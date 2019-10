Soutien aux artisans de la musique - La ministre Nathalie Roy confirme une aide supplémentaire de 15 M$ sur 5 ans

QUÉBEC, le 29 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, a confirmé les détails de l'aide supplémentaire de 15 M$ qu'elle a annoncée dimanche dans le cadre du Gala de l'ADISQ. Déjà prévue dans le budget adopté au printemps dernier, cette somme s'ajoute à l'aide de 2,3 M$ par année octroyée à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) pour soutenir directement l'industrie de la musique québécoise.

Ces sommes supplémentaires permettront de contribuer au rayonnement de la chanson et de la musique québécoises, notamment dans la sphère numérique, grâce à des initiatives en découvrabilité et aux travaux de structuration numérique soutenus par le Ministère. Elles favoriseront aussi le déploiement d'outils, de stratégies et de modèles adaptés aux nouveaux environnements technologiques. Enfin, en plus de permettre à la SODEC de maintenir son soutien aux acteurs de l'industrie, cette initiative a pour objectif de donner la capacité aux artisans de mieux innover pour assurer la place de la chanson et de la musique québécoises sur les scènes d'ici et d'ailleurs.

« Les transformations numériques des dernières années se sont traduites par d'importants défis pour tous les artisans de la culture. Votre gouvernement en est conscient et c'est pourquoi il soutient les artistes, créateurs, artisans, producteurs et diffuseurs de la musique québécoise qui représentent un milieu d'une extraordinaire vitalité. Votre gouvernement continuera d'être aux côtés des artisans de la culture qui font face à ces importants défis. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

