Soutien aux infrastructures récréatives et sportives - Le Canada et le Québec accordent une aide financière de plus de 2,1 M$ pour le projet d'aménagement du parc des Clubs à Ville-Marie

VILLE-MARIE, QC, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec travaillent en collaboration pour offrir aux Québécoises et Québécois l'accès à des installations durables et sécuritaires qui visent à promouvoir la pratique d'activités récréatives et sportives dans nos collectivités.

Aujourd'hui, l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, au nom du ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Dominic LeBlanc, ainsi que le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, au nom de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, ont annoncé l'attribution d'une aide financière pour l'aménagement du parc des Clubs à Ville-Marie. Pour l'occasion, ils étaient accompagnés du maire de Ville-Marie, M. Martin Lefebvre.

Le projet vise le réaménagement du parc des Clubs afin d'en faire un parc multisport pour toute la population. Les travaux prévoient entre autres l'installation d'aires de jeux et de modules de jeux pour adolescents ainsi que l'aménagement d'un sentier multifonctionnel, d'un terrain de baseball disposant d'un système d'éclairage, d'un bâtiment pour marqueurs, d'une aire gazonnée pour la pratique libre, d'un parc de planches à roulettes et de terrains multisports. De plus, on prévoit aussi un aménagement général du parc et du bâtiment de services, de même que de l'aménagement paysager et l'installation de mobilier urbain.

Pour soutenir la réalisation de ce projet, le gouvernement du Canada accorde 1 098 276 $ dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) et le gouvernement du Québec accorde 1 098 276 $ dans le cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS). Cette nouvelle infrastructure contribuera au dynamisme et au développement de la communauté de Ville-Marie ainsi que de l'ensemble de la région.

Citations :

« Les investissements dans les infrastructures récréatives et sportives favorisent un mode de vie sain et aident les collectivités à bâtir des milieux de vie inclusifs. C'est pourquoi nous annonçons aujourd'hui un financement fédéral de plus d'un million de dollars pour le réaménagement du parc des Clubs à Ville-Marie. Bravo à tous les partenaires pour leur collaboration dans ce beau projet, qui aura un impact positif sur la santé physique et mentale des gens de Ville-Marie. »

L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'accès à des infrastructures récréatives et sportives modernes et de qualité est une priorité de notre gouvernement. Nous mettons à la disposition des Québécoises et Québécois des installations de qualité offrant une grande variété d'activités et d'équipements. Cela contribue au maintien d'une bonne santé physique et mentale pour toute la population. Je suis très fière de savoir qu'encore une fois, cette nouvelle infrastructure moderne et adaptée répondra autant aux besoins des athlètes que des jeunes sportifs de la communauté. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Je me réjouis pour la population de Ville-Marie et des environs. Grâce au réaménagement du parc des Clubs, ils auront accès à des installations de qualité pour bouger et socialiser. Je remercie tous les intervenants qui ont participé, de près ou de loin, à la concrétisation de ce projet. Je suis convaincu que les résidents du coin en feront un usage régulier. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec

« Par ses parcs et espaces verts, la Ville de Ville-Marie offre des lieux conviviaux, rassembleurs, accessibles et attractifs, qui invitent les citoyennes et citoyens à être actifs en toutes saisons. Avec ce soutien financier majeur des deux paliers de gouvernement, la Ville, qui investit également de son côté, pourra offrir à la communauté un parc entièrement repensé, bonifié et au goût du jour, comprenant des espaces et des jeux pour tous les groupes d'âge. Dès le printemps, nous entreprendrons les travaux de ce parc qui est tant attendu. Quelle belle nouvelle! »

Martin Lefebvre, maire de Ville-Marie

Faits en bref :

Le projet annoncé aujourd'hui s'ajoute aux 176 projets d'infrastructures récréatives et sportives déjà annoncés au Québec en 2021 et représentant des contributions conjointes totales de 294 millions de dollars.

représentant des contributions conjointes totales de 294 millions de dollars. Dans le cadre du PIIC, le gouvernement fédéral prévoit, entre 2018 et 2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec. L'Entente bilatérale intégrée relative au Programme d'Infrastructure Investir dans le Canada (EBI) vise à mettre en œuvre le PIIC au Québec et à établir les modalités, obligations et engagements des parties.

2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec. L'Entente bilatérale intégrée relative au Programme d'Infrastructure Investir dans le (EBI) vise à mettre en œuvre le PIIC au Québec et à établir les modalités, obligations et engagements des parties. L'attribution aux programmes PIIC et PAFIRS d'une enveloppe résiduelle de 60 millions de dollars provenant à parts égales des gouvernements du Canada et du Québec portera les investissements conjoints en infrastructures récréatives à 354 millions de dollars.

et du Québec portera les investissements conjoints en infrastructures récréatives à 354 millions de dollars. Le ministère de l'Éducation du Québec est responsable de la mise en œuvre du sous-volet Infrastructures récréatives du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives de l'EBI.

Depuis 2018, le gouvernement du Québec a soutenu par différents programmes le déploiement de 1 281 projets d'infrastructures sportives, récréatives et de plein air grâce à des investissements totaux de plus de 617 millions de dollars.

