CAMBRIDGE, ON, le 9 juill. 2020 /CNW/ - Dans le cadre de ses efforts continus visant à transformer et renforcer son offre de soins de longue durée aux aînés en Ontario, Southbridge Care Homes a nommé une nouvelle défenseure principale des aînés et responsable des partenariats stratégiques. Ce poste sera occupé par l'ancienne chef de la direction de l'Ontario Long-Term Care Association (OLTCA), Mme Candace Chartier.

« Mme Chartier a plus de vingt ans d'expérience dans le secteur des soins de longue durée en Ontario; elle possède aussi une solide feuille de route en matière de promotion du changement dont les aînés partout dans la province vont profiter, et à commencer par des changements dans nos propres établissements, explique Ryan Bell, chef de la direction de Southbridge Care Homes. Son approche visionnaire sur la manière de s'occuper des aînés est exactement ce dont nous avons besoin à la lumière des impacts de la COVID-19. »

En qualité de défenseure principale des aînés et responsable des partenariats stratégiques de Southbridge, Mme Chartier aura la charge de mener et de mettre en œuvre l'engagement continu de l'organisme en faveur de la qualité et des soins dans ses 37 établissements, notamment en s'assurant de la présence de solides mécanismes de reddition de comptes axés sur des normes opérationnelles et sur la qualité de vie des aînés dont nous prenons soin.

Au cours des dernières semaines, Southbridge a accentué sa réponse à la pandémie, notamment en :

testant les membres de son personnel deux fois par mois pour la COVID-19. Le plan prévoit de passer à des tests hebdomadaires au mois d'août;

embauchant dernièrement un épidémiologiste qui se concentre exclusivement sur les résidents et les membres du personnel de ses établissements, et cela en plus du soutien à la prévention et au contrôle des infections offerts par Extendicare (le gestionnaire des 37 établissements Southbridge);

embauchant un recruteur qui se concentre exclusivement sur les besoins en personnel des établissements Southbridge, en plus du soutien au recrutement offert par Extendicare.

Pour consolider ces initiatives, Mme Chartier se concentrera sur :

la promotion du changement en matière de soins de santé pour les aînés auprès du gouvernement et des autres parties prenantes dans la mesure où ces changements sont liés à la retraite et au secteur des soins de longue durée;

la promotion du besoin d'accélérer le réaménagement des « lits de catégorie C » en nouveaux lits auprès du gouvernement et des autres parties prenantes, y compris en préconisant une plus grande capacité; et sur

le développement de nouveaux partenariats et le renforcement des partenariats existants dans les secteurs de la retraite et des soins de longue durée.

« Il est vrai que la COVID-19 s'est accompagnée de défis uniques dans le secteur des soins de longue durée. Mais elle s'est également accompagnée d'opportunités uniques au sein de nos 37 établissements qui nous permettent d'optimiser la manière dont nous prodiguons nos soins à nos résidents et protégeons notre personnel, déclare Mme Chartier. Les soins de longue durée doivent être envisagés sur le spectre des services de soins de santé, et je suis impatiente d'apporter une approche collaborative à ce rôle. »

Mme Chartier se joint à l'équipe de Southbridge après avoir occupé le poste de chef de la direction de Safe Haven Consulting Inc. Elle siège également au conseil d'administration de l'Ontario Shores Centre for Mental Health Sciences et de l'Ontario Pharmacists Association. Candace a également représenté les soins pour les aînés pendant la pandémie de COVID-19 aux tables rondes stratégiques provinciales de Santé Ontario.

