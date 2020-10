Soutien à l'industrie maritime - Investissement Québec appuie Chantier Davie Canada pour la réalisation d'un contrat de la Défense nationale

LÉVIS, QC, le 26 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde à Chantier Davie Canada une contribution financière sous la forme d'un cautionnement d'un montant maximal de 8 millions de dollars afin de réaliser un contrat de la Défense nationale du Canada.

Cette caution, administrée par Investissement Québec, offrira une garantie financière exigée par le gouvernement fédéral pour l'exécution de travaux de maintenance de la première frégate NCSM St-John's dans le cadre d'une entente initiale de 500 millions de dollars visant l'entretien de trois frégates de la Défense nationale. Ce contrat permettra de consolider plusieurs centaines d'emplois bien rémunérés, tout en soutenant des milliers de fournisseurs et de partenaires à travers le Québec et le Canada.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Citations :

« Ces travaux de maintenance de frégates canadiennes témoignent de la reconnaissance de l'expertise québécoise en construction navale. Je suis très fier de soutenir Chantier Davie Canada dans la réalisation de ce projet, qui s'inscrit parfaitement dans notre vision pour une relance économique profitable et stratégique. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« L'industrie de la construction navale fait partie intégrante du patrimoine québécois et de notre économie depuis près de deux cents ans. Elle demeure stratégique et essentielle au développement économique des régions, particulièrement celle de Chaudière-Appalaches. Nous avons besoin d'un chantier maritime de classe mondiale comme celui de Chantier Davie Canada, qui vient stimuler tout un écosystème d'entreprises à travers le Québec. Je suis fière de pouvoir aider ce fleuron à rayonner à l'échelle du pays. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« Je suis heureuse de cet appui d'Investissement Québec, qui renforce la position de Chantier Davie Canada en tant que partenaire solide et fiable de l'industrie navale canadienne. Plus que jamais, nous devons agir en synergie pour faire de l'industrie maritime une source de richesse nationale et favoriser ainsi la relance économique au Québec. Ce mandat d'importance de la Défense nationale s'inscrit parfaitement dans la volonté de notre gouvernement d'affirmer le leadership du Québec dans le domaine maritime et de maximiser les retombées économiques que le fleuve Saint-Laurent peut offrir à toute la société québécoise. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Chantier Davie Canada est fier de s'associer au gouvernement du Québec pour assurer le succès du programme de maintenance à long terme de la flotte de frégates de patrouille du Canada. Notre industrie navale est maintenant prête à devenir un pilier de la reprise économique et de la croissance future du Québec. »

James Davies, président et chef de la direction de Chantier Davie Canada

Faits saillants :

Fondée en 1825, Chantier Davie Canada est le constructeur naval possédant la plus grande capacité de production au pays. L'entreprise, située à Lévis, emploie plusieurs centaines de personnes.

D'une valeur initiale de 500 millions de dollars, le contrat de cinq ans de la Défense nationale vise la réalisation d'un vaste réaménagement à mi-vie des trois frégates de patrouille de la Marine royale canadienne. Il est prévu que la valeur et la durée de ce contrat augmenteront avec l'ajout de nouveaux lots de travaux.

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

Twitter : twitter.com/economie_quebec

Facebook : www.facebook.com/EconomieQc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/économie-québec

YouTube : www.youtube.com/user/MDEIEQuebec

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Renseignements: Sources : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5650; Lanie Dufour, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 691-5650; Sarah Bigras, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 643-6980; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868

Liens connexes

http://www.economie.gouv.qc.ca