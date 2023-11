Soutien aux entreprises agricoles - Québec annonce une bonification qui permettra d'injecter jusqu'à 167 M$ en liquidités

QUÉBEC, le 23 nov. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, annonce une bonification de 10 millions de dollars afin de soutenir les entreprises touchées par le contexte inflationniste et les aléas météorologiques qui ont rendu la saison 2023 difficile. Ce montant additionnel porte le total à 25 millions de dollars, ce qui permet de générer des liquidités pouvant atteindre jusqu'à 167 millions de dollars.

Les modalités du programme sont également revues afin d'accroître le soutien offert en fonction de la taille. Pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires qui se situe entre 750 000 $ et 1,5 million de dollars, le montant de financement admissible passera de 50 000 $ à 100 000 $, avec une aide financière maximale de 15 000 $. Pour celles qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 million de dollars, le financement pourra atteindre 200 000 $, avec une aide financière de 30 000 $.

Le contexte inflationniste des derniers mois et les hausses successives des taux d'intérêt s'ajoutent aux aléas climatiques subis cet été par les entreprises agricoles, notamment les productions horticoles. Ces nouvelles mesures viennent s'ajouter à celles déjà annoncées, telles que la demande au gouvernement fédéral pour que soit déclenché le programme Agri-relance à la suite des excès d'eau et des sécheresses ayant affecté les producteurs agricoles, et la confirmation des travaux entourant la révision de l'assurance récolte de La Financière agricole du Québec.

« Cette annonce témoigne de notre détermination à assurer la pérennité de nos entreprises agricoles. La bonification du Programme Investissement Croissance Durable et la modification de ses paramètres permettra aux entreprises de recevoir une aide financière en fonction de leur chiffre d'affaires. Nous poursuivrons le travail de collaboration avec les partenaires afin de finaliser les dernières analyses de la saison 2023. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Les entreprises admissibles bénéficient d'une garantie de prêt de fonds de roulement sur une période de dix ans sans remboursement de capital pour les trois premières années.

La période de dépôt d'une demande au volet « Fonds de roulement » est prolongée d'un an, soit jusqu'au 31 mars 2025 ou jusqu'à l'épuisement des sommes, selon la première éventualité.

L'aide financière octroyée représente 15 % de la valeur du prêt de fonds de roulement.

Selon les estimations, l'enveloppe totale du Programme Investissement Croissance Durable pour le volet « Fonds de roulement » permettra à près de 2 600 entreprises d'en bénéficier.

En date du 31 octobre 2023, 426 entreprises ont obtenu un prêt de fonds de roulement, pour une valeur totale de près de 21 millions de dollars.

