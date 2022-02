Soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale - Une aide financière de plus de 574 000 $ pour soutenir 54 projets de garde qui répondront aux besoins des familles

QUÉBEC, le 16 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce une aide financière de plus de 574 000 $ pour soutenir des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2022 afin de faciliter l'organisation du temps des parents, qu'ils soient sur le marché du travail ou aux études.

Ainsi, de nouveaux projets de garde seront mis en œuvre partout au Québec alors que d'autres projets existants seront bonifiés dans plusieurs municipalités. Au total, le gouvernement du Québec soutiendra cette année 54 projets pour permettre aux enfants de s'amuser en toute sécurité et aux parents de vaquer à leurs occupations.

Il s'agit de gestes supplémentaires visant à faciliter la conciliation famille-travail-études.

Citation :

« La gestion des congés à la relâche scolaire et lors des vacances estivales des enfants se révèle parfois difficile pour certains parents. D'autant plus que dans les deux dernières années, ils ont fait preuve de résilience et d'adaptation pour trouver des solutions de garde lors de situations inhabituelles. En tant que père, je comprends très bien cette réalité. Et mon devoir, en tant que ministre de la Famille, est de proposer des solutions pour faciliter la conciliation famille-travail-études. Je suis convaincu que les sommes octroyées font une différence en permettant le déploiement de ces 54 projets, partout au Québec. Ainsi, les parents bénéficieront d'une offre de services de garde variée tout en sachant que leurs enfants s'amusent et se développent dans des milieux sécuritaires. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants :

Le Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale s'inscrit dans le cadre de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes.

Les projets retenus ont été analysés en fonction de leur pertinence, de leur qualité, du réalisme des prévisions budgétaires et des retombées attendues. Ils visent les enfants d'âge scolaire (de 4 à 12 ans), sauf dans les cas d'enfants ayant des incapacités, pour lesquels l'âge peut atteindre 21 ans.

L'appel de projets s'est déroulé du 8 au 22 octobre 2021.

