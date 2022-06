Soutien aux industries culturelles et créatives - Jusqu'à 20 M$ investis dans le Fonds Triptyq Capital I

QUÉBEC, le 23 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, confirme la participation du gouvernement du Québec, par l'entremise d'Investissement Québec, au Fonds Triptyq Capital I SEC.

Doté d'une capitalisation minimale de 40 millions de dollars, ce fonds a pour objectif d'investir dans des entreprises innovantes du secteur des technologies créatives et du divertissement 4.0 au stade de l'amorçage et situées principalement au Québec. La participation gouvernementale se fera selon un principe d'appariement d'un dollar pour chaque dollar engagé par les autres commanditaires, pour un maximum de 20 millions de dollars.

Les entreprises dans lesquelles ce fonds investira bénéficieront de l'expérience entrepreneuriale et de l'expertise technologique et sectorielle de l'équipe de gestion, composée de MM. Bertrand Nepveu, Charles Sylvestre et Guillaume Thérien. Elles auront également accès à son vaste réseau local et international ainsi qu'aux ressources d'accompagnement et aux infrastructures de l'accélérateur Zú.

Plusieurs partenaires se joignent au gouvernement du Québec afin d'appuyer financièrement le Fonds Triptyq Capital I, dont le Groupe Lune Rouge, la Banque Nationale du Canada, Behaviour Interactive, KO Capital, PHI, M. Sébastien Moreau de même que de nombreux investisseurs privés issus des industries créatives et technologiques.

Un nouvel outil pour les entrepreneurs

Le ministre a profité de cette tribune pour lancer un nouvel outil qui permet de recenser les fonds d'investissement pour aider les entrepreneurs à accéder au capital dont ils ont besoin pour leur croissance. Une première version de ce tableau présentant les fonds desquels le gouvernement et Investissement Québec sont partenaires est maintenant accessible sur le site Internet du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Cet outil sera appelé à évoluer en collaboration avec les autres fonds qui interviennent au Québec. Une version interactive en ligne sera finalisée l'automne prochain.

« Le secteur de la créativité numérique au Québec connaissait un manque de financement pour ses entrepreneurs. Le capital du Fonds Triptyq Capital I et l'expertise des gestionnaires chevronnés de son réseau viennent combler ce besoin pour propulser notre industrie créative. Cela va mettre en valeur le savoir-faire et la culture du Québec à l'international en plus de soutenir la croissance de nouvelles entreprises. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Le dynamisme des créateurs et des travailleurs québécois du monde de la culture agit comme un catalyseur dans de nombreux domaines qui carburent à l'innovation, en particulier ceux de la technologie et du divertissement. La culture est une priorité pour notre gouvernement. C'est pourquoi nous investissons dans les initiatives qui propulsent les industries culturelles et créatives du Québec, dont le potentiel de croissance et de rayonnement est considérable. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Faciliter l'accès à du capital de risque pour les entreprises du secteur des technologies créatives et du divertissement 4.0 fait partie du mandat d'Investissement Québec. C'est pourquoi nous sommes heureux d'avoir participé à la mise en place de ce fonds, qui est une excellente nouvelle pour cette industrie phare au Québec. De plus, le Fonds Triptyq Capital I collaborera étroitement avec l'incubateur Zú, ce qui constitue un avantage de taille puisqu'en plus du soutien financier, ces entrepreneurs créatifs pourront bénéficier d'accompagnement et de formation. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Depuis 2019, le gouvernement du Québec a annoncé des initiatives en matière de capital d'investissement totalisant plus de 1,2 milliard de dollars pour soutenir la création d'entreprises innovantes et favoriser leur croissance ainsi que pour répondre à des besoins précis de la chaîne de financement, tels que l'accès à du capital pour les entreprises au stade de l'amorçage.

Les industries culturelles et créatives génèrent de nombreuses retombées économiques pour le Québec, dont la création d'emplois et le développement d'innovations pouvant s'appliquer dans des secteurs transversaux, en plus de jouer un rôle stratégique pour le rayonnement international de la culture québécoise.

Le ministère de la Culture et des Communications travaille avec les partenaires du secteur de même que les ministères et organismes concernés afin de mettre en œuvre des initiatives qui permettront aux industries culturelles et créatives de se propulser et de rayonner tant au Québec qu'à l'international.

