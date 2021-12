Soutien à la recherche sur le stockage et la conversion d'énergie sans carbone

Une subvention de 2 millions de dollars du Groupe Banque TD au nouveau centre de McGill permettra d'accroître la capacité de recherche, d'appuyer les étudiants et de faciliter le transfert technologique

MONTRÉAL, le 1er déc. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que le monde se penche sur la mise en œuvre des promesses de réduction des émissions de carbone formulées lors de la conférence des Nations Unies sur le climat (COP26) et que les scientifiques travaillent sur de nouvelles façons d'accroître l'utilisation des énergies renouvelables, les efforts de l'Université McGill pour contribuer à un avenir meilleur et sans carbone feront un autre grand pas en avant grâce à un don de 2 millions de dollars du Groupe Banque TD (TD).

Ce généreux don de La promesse TD Prêts à agir -- la plateforme mondiale d'entreprise citoyenne de la Banque -- offert au Centre d'innovation en stockage et conversion d'énergie de McGill (Centre for Innovation in Storage and Conversion of Energy - McISCE) contribuera à renforcer la capacité de recherche sur des solutions énergétiques de pointe sans carbone, à créer une communauté de chercheurs dans le domaine et à former des étudiants qui deviendront les prochains agents de changement capables de faire progresser les technologies avancées de stockage d'énergie propre de la nouvelle économie verte.

Les technologies actuelles permettent de récolter de l'énergie à partir de sources autres que les combustibles fossiles, notamment les énergies éolienne, solaire et hydroélectrique. Toutefois, les défis que posent le stockage et la conversion à long terme de ces énergies constituent des obstacles majeurs à leur utilisation généralisée. Le nouveau Centre d'innovation en stockage et conversion d'énergie de McGill, créé au printemps 2021, a pour objectif de contribuer à surmonter ce problème et de nous rapprocher d'une économie verte et d'un avenir durable en devenant l'un des principaux sites mondiaux de recherche sur la conversion et l'innovation en matière de stockage de l'énergie sans carbone.

« Nous sommes très reconnaissants envers la TD pour ce don visionnaire qui arrive à point nommé dans le but d'aider à trouver des solutions face à la crise climatique », a déclaré Jim Nicell, doyen de la Faculté de génie de McGill. « Dans le cadre de nos efforts pour progresser vers une économie durable fondée sur les énergies renouvelables, il est impératif de développer des vecteurs énergétiques sans carbone et des technologies de stockage d'énergie abordables. Il est tout aussi important de former les professionnels de demain pour créer, conceptualiser, construire et exploiter ces systèmes. Pour y arriver, nous devons mobiliser des chercheurs et des étudiants de plusieurs disciplines à l'échelle de l'Université McGill afin qu'ils travaillent ensemble pour relever ces défis. »

Ce don s'inscrit dans la promesse de la TD d'appuyer et d'aider à accélérer la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, notamment les technologies, les entreprises et les processus liés aux énergies renouvelables et propres.

« À la TD, nous croyons que nous avons un rôle à jouer lorsqu'il s'agit de favoriser une croissance durable pour les clients et les collectivités que nous servons, ainsi que pour les économies que nous soutenons, a déclaré Sylvie Demers, présidente, direction du Québec, Groupe Banque TD. « Nous sommes fiers d'appuyer le Centre d'innovation en stockage et conversion d'énergie de McGill et ses chercheurs, qui par leur travail contribuent à inspirer un changement positif. »

Le soutien financier apporté au Centre d'innovation en stockage et conversion d'énergie de McGill arrive à un moment charnière, alors que le gouvernement du Canada s'est récemment engagé à atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050. Dans ce contexte, le centre réunira une expertise de premier plan dans le domaine des technologies de stockage et de conversion de l'énergie, et ciblera spécifiquement les technologies d'énergie zéro carbone.

Basé à la Faculté de génie, le Centre d'innovation en stockage et conversion d'énergie de McGill compte également des membres des facultés des sciences, des sciences de l'agriculture et de l'environnement et de gestion. Déjà, son réseau d'environ 40 professeurs, qui comptent chacun des équipes d'étudiants de premier cycle, de deuxième et troisième cycles et de postdoctorat, poursuit des recherches dans des domaines tels que le développement de la technologie des batteries lithium-ion et des vecteurs d'énergie sans carbone, y compris l'hydrogène, l'ammoniac et les métaux comme les combustibles recyclables.

