Soutien à Femmessor Québec - Pour un entrepreneuriat d'impact inclusif et diversifié

QUÉBEC, le 1er juin 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce une offensive majeure visant à favoriser le développement de l'entrepreneuriat d'impact, inclusif et diversifié. Il octroie près de 23,4 millions de dollars à Femmessor Québec (Femmessor) pour appuyer sa transformation et lui permettre de poursuivre son accompagnement d'entreprises à propriété féminine, mais également de servir une plus vaste clientèle. De plus, un prêt maximal de 25 millions de dollars est accordé pour la création d'une nouvelle enveloppe de financement, laquelle vise à soutenir des entreprises ou des projets générant des retombées positives et mesurables pour l'environnement et la société à partir des critères de développement durable de l'Organisation des Nations unies (ONU).

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie de la ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, et de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, en marge d'un grand événement entrepreneurial Web organisé par Femmessor sur le thème Ensemble.

Femmessor 2.0

L'organisme Femmessor entreprend une transformation de son modèle d'affaires afin d'étendre ses services de financement et d'accompagnement de proximité à un écosystème entrepreneurial élargi. Les femmes, les personnes issues de la diversité ethnoculturelle, les Autochtones, les membres de la communauté LGBTQ2+ et les personnes vivant avec un handicap sont un atout important pour le développement économique du Québec. L'évolution de Femmessor vise à mieux répondre aux besoins de ces clientèles et à soutenir la croissance de leurs entreprises.

La contribution gouvernementale permettra donc entre autres d'appuyer les changements liés aux activités et à la gouvernance de l'organisme, la conception de sa nouvelle image de marque, la mise en marché de l'offre de services et l'embauche de nouvelles ressources.

Nouvel outil financier

Le prêt maximal de 25 millions de dollars contribuera pour sa part à la mise en place d'une enveloppe de financement atteignant 52,5 millions de dollars à ce jour. Le gouvernement du Québec, par l'entremise d'Investissement Québec, soutiendra ce produit financier avec d'autres partenaires, dont la Banque nationale du Canada, la Banque de développement du Canada (BDC), le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction.

Au moyen de prêts de 20 000 $ à 450 000 $ issus de cette enveloppe, Femmessor a pour objectif d'épauler quelque 900 entreprises de sa clientèle élargie d'ici les cinq prochaines années.

Citations :

« La relance post-COVID-19 constitue une occasion de bâtir l'économie de demain à l'image du Québec : moderne et diversifié. Plus que jamais, on a besoin de gens d'affaires créatifs, et surtout de personnes ambitieuses et déterminées, pour construire cette nouvelle économie. Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous misons sur l'expertise en matière d'accompagnement de Femmessor pour favoriser un entrepreneuriat inclusif et créateur de plus de richesse pour toutes nos régions. Cette initiative permettra aussi d'augmenter le bassin d'entrepreneurs pour combler les besoins criants en repreneuriat. Investissement Québec pourra également soutenir ces entrepreneurs en complémentant leurs besoins en capitaux. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Femmessor participe à la croissance d'organisations à propriété féminine, partout au Québec. Les sommes que nous annonçons aujourd'hui permettront de poursuivre les efforts pour encourager la création d'entreprises chez les femmes et mieux appuyer les initiatives entrepreneuriales issues de la diversité. En accompagnant ces entrepreneurs tout au long de leur parcours, nous contribuons à promouvoir un entrepreneuriat qui reflète les valeurs et les ambitions du Québec. »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

« Il revient à chacun d'entre nous de travailler à la construction d'une société plus juste, égalitaire et prospère. Aujourd'hui, notre gouvernement pose un geste concret pour faire tomber les barrières qui freinent l'essor des différents groupes sous-représentés dans le milieu de l'entrepreneuriat. Je suis très fière que Femmessor mette à profit ses années d'expérience pour aider les femmes entrepreneures tout en propulsant d'autres personnes vers les plus hauts sommets. Cela favorisera la prospérité économique et durable de tout le Québec. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Fort de ses vingt-cinq années consacrées au développement de l'entrepreneuriat féminin, Femmessor poursuit son ambition de transformer l'économie en vue de la rendre plus inclusive, plus équitable et plus durable. Nous sommes honorées de la marque de confiance renouvelée de la part du gouvernement du Québec et de tous les partenaires d'investissement. C'est avec engagement et conviction que nous poursuivrons notre mission et que nous mettrons notre expertise au profit des personnes entrepreneures qui sont encore sous-représentées dans l'écosystème entrepreneurial, mais qui ont tout le potentiel d'engendrer des répercussions positives dans notre société. »

Sévrine Labelle, présidente-directrice générale de Femmessor

Faits saillants :

Femmessor a été créé en 1995 par un groupe d'acteurs socioéconomiques de la Côte-Nord avec l'objectif de faciliter l'accès des femmes entrepreneures à du financement et à des services d'accompagnement. L'organisme, qui a évolué de façon significative au fil des années, offre des services dans les 17 régions du Québec.

Du 1 er novembre 2016 au 30 avril 2021, Femmessor a octroyé près de 17 millions de dollars en financement afin de soutenir plus de 327 projets totalisant des coûts de quelque 90 millions de dollars. Ces projets ont permis la création et le maintien de près de 2 700 emplois.

novembre 2016 au 30 avril 2021, Femmessor a octroyé près de 17 millions de dollars en financement afin de soutenir plus de 327 projets totalisant des coûts de quelque 90 millions de dollars. Ces projets ont permis la création et le maintien de près de 2 700 emplois. En 2020-2021, plus de 9 700 entrepreneures ont également bénéficié des services d'information de Femmessor et plus de 12 000 entrepreneures, des services-conseils de l'organisation.

La contribution de près de 23,4 millions de dollars et le prêt maximal de 25 millions de dollars accordés à Femmessor étaient prévus dans le budget 2021-2022, déposé le 25 mars dernier.

Pour obtenir un prêt par le biais de la nouvelle enveloppe de financement de Femmessor, les entreprises devront entre autres être dirigées ou détenues par une personne sous-représentée dans le milieu de l'entrepreneuriat dans une proportion minimale de 25 % et démontrer leur contribution à au moins un des 17 objectifs de développement durable de l'ONU.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

