Soutien au secteur minier - Québec accorde plus de 1,7 M$ à l'entreprise Géoméga

QUÉBEC, le 7 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue 1 720 000 $ sous forme de prêt à l'entreprise Géoméga afin de soutenir la construction de son usine de démonstration de recyclage d'aimants de terres rares à Saint-Bruno-de-Montarville ainsi que l'acquisition de nouveaux équipements. L'aide gouvernementale accordée pour ce projet, évalué à 3,2 millions de dollars, est issue du programme ESSOR.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Géoméga est une société publique située à Boucherville et à Saint-Bruno-de-Montarville qui se concentre, depuis 2015, sur le recyclage de terres rares. Elle a développé une nouvelle technologie lui permettant de produire de l'oxyde de terres rares à partir de résidus d'aimants permanents en fin de vie. Grâce à ce projet, Géoméga sera le premier recycleur de terres rares en Amérique du Nord.

Citations :

« Le projet de Géoméga s'inscrit dans la vision de l'économie verte du Québec, soit celle de poursuivre nos objectifs environnementaux tout en stimulant la croissance économique. Les terres rares sont utilisées dans les nouvelles technologies, comme les téléphones intelligents et les moteurs électriques, et la demande pour ces métaux s'accroît continuellement. Le recyclage des terres rares constitue un atout majeur pour le Québec et contribuera à renforcer notre position de chef de file dans l'électrification des transports. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« C'est une fierté de voir une entreprise de la circonscription de Montarville réaliser un projet si avant-gardiste et prometteur pour l'économie circulaire. Géoméga est appelée à devenir une référence nord-américaine en matière de recyclage de terres rares, qui est l'une des voies à emprunter en cette ère de croissance technologique et de prise de conscience environnementale. Cette société dynamique a choisi de s'investir dans un domaine d'avenir pour l'économie québécoise, un domaine où le Québec possède les atouts requis pour performer. »

Nathalie Roy, députée de Montarville et ministre de la Culture et des Communications

Fait saillant :

Le programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

Lien connexe :

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

Twitter : twitter.com/economie_quebec

Facebook : www.facebook.com/EconomieQc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/économie-québec

YouTube : www.youtube.com/user/MDEIEQuebec

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Renseignements: Sources : Mathieu St-Amand, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 418 691-5650; Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, Tél. : 418 380-2310; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710

Liens connexes

http://www.economie.gouv.qc.ca