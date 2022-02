Soutien à domicile - 90 % des aînés laissés à eux-mêmes

QUÉBEC, le 17 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Année après année, la majorité du budget en soutien à domicile est consacrée aux seuls 5 % d'aînés qui vivent en résidences privées pour aînés (RPA). Les entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) demandent au gouvernement de rendre le soutien à domicile vraiment accessible pour toutes et tous et de faire un grand rattrapage pour 90 % des aînés à la maison, dès le prochain budget.

Un déséquilibre vertigineux

Près de 2 milliards de dollars seront investis en soutien à domicile jusqu'en 2026, mais derrière ce montant global se cache un déséquilibre vertigineux : près de 60 % de ces sommes sont destinés aux 5 % des aînés qui vivent en RPA. De plus, les résidents n'en voient généralement pas la couleur, les aides bénéficiant directement aux résidences.

Illustration flagrante de ce déséquilibre : bon an mal an, 86 % du crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés (CMD) sert à payer les loyers des RPA, dans lesquelles ne résident pourtant que 5 % des aînés. Ce déversement d'argent public contribue à la marchandisation et à la concentration entre les mains d'entreprises très lucratives.

Des aînés invisibles

En comparaison, pour 90 % des aînés qui résident dans leur logement, les services ne cessent de se réduire. La proportion de personnes de plus de 75 ans recevant des services à domicile est passée de 34 % en 2013 à 26,7 % en 2020. Un net recul !

« Les aînés à domicile sont les grands invisibles de notre société. Majoritairement des femmes vivant seules et disposant de faibles revenus, il faut les remettre immédiatement au cœur des politiques publiques et leur permettre de vivre chez elles dans la dignité », déclare J. Benoit Caron, directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD.

Pour la communauté, par la communauté

Les entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) sont des initiatives citoyennes et communautaires prenant en charge collectivement des besoins non comblés. Les EÉSAD sont présentes dans les 17 régions administratives du Québec. Elles offrent plus de 7 millions d'heures de services à plus de 100 000 personnes.

Les EÉSAD emploient plus de 9 400 personnes, dont près de 9 000 préposées et préposés d'aide à domicile possédant les compétences et l'expertise requises afin d'assurer un soutien et des services à domicile de qualité aux citoyens qui en ont besoin. Si vous désirez en savoir plus sur les EÉSAD, nous vous invitons à visiter notre portail Web : https://aidechezsoi.com.

SOURCE Réseau de coopération des EÉSAD

Renseignements: Source : Quentin Maridat, Conseiller principal aux affaires publiques, 418 622-1001, poste 225; Information : J. Benoit Caron, Directeur général, 418 717-8882