Soutien aux enfants vulnérables et avec des difficultés d'apprentissage - L'Institut des troubles d'apprentissage salue l'engagement de la CAQ pour la création d'une plateforme virtuelle

MONTRÉAL, le 6 sept. 2022 /CNW Telbec/ - L'Institut des troubles d'apprentissage se réjouit de l'engagement de la Coalition Avenir Québec qui prévoit, s'il est réélu, la mise en œuvre d'une nouvelle plateforme visant à augmenter l'accessibilité des services pour la réussite éducative des élèves.

Cette plateforme qui devrait voir le jour dès 2023 serait en quelque sorte la porte d'entrée unique au Québec pour soutenir les parents ayant des enfants d'âge scolaire avec des défis d'apprentissage et qui n'ont pas accès à des services spécialisés pour leurs enfants. Véritable communauté d'entraide, elle offrirait aux parents de l'information fiable sur les troubles d'apprentissage, un accès à des consultations ponctuelles avec des experts de l'Institut des troubles d'apprentissage et, à terme, des consultations avec un professionnel du réseau.

Alors que le réseau scolaire est surchargé et que des milliers d'enfants - et leurs parents - patientent actuellement pour recevoir des services, l'annonce d'aujourd'hui est fort bien accueillie par l'Institut des troubles d'apprentissage.

« Les besoins sont criants au Québec : un élève sur quatre présente des défis d'apprentissage et il faut souvent patienter plus d'un an sur une liste d'attente avant de pouvoir consulter un professionnel. Cette nouvelle plateforme virtuelle bénéficierait énormément aux parents et aux enfants et accompagnerait les équipes-écoles des quatre coins du Québec qui doivent pallier la pénurie de main-d'œuvre. En plus, cette solution serait tout à fait complémentaire avec toutes les initiatives formidables qu'on retrouve déjà dans les écoles et dans les familles », déclare Lucille Doiron, directrice générale de l'Institut des troubles d'apprentissage.

À propos de l'Institut des troubles d'apprentissage

L'Institut TA met son expertise en matière de troubles d'apprentissage à profit afin d'assurer l'égalité des chances des personnes qui vivent avec un trouble d'apprentissage, de leur permettre de développer pleinement leur potentiel et de contribuer positivement à la société.

