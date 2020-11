Soutien additionnel de 65,5 M$ à l'industrie touristique - Une aide directe appréciée pour une industrie durement affectée par la pandémie

QUÉBEC, le 18 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Conférence économique de l'industrie touristique québécoise accueille favorablement l'annonce de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, concernant les mesures spécifiques visant à soutenir l'industrie touristique. Totalisant 65,5 M$, ces mesures répondent à un besoin d'aide directe que souhaitait l'industrie.

« Les mesures annoncées aujourd'hui permettront un peu plus de prévisibilité pour plusieurs secteurs du tourisme » soutient M. Raymond Bachand, conseiller stratégique et président de la Conférence.

Avec cette aide additionnelle, le gouvernement démontre son désir de soutenir les entrepreneurs d'un des secteurs économiques les plus affectés par la pandémie. Entre autres, le soutien financier de 38 M$ accordé sur la base de l'écart de la taxe sur l'hébergement et pouvant totaliser un maximum de 200 000 $ par établissement est bienvenue et servira à mieux entreprendre les mois à venir. Nous soulignons également l'ouverture de la ministre à poursuivre les discussions avec les établissements qui ne sont pas visés par l'annonce d'aujourd'hui.

La Conférence salue la considération particulière aux grands centres avec l'investissement annoncé de 17 M$ pour venir en aide à Montréal, Québec et Gatineau, les portes d'entrée touristique du Québec, durement frappées par les impacts de la pandémie. Celui-ci permettra de soutenir les actifs stratégiques et d'aider les entreprises jouant un rôle clé dans l'offre touristique pour préserver la capacité attractive de la destination. De plus, les sommes accordées à l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, à Tourisme Montréal pour le tourisme d'affaires et au Conseil québécois des ressources humaines en tourisme complètent une aide souhaitée pour la relance de l'industrie touristique au Québec.

Aujourd'hui, le gouvernement du Québec ajoute des outils additionnels dans le coffre à outils des aides financières d'urgence disponibles pour les PME touristiques. Cette nouvelle aide s'ajoute aux autres programmes provinciaux et fédéraux, notamment au projet de loi C-9 concernant les adaptations à la Subvention d'urgence du Canada sur les loyers et la Subvention salariale d'urgence du Canada. Il est maintenant important qu'une aide fédérale sectorielle vienne rapidement compléter le soutien à l'industrie, car malgré les aides existantes annoncées jusqu'ici, le défi à relever pour les entreprises structurantes demeure significatif considérant la durée de cette crise.

Éviter la déstructuration de l'industrie touristique

« Je connais peu d'entreprises capables de survivre 15 mois avec des ventes qui se situent entre 5 % et 25 % de leur niveau habituel », affirme M. Bachand.

Dans les dernières semaines, la Conférence a multiplié les rencontres de représentations auprès des gouvernements afin de porter les recommandations et besoins spécifiques du secteur du tourisme. Le secteur du tourisme, qui fait partie du 5 % de l'économie qui ne s'est pas relevé, a besoin d'une aide sectorielle spécifique structurante.

« Les gouvernements comprennent que l'industrie du tourisme fait face à un fort risque de déstructuration, ce qui entraînerait des dommages permanents importants susceptibles d'étrangler tout effort de relance. La réalité saisonnière du secteur touristique, les limites à la capacité d'emprunter des entreprises et le risque de disparition des entreprises structurantes du tourisme, fondamentales à la capacité d'attraction et d'accueil de la destination québécoise, sont des éléments déterminants. Par conséquent, les formules de soutien pour une aide ciblée et directe qui tiennent comptent de ces éléments sont incontournables », conclut M. Bachand.

À propos de la Conférence économique de l'industrie touristique québécoise

La Conférence est formée de propriétaires et de dirigeant.e.s d'entreprises ayant une fine compréhension des enjeux régionaux et sectoriels de même que des réalités des entreprises de différentes tailles qui constituent ce secteur économique. Ensemble, ils cumulent une solide expérience des opérations dans l'industrie touristique québécoise et un vaste registre d'expériences complémentaires. À partir de données, d'activités de veille et d'analyses économiques, les membres de la Conférence échangent sur les principaux enjeux identifiés par les entreprises et le réseau associatif québécois, notamment l'état de l'environnement d'affaires et l'impact des politiques publiques sur l'industrie. Ils analysent également les conditions de succès et recommandent les stratégies à mettre en place afin de générer le maximum de retombées pour l'ensemble du Québec.

SOURCE Conférence économique de l’industrie touristique québécoise

Renseignements: Anne-Hélène Couturier, Relationniste, [email protected], (581) 994-2663

Liens connexes

http://www.ceitq.com/