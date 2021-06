Soutien à domicile ; Quoi de neuf pour les plus de 100 000 usagers des EÉSAD ?

QUÉBEC, le 31 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) demeure en attente d'annonces claires sur l'amélioration des conditions de travail des préposé(e)s d'aide à domicile et sur l'intensification des services. Les sommes annoncées aujourd'hui étaient déjà prévues au budget 2021-2022 et beaucoup de questions demeurent en suspens. De plus, il reste plusieurs étapes à accomplir avant de pouvoir affirmer sérieusement que le gouvernement entame le virage tant attendu vers le soutien à domicile.

« Les annonces faites aujourd'hui sont encore très floues. Les EÉSAD et les préposé(e)s d'aide à domicile attendent des précisions depuis plusieurs mois quant aux mesures exactes qui seront mises en œuvre pour reconnaître leur rôle essentiel et faciliter l'embauche et la rétention de la main-d'œuvre à la hauteur des besoins. Les remerciements font toujours plaisir, mais il y a urgence ! », déclare J. Benoit Caron, directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD. Rappelons que selon une étude du CSMO-ESAC publiée en 2018, les EÉSAD doivent embaucher plus de 2 500 préposé(e)s d'aide à domicile par année afin de répondre aux besoins.

Chez moi pour la vie

Dans un contexte où 91 % des personnes âgées de 55 ans et plus souhaitent pouvoir affirmer « chez moi pour la vie », selon un récent sondage Léger, les préposé(e)s d'aide à domicile des EÉSAD rendent possible ce droit fondamental de pouvoir choisir de vivre et vieillir chez soi. Cependant, si l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre représentent un levier essentiel pour le développement du soutien à domicile, il reste encore beaucoup à faire pour qu'on puisse parler d'un virage québécois vers le soutien à domicile.

Le Réseau de coopération des EÉSAD continue donc de réclamer un chantier national pour opérer ce virage. Il faut que le gouvernement donne suite aux recommandations du mémoire de réflexion « Chez moi pour la vie » afin d'aborder les sujets essentiels de l'offre de services à domicile, la qualité et l'accessibilité du soutien à domicile.

« Nous devons refuser la fatalité du déménagement et la marchandisation de la prise en charge des aînés et briser le paradigme québécois qui veut que quand on est vieux, on déménage. Un modèle fondé sur la dignité et l'humanité est possible. S'il est sérieux dans ses prétentions, le gouvernement doit sans attendre ouvrir un véritable chantier national sur le soutien à domicile. Le Réseau de coopération des EÉSAD est prêt à relever ce défi et il tend la main au gouvernement ainsi qu'à toutes les forces sociales et économiques pour que chacun, dans les prochaines années, puisse affirmer "Chez moi pour la vie" », précise monsieur Caron.

À propos du Réseau de coopération des EÉSAD

Les EÉSAD sont présentes dans les 17 régions administratives du Québec. Ces entreprises, administrées principalement par et pour leurs usagers et exploitées à des fins non lucratives, sont des organisations de proximité ancrées et voulues par leurs communautés. Elles offrent plus de 7 millions d'heures de services à 100 000 personnes, dont près d'un million d'heures de services d'assistance personnelle et six millions d'heures de services en aide à la vie domestique. Les EÉSAD emploient plus de 9 400 personnes, dont 8 700 préposées et préposés d'aide à domicile possédant les compétences et l'expertise requises afin d'assurer un soutien et des services à domicile de qualité aux citoyens qui en ont besoin. Si vous désirez en savoir plus sur les EÉSAD, nous vous invitons à visiter notre portail Web : https://aidechezsoi.com.

SOURCE Réseau de coopération des EÉSAD

