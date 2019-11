Soutien aux actions favorisant les saines habitudes de vie chez les aînés - La ministre Marguerite Blais lance l'appel de projets pour l'année 2019-2020

QUÉBEC, le 27 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, lance aujourd'hui l'appel de projets 2019-2020 pour le Programme de soutien aux actions favorisant les saines habitudes de vie. Les organismes désirant soumettre un projet peuvent le faire d'ici le 22 janvier 2020.

Ce programme, qui en est à sa 2e édition, soutient de nouvelles activités visant l'acquisition d'une saine alimentation ou d'un mode de vie physiquement actif qui sont offertes par des organismes dans les municipalités ou les MRC engagées dans une démarche Municipalité amie des aînés (MADA).

L'aide financière maximale octroyée est de 35 000 $ et les organismes disposent de 12 mois pour réaliser les activités planifiées. Pour être admissibles, les activités doivent être planifiées en collaboration avec les directions régionales de santé publique du réseau de la santé et des services sociaux.

Citation :

« J'invite les organismes qui travaillent de concert avec le milieu municipal et le réseau de la santé et des services sociaux à innover et à nous présenter de nouvelles activités. Leur travail sur le terrain est primordial afin d'encourager les personnes aînées à adopter un mode de vie actif et une saine alimentation. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

l'appel de projets 2018-2019 du Programme de soutien aux actions favorisant les saines habitudes de vie, un montant total de près de 470 000 $ avait été octroyé pour la réalisation de 30 projets. Rappelons que ce programme découle du plan d'action 2017-2021 issu de la Politique gouvernementale de prévention en santé, en vue de renforcer l'implication du réseau de la santé et des services sociaux dans les démarches MADA.

Lien connexe :

Pour consulter les guides d'information et le formulaire: www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/soutien-financier-saines-habitudes-de-vie-aines/

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Attachée de presse de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 418 456-2756