Soutenir les refuges animaliers grâce à Mondou Mondon

MONTRÉAL, le 27 avril 2023 /CNW/ - Pour une sixième année, Mondou lance aujourd'hui à travers ses 85 magasins ainsi qu'en ligne sa campagne de financement Mondou Mondon pour les refuges. L'entreprise québécoise a mis sur pied une importante campagne de financement afin de soutenir les refuges animaliers qui peinent à garder la tête hors de l'eau. Du 27 avril au 11 juin, c'est le temps de donner.

« Plus que jamais, nous sentons l'importance de poursuivre la campagne Mondou Mondon pour les refuges. Le bien-être animal est important et c'est en ayant des installations adéquates que les refuges du Québec pourront poursuivre leur mission. Les besoins criants de ces centres d'aide aux animaux ne datent pas d'hier et que ce soit à l'approche de la saison des déménagements ou après le temps des Fêtes, ils ont besoin de soutien 365 jours par année », souligne Marc-Antoine Legault, directeur du développement durable. « Mondou est fière de pouvoir soutenir encore une fois cette année un grand nombre de refuges à travers la province et d'avoir donné près de 1 million $ depuis la création de la campagne de financement en 2018. Évidemment, nous n'en serions pas là sans la générosité de nos fidèles clients, nos partenaires ainsi que nos employés. C'est un effort collectif que nous tenons à poursuivre », continue-t-il.

Différentes façons de donner tout en se faisant plaisir

Jusqu'au 11 juin, les clients de Mondou et les amoureux des animaux sont invités à faire un don en se procurant des items à bas prix qui feront le plaisir de plusieurs.

Une des trois bougies Chandelles Funky de 220 g aux odeurs décadentes de bonbon melon d'eau, poire et basilic ou encore café noisette au coût de 17,99 $. 7 $ par achat seront remis à la cause.

Un saut de 350 g de savoureux bonbons Kandju aux couleurs de Mondou pour 7,99 $. 3 $ par achat seront remis à la cause.

Un autocollant d'urgence incendie à afficher dans une de vos portes et fenêtres afin d'aviser qu'un animal se trouve dans votre domicile à 3,49 $. 2,50 $ par achat seront remis à la cause.

Les dons recueillis lors de cette campagne de financement seront remis à différents refuges situés partout à travers la province. Les sous récoltés serviront entre autres à la rénovation des refuges, à la stérilisation des animaux pour les gens à faibles revenus, à l'achat d'équipements et de nourriture, aux frais médicaux ainsi qu'à l'organisation d'événements de sensibilisation de toutes sortes. Ainsi, plus d'animaux encore pourront bénéficier d'une deuxième chance!

Depuis toujours, Mondou se fait un devoir de soutenir plusieurs causes touchant le bien-être animal. L'entreprise familiale québécoise remet chaque année plus d'un million de dollars en dons de nourriture à une vingtaine de refuges, soit 12 000 kg par mois. Mondou vous invite donc en grand nombre à donner généreusement lors de l'édition 2023 de sa campagne Mondou Mondon pour les refuges !

À propos de Mondou

Fondée en 1938, Mondou est une entreprise familiale québécoise qui offre des produits, des services et des conseils pour le bien-être et la santé des animaux. Depuis l'acquisition de ce fleuron québécois par la famille Legault en 1983, l'entreprise a vu son nombre de magasins passer d'un seul à 85, et ce, grâce à l'engagement exceptionnel de ses employés passionnés qui sont aujourd'hui plus de 1 100 à travers le Québec. Au cœur de cette évolution est demeurée la même passion pour les animaux, comme en fait foi le slogan « La plus grande marque d'affection » ! Beaucoup plus qu'un simple magasin de nourriture pour animaux, Mondou se démarque par l'expertise de son équipe de conseillers chevronnés et par son engagement à ne pas vendre d'animaux. Ayant le bien-être animal au centre de ses valeurs, Mondou est d'ailleurs fortement engagée auprès de ses organismes partenaires et travaille à faire avancer la cause animale à travers de nombreuses initiatives. C'est grâce à cette passion authentique que Mondou est, depuis plus de 85 ans, le leader incontestable dans son domaine. Mondou, la plus grande marque d'affection !

