Soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale - Québec investit 1,3 M$ pour répondre aux besoins des familles durant les périodes de vacances

QUÉBEC, le 7 févr. 2024 /CNW/ - La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, annonce une aide financière de plus de 1,3 million de dollars pour soutenir 110 projets de garde au Québec pendant la semaine de relâche scolaire et la période estivale 2024.

Les périodes de vacances des enfants peuvent représenter un défi pour les parents. Voilà pourquoi le gouvernement souhaite soutenir les familles d'ici dans ces moments et proposer aux enfants des occasions de divertissements variés. Ainsi, des municipalités, des maisons des jeunes, des maisons de la famille et plusieurs autres organisations profiteront d'un financement pour mettre en œuvre de nouveaux projets ou bonifier des projets existants.

Le financement annoncé aujourd'hui répond à un besoin du milieu et aux préoccupations des familles. Les enfants pourront ainsi continuer de se développer dans un environnement sain et sécuritaire, peu importe la période de l'année.

Citation :

« Grâce aux initiatives que nous annonçons aujourd'hui, les enfants pourront s'amuser et se développer en sécurité, ce qui assurera une paix d'esprit aux parents durant les périodes de vacances. J'en profite pour remercier les nombreux organismes et villes qui ont soumis leurs projets, et je souhaite de belles découvertes aux enfants! »

Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Verchères

Faits saillants :

Les projets retenus découlent d'un appel de projets qui s'est déroulé du 21 août au 29 septembre 2023.

Les 110 projets seront répartis ainsi à travers les différentes régions du Québec : Bas-Saint-Laurent (13), Saguenay-Lac-Saint-Jean (6), Capitale-Nationale (8), Mauricie (2), Estrie (7), Montréal (30), Outaouais (6), Abitibi-Témiscamingue (1), Côte-Nord (1), Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (3), Chaudière-Appalaches (6), Laval (2), Lanaudière (2), Laurentides (1), Montérégie (12), Centre-du-Québec (10).

L'appui financier est non récurrent. Le montant maximal de la subvention est de 15 000 $ par projet.

Pour connaître les détails sur le programme et consulter la liste des projets retenus, visitez cette page.

