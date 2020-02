Soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale - Le ministre Lacombe annonce une aide financière de près de 844 000 $ pour soutenir 99 projets

QUÉBEC, le 27 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, a annoncé aujourd'hui qu'une aide financière de près de 844 000 $ sera accordée pour soutenir des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2020.

Dans le but de faciliter l'organisation du temps des parents-travailleurs et des parents-étudiants, de nouveaux projets de garde seront mis en place, alors que d'autres projets de garde existants seront bonifiés. Au total, ce sont 99 projets sur tout le territoire du Québec qui se partageront l'enveloppe financière.

Citation :

« Les périodes de vacances des enfants peuvent être un casse-tête pour certains parents. En permettant la mise en place d'une offre bonifiée en matière de services de garde, le Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale vise à simplifier la planification du temps consacré à la vie professionnelle et à la vie familiale. Notre gouvernement est à l'écoute des préoccupations des parents. Cette annonce vient proposer des solutions à ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir se libérer pendant les vacances de leur enfant. Il s'agit d'un pas de plus fait par notre gouvernement pour favoriser la conciliation famille-travail-études. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

Faits saillants :

Le Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale s'inscrit dans le cadre de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes.

Les projets retenus ont été analysés en fonction de leur pertinence, de leur qualité, du réalisme des prévisions budgétaires et des retombées attendues.

L'appel de projets s'est déroulé du 15 novembre au 13 décembre 2019. 222 demandes d'aide financière ont été déposées.

Lien connexe :

Liste des projets retenus

