vise à mettre en œuvre le PIIC au Québec et à établir les modalités, les obligations et les engagements des parties. Le programme dispose d'une enveloppe de 294 millions de dollars.

Le ministère de l'Éducation est responsable de la mise en place du sous-volet Infrastructures récréatives du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives visé par l'EBI.

Par le financement de projets de construction, d'aménagement, de rénovation, de mise aux normes, d'agrandissement ou de réaménagement d'infrastructures récréatives et sportives, le PAFIRS vise à soutenir la présence d'infrastructures récréatives et sportives en bon état dans toutes les régions du Québec et à accroître l'accès à ces infrastructures pour la population.

Document d'information en annexe : Les gouvernements du Canada et du Québec investissent dans 17 projets récréatifs et sportifs dans la région de la Capitale-Nationale

ANNEXE - Document d'information



Les gouvernements du Canada et du Québec investissent dans 17 projets récréatifs et sportifs dans la région de la Capitale-Nationale

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal est alloué à 17 projets d'infrastructures récréatives et sportives qui seront réalisés dans des collectivités de la région de la Capitale-Nationale. Ces projets visent, entre autres, à rénover des centres récréatifs et à améliorer des terrains de jeu et autres installations sportives.

Le gouvernement du Canada investit 7 985 293,50 $ dans ces projets grâce au volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec y investit également 7 985 293,50 $ provenant du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. À ces contributions s'ajouteront 7 223 665,91 $ provenant des municipalités et 150 157,00 $ provenant d'autres sources de financement.

Renseignements sur les projets

Lieu Détails du projet Financement

fédéral Financement

provincial Financement

municipal/autre Baie-Saint-Paul Agrandissement et mise aux normes de l'aréna Luc et Marie-Claude 1 897 384 $ 1 897 384 $ 1 897 384 $ Beaupré Réfection du terrain de tennis 35 433 $ 35 433 $ 70 867 $ Beaupré Construction d'une patinoire extérieure 59 843 $ 59 843 $ 119 687 $ Boischatel Aménagement d'installations sportives et récréatives au parc des Saphirs,

notamment un vélo-parc, une piste d'hébertisme, des sentiers de marche

et de course à pied et un terrain de basketball 586 675 $ 586 675 $ 586 851 $ Clermont Réfection de l'aréna de Clermont 962 198 $ 962 198 $ 962 198 $ Donnacona Réfection de la dalle de béton et des bandes de l'aréna de Donnacona 352 000 $ 352 000 $ 352 000 $ L'Ancienne-

Lorette Réfection des terrains de baseball 2 et 3 170 592 $ 170 592 $ 173 167 $ Neuville Aménagement de modules de jeux et de surfaces pour pratiquer différents sports

tels que le volleyball, le basketball et la pétanque 481 288 $ 481 288 $ 456 433 $ 25 000 $* Québec Remplacement de la surface de soccer synthétique au Patro de Charlesbourg 172 474 $ 172 474 $ 177 701 $ Québec Rénovation du centre communautaire de la Pointe-de-Sainte-Foy 1 230 270 $ 1 230 270 $ 1 255 470 $ Québec Remplacement de la surface de tapis du terrain de soccer du parc Victoria 140 767 $ 140 767 $ 145 034 $ Québec Remplacement de la surface de tapis du terrain de soccer du parc Sainte-Famille 172 401 $ 172 401 $ 177 626 $ Saint-Augustin-de-

Desmaures Réfection des surfaces de tennis au centre sociorécréatif Les Bocages 80 000 $ 80 000 $ 81 970 $ Saint-Basile Réaménagement des infrastructures sportives et récréatives de l'îlot loisir Ernest-J.-

Papillon 349 830 $ 349 830 $ 235 274 $ 125 157 $** Saint-Gabriel-de-

Valcartier Construction d'un préau sur la patinoire extérieure municipale 1 001 249 $ 1 001 249 $ 1 001 279 $ Saint-Siméon Aménagement de surfaces de deck hockey et de pickleball 28 040 $ 28 040 $ 24 826 $ 3 223,15 $*** Stoneham-et-

Tewkesbury Construction d'un terrain de soccer synthétique multifonctionnel, y compris

un système d'éclairage et de drainage, une clôture de sécurité et de l'équipement

sportif 264 853 $ 264 853 $ 264 853 $

* Financement de la Société Saint-Vincent de Paul ** Financement du Fonds d'aide Desjardins *** Financement de la Caisse Desjardins

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

