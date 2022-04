Soutien à l'innovation - Plus de 10 M$ à Innomalt pour la construction d'une nouvelle usine à Bécancour

BÉCANCOUR, QC, le 25 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec et Investissement Québec accordent 10,15 millions de dollars à Innomalt pour la construction d'une nouvelle malterie à Bécancour, dans la région du Centre-du-Québec. Le projet, d'une valeur de 43,7 millions de dollars, reçoit deux prêts totalisant 3,4 millions de dollars d'Investissement Québec ainsi qu'un financement de 6,75 millions de dollars du Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie.

La ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, et le député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire du premier ministre (volets projet Saint-Laurent et zones d'innovation), M. Donald Martel, en ont fait l'annonce aujourd'hui aux côtés d'autres partenaires publics et privés d'Innomalt.

Innomalt, qui se spécialise dans la production de malt à partir d'orge brassicole du Québec, a développé un procédé innovant de maltage. L'entreprise possède déjà une usine de démonstration à Sherbrooke, qui fonctionne au maximum de sa capacité. Elle restera en fonction pour les productions en petits lots.

« Nous sommes ravis d'encourager la croissance d'Innomalt et sa quête d'innovation au service d'une industrie québécoise en plein essor. Avec cette nouvelle usine, les microbrasseries du Québec pourront s'approvisionner en malt d'ici. L'achat local fait partie de nos priorités pour développer l'économie des régions, et ce projet en constitue un bel exemple! »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

« Grâce à sa nouvelle usine, Innomalt pourra étendre son marché auprès des plus grandes microbrasseries et même viser des marchés hors Québec, comme l'Ontario et la Nouvelle-Angleterre. C'est une fierté pour nous d'accueillir cette entreprise à Bécancour et de voir de jeunes dirigeants audacieux réussir tout en permettant au Québec de s'illustrer dans un secteur en pleine expansion. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire du premier ministre (volets projet Saint-Laurent et zones d'innovation)

« Nous sommes heureux de contribuer à la construction de cette nouvelle usine à la fine pointe de la technologie vouée à la production de malt québécois à Bécancour. Raphaël Sansregret et Pascal Viens peuvent compter sur les experts d'Investissement Québec pour leur offrir le soutien financier et les outils d'accompagnement nécessaires à la réussite de leur important projet de croissance. Dans un marché en effervescence, nous ne pouvons qu'être enthousiastes à l'idée qu'une plus grande part de l'approvisionnement de nos brasseries et microbrasseries se fasse auprès de nos producteurs. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Faits saillants :

Créée en 2014, l'entreprise Innomalt a pour mission d'offrir des malts québécois de grande qualité.

Le Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie est administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement. Ce fonds soutient le démarrage et la croissance d'entreprises performantes et innovantes, en plus d'appuyer la mise en place de projets de développement de produits ou procédés.

Cette initiative de l'entreprise correspond aux objectifs de la Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde, laquelle propose de développer un secteur prospère et durable, ancré sur le territoire et engagé dans l'amélioration de la santé de la population québécoise.

