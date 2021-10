Soutien à l'entrepreneuriat - Appui de 960 000 $ pour la création du Centre d'expertise québécois en capital d'investissement

QUÉBEC, le 13 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde 960 000 $ à Réseau Capital pour la mise sur pied du Centre d'expertise québécois en capital d'investissement. Le coût total du projet est évalué à plus de 1,6 million de dollars.

En complément des travaux réalisés par le Canadian Venture Capital Association (CVCA), ce centre améliorera la qualité des données en matière de capital d'investissement au Québec de même que leur accès pour dresser un portrait plus juste de cet écosystème.

Il effectuera également le suivi et l'analyse des transactions de capital d'investissement et des fonds actifs afin de cibler les forces et les faiblesses de la chaîne d'investissement au Québec et de développer une meilleure compréhension de son fonctionnement.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui lors du 30e Congrès du capital d'investissement du Québec, organisé par Réseau Capital.

Citations :

« Ce projet va permettre à l'industrie du capital d'investissement d'être plus performante tout en jouant un rôle plus important dans la croissance des entreprises. L'essor de cette industrie est une condition essentielle au développement des secteurs d'avenir du Québec et à l'accompagnement d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Ce projet, que Réseau Capital est fier de porter et qui s'appuie sur la collaboration et l'expertise des acteurs de l'industrie, constitue une avancée majeure dans l'évolution du capital d'investissement au Québec. Grâce au soutien du gouvernement, nous pourrons développer collectivement une meilleure compréhension et une plus grande intelligence de notre industrie, en plus de renforcer sa contribution à l'essor des entreprises innovantes à fort potentiel de croissance. Cet apport bénéficiera à toute l'économie du Québec. »

Guillaume Caudron, président-directeur général de Réseau Capital

Faits saillants :

L'aide financière est accordée dans le cadre du Programme d'aide à l'entrepreneuriat (PAEN), volet 1 : Soutien au fonctionnement et à des projets structurants des organismes en entrepreneuriat.

Fondée en 1989, l'association Réseau Capital regroupe tous les intervenants de la chaîne d'investissement au Québec. Sa mission est de contribuer au développement et au dynamisme de cette industrie.

Le Centre d'expertise québécois en capital d'investissement bénéficiera de la mise sur pied d'un comité consultatif indépendant, composé d'experts de l'industrie issus des principaux fonds actifs au Québec. Ce comité mettra en lumière les priorités et les besoins en matière de recherche et d'analyse.

