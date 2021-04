Soutenir les victimes et les survivant.e.s dans le milieu de la culture au Québec - Mouvement #MoiAussi : Renouvellement d'un an pour l'Aparté

MONTRÉAL, le 9 avril 2021 /CNW Telbec/ - Juripop se réjouit de l'annonce du renouvellement d'un an du programme l'Aparté qui offre des conseils juridiques gratuits aux les personnes ayant vécu du harcèlement ou des violences à caractère sexuel dans le milieu de la culture au Québec.

Créé en 2018 à la suite d'une première vague de dénonciations dans le milieu de la culture, Juripop avait été mandaté par une quarantaine d'associations, d'organismes, de regroupements et de syndicats du milieu culturel afin de mettre en place un guichet unique accessible à tous les travailleurs et les travailleuses de cette industrie. Depuis son implantation, l'Aparté a permis à des centaines d'artistes, d'artisan.e.s et de travailleur.euse.s culturel.le.s de faire valoir leurs droits à travers la province.

Le renouvellement annoncé aujourd'hui par la ministre de la Culture a notamment été rendu possible grâce à l'engagement continu des associations, des organismes, des regroupements et des syndicats œuvrant dans le milieu culturel qui soutiennent l'Aparté depuis sa création.

Les demandes de soutien explosent

La plus récente vague de dénonciations survenue l'été dernier a fait exploser la demande à l'Aparté et prouve que le harcèlement et les agressions sexuelles représentent, encore à ce jour, une problématique majeure dans le milieu. Les demandes continuent de provenir de l'ensemble des régions du Québec.

Touchant plus particulièrement les secteurs de la télévision / cinéma, de la musique, de la danse et le milieu littéraire, les problématiques concernent principalement des actes à connotation sexuelle (harcèlement sexuel et agression sexuelle) et du harcèlement psychologique.

Le guichet unique permet de prendre en charge plusieurs volets juridiques des situations dénoncées. Les personnes requérantes peuvent, entre autres, recevoir des consultations et des avis juridiques gratuits, être accompagnées à travers tout le processus criminel qui s'avère souvent exigeant et obtenir de l'aide en matière de rédaction de documents appropriés, comme les demandes en vertu de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC).

Faits saillants :

Près de 300 personnes ont bénéficié des services de l'Aparté depuis son lancement;

Les personnes s'identifiant comme femmes représentent la majorité de la clientèle (soit près de 83%);

La majorité des personnes mise en cause dans les dossiers (présumé agresseur, harceleur, intimidateur, etc.) sont des hommes (près de 80%);

Le secteur de la télévision/cinéma, le secteur de la musique, de la danse et le milieu littéraire sont particulièrement touchés;

31% des dossiers concernent des problématiques en lien avec des actes à connotations sexuelles (harcèlement sexuel et agression sexuelle) et 41% des dossiers relèvent du harcèlement psychologique.

Citations

« Nous sommes enthousiastes de pouvoir continuer le travail entamé dans les dernières années. L'Aparté a gagné la confiance du milieu culturel et s'est avéré essentiel pour faire face à la vague de dénonciations de l'été 2020. Nous remercions le ministère de la Culture ainsi que les associations, les regroupements et les syndicats qui ont travaillé à pied-d'œuvre pour assurer le renouvellement du programme. »

- Me Sophie Gagnon, directrice générale, Juripop

À propos de Juripop

Juripop est un organisme à but non-lucratif ayant pour mission la promotion de l'accès à la justice pour tous. Elle donne notamment accès à des services juridiques à coût modique aux personnes refusées à l'aide juridique gouvernementale, mais dans l'incapacité de payer pour défendre leurs droits. L'organisme est aussi à l'origine de multiples projets novateurs en matière de sensibilisation au droit.

SOURCE Juripop

