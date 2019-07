Soutien à la recherche et à l'innovation - Le gouvernement du Québec accorde 3,3 M$ à la Société des arts technologiques

MONTRÉAL, le 24 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 3,3 millions de dollars à la Société des arts technologiques (SAT) afin que son laboratoire de recherche et développement, le Metalab, poursuive la réalisation d'un projet en immersion et mette en œuvre un projet en simulation d'acoustiques.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui. L'appui gouvernemental provient du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation.

Le projet d'immersion, intitulé Immersion collective spontanée et adaptative (ICSA), se base sur les acquis obtenus par les travaux du Metalab depuis trois ans. Il vise l'utilisation d'environnements immersifs dans des lieux non conçus à cet effet pour des disciplines variées comme la scénographie de spectacles et l'architecture d'intérieur ou de paysage. À terme, l'objectif consiste à dépasser les usages actuels qui font de l'immersion une fin en soi, en assouplissant les contraintes techniques et les besoins en expertise pour mettre en œuvre un espace immersif.

Le deuxième projet de recherche, SAV+R, porte sur la simulation d'acoustiques en réalité virtuelle ou en réalité augmentée. Il permettra d'explorer de nouveaux types de captations sonores et visuelles afin de mettre au point des expériences audio avant‑gardistes.

Totalisant des investissements de 5 192 965 $, les deux projets sont soutenus par plusieurs partenaires, dont le Centre national de la recherche scientifique, l'Université McGill, HEC Montréal, le Centre hospitalier universitaire de Montréal, l'École de technologie supérieure, l'École nationale de cirque, l'Orchestre symphonique de Montréal, ainsi que plusieurs entreprises privées.

Citation :

« Les projets de recherche du Metalab favorisent les partenariats et le transfert de connaissances entre les milieux artistique, scientifique et technologique. Je suis fier de voir autant de partenaires issus de différents domaines appuyer ces deux projets de recherche appliquée. L'innovation est l'une des clés d'une économie forte, et je suis convaincu que ces initiatives engendreront rapidement d'importantes retombées économiques pour tout le Québec. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

La SAT est une organisation à but non lucratif ayant une triple mission de centre d'artistes, de recherche et de formation en arts numériques. Fondée pour soutenir une nouvelle génération de créateurs et de chercheurs à l'ère du numérique, elle est reconnue internationalement pour son rôle actif et précurseur dans le développement de technologies immersives, de réalité virtuelle et d'utilisation créative des réseaux à très haut débit.

Le Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation a pour but de consolider le système d'innovation québécois et ses composantes, d'augmenter la compétitivité des entreprises et de la société par l'innovation ainsi que de favoriser l'utilisation optimale ou concertée des résultats de la recherche sur les plans économique, social, environnemental et culturel.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Renseignements: Source : Mathieu St-Amand, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 418 691-5650; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710