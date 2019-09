Soutenue par Gryphon, Shermco Industries acquiert NextGen Technologies

SAN FRANCISCO et VANCOUVER, Colombie-Britannique, 10 septembre 2019 /CNW/ - Shermco Industries, Inc. (« Shermco » ou la « société »), le premier fournisseur indépendant de services d'essai, d'entretien et de réparation de matériel électrique en Amérique du Nord, a annoncé l'acquisition de NextGen Technologies, Ltd. (« NextGen »), sise à Vancouver Nord, en Colombie-Britannique. NextGen est un fournisseur de services intégrés d'essais électriques qui conçoit, met à l'essai, met en service, entretient et répare des systèmes de communication, de protection et de contrôle, en plus de fournir d'autres solutions clés en main à ses clients partout en Amérique du Nord. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

Bill Mohl, PDG de Shermco, a déclaré : « Les vastes capacités de NextGen et sa main-d'œuvre hautement technique constitueront un excellent ajout au portefeuille de Shermco et nous permettront d'étendre nos services de protection et de contrôle partout en Amérique du Nord. Nous prévoyons poursuivre notre stratégie d'acquisition pour étendre notre présence sur de nouveaux marchés et élargir notre offre de services. »

« Shermco compte un grand nombre de clients qui ont grandement besoin de nos capacités et de notre expertise, et nous avons hâte de stimuler la croissance ensemble », a déclaré Chris Soles, président de NextGen. L'équipe de direction de NextGen demeurera au sein de la Société.

Shermco est détenue majoritairement par Gryphon Investors, une société de financement par capitaux propres de premier plan active sur le marché intermédiaire basée à San Francisco. NextGen est la troisième acquisition complémentaire conclue sous la propriété de Gryphon Investors, après Electrical Manufacturing and Distributors, Inc. et Southwest Energy Systems, LLC.

À propos de Shermco

Shermco, dont le siège social est situé à Irving, au Texas, fournit des services d'essai, d'entretien, de mise en service et de réparation de matériel électrique à une vaste gamme de services publics, industriels et énergétiques, ainsi qu'à d'autres marchés finals. Avec plus de 25 succursales, Shermco dessert une clientèle diversifiée de premier ordre partout en Amérique du Nord. La société est un membre actif de l'InterNational Electrical Testing Association, de l'Electrical Apparatus Service Association et de l'American Wind Energy Association. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.shermco.com.

À propos de NextGen

Sis en Colombie-Britannique, au Canada, NextGen est un entrepreneur prééminent spécialisé dans les essais électriques. La main-d'œuvre de NextGen totalise environ 1 500 ans d'expérience collective dans le domaine de l'entretien des réseaux de transport, de distribution et de production. Cette main-d'œuvre diversifiée conçoit, teste, met en service, entretient et répare en toute sécurité des systèmes de communication, de protection et de contrôle. NextGen fournit également des solutions clés en main en génie électrique, en approvisionnement et en construction à ses clients partout en Amérique du Nord, de la conception à la construction, en passant par l'installation et la maintenance. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://www.nextgen-tech.ca/.

À propos de Gryphon Investors

Basée à San Francisco, Gryphon Investors (www.gryphoninvestors.com) est une société de financement par capitaux propres de premier plan qui met l'accent sur des sociétés du marché intermédiaire qui connaissent une croissance rentable et dont la compétitivité augmente, en partenariat avec une équipe de direction expérimentée. Depuis 1997, la société a géré des placements en actions et des capitaux d'un montant de plus de 4,9 milliards de dollars. Gryphon cherche à réaliser des placements en actions de 100 à 300 millions de dollars dans des sociétés en portefeuille dont les ventes varient entre 100 et 500 millions de dollars environ. Gryphon accorde la priorité aux possibilités d'investissement dans le cadre desquels elle peut former des partenariats solides avec des propriétaires et des dirigeants afin de bâtir des entreprises de premier plan, en utilisant le capital de Gryphon, ses ressources professionnelles spécialisées et son expertise opérationnelle.

Personne-ressource :

Caroline Luz

Owen Blicksilver Public Relations, Inc.

203-656-2829

caroline@blicksilverpr.com

SOURCE Shermco Industries, Inc.