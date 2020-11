Soutien à l'innovation - Investissement Québec accorde jusqu'à 8 M$ à e2ip technologies

MONTRÉAL, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Québec appuie l'entreprise e 2 ip technologies en investissant un montant de 5 millions de dollars, qui pourra être porté à 8 millions au besoin, sous forme d'un prêt convertible en actions.

Ce soutien financier issu des fonds propres d'Investissement Québec vise à favoriser la croissance de l'entreprise, qui se spécialise dans les solutions d'électronique imprimable et de technologies d'affichage et de manipulation, communément appelées interface humain-machine (IHM).

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Citations

« Le monde de l'IHM est en pleine ébullition, et e 2 ip technologies est en concurrence avec les meilleurs talents du monde. Nous voulons l'aider à les affronter à armes égales. Ce soutien constitue un bel exemple de ce que le nouvel Investissement Québec peut faire, soit prendre des risques calculés et agir rapidement. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Nous sommes heureux de soutenir des entreprises qui contribuent non seulement au développement économique d'ici, mais aussi au rayonnement de nos expertises et de notre créativité à travers le monde. Par cet investissement auprès d'e 2 ip technologies, nous participons activement à la création d'un acteur important dans un secteur à la frontière entre le monde industriel et la technologie. Connaissant le caractère novateur de cette entreprise, nous sommes convaincus qu'elle saura faire sa place sur les nouveaux marchés qui s'ouvrent à elle. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« Le partenariat stratégique avec Investissement Québec nous permet d'accélérer la mise en œuvre de notre plan d'affaires, autant pour le développement de notre portefeuille de propriété intellectuelle que pour la mise en place de notre stratégie de croissance par l'intégration d'acquisitions technologiques et industrielles. »

Éric Saint-Jacques, président-directeur général d'e 2 ip technologies

Faits saillants :

Établie dans l'arrondissement Saint-Laurent à Montréal, e 2 ip technologies (anciennement GGI International) se spécialise dans le développement et la fabrication d'interfaces de contrôle destinées aux marchés aérospatial, médical industriel et du transport.

à Montréal, e ip technologies (anciennement GGI International) se spécialise dans le développement et la fabrication d'interfaces de contrôle destinées aux marchés aérospatial, médical industriel et du transport. L'entreprise s'est illustrée par les travaux de recherche qu'elle mène en collaboration avec le Conseil national de recherches du Canada dans le domaine des matériaux avancés. Ceux-ci ont engendré la création d'une technologie d'encre conductrice moléculaire, qui ouvre de nouvelles possibilités dans les applications en électronique imprimable.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un soutien technologique offert par Investissement Québec-Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ). De plus, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Renseignements: Source : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5650; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710; Catherine Salvail, Conseillère - Médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec, Tél. : 514 863-3744

Liens connexes

http://www.economie.gouv.qc.ca