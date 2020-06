EDMONTON, AB, le 11 juin 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada prend des mesures décisives pour soutenir les collectivités et stabiliser l'économie dans l'ensemble du pays en veillant, avant tout, à protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens et Canadiennes durant la pandémie de la COVID-19.

Aujourd'hui, la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Catherine McKenna, a annoncé que l'Alberta avait reçu 244 millions de dollars par l'entremise du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour l'exercice 2020-2021 afin de financer ses besoins les plus pressants en matière d'infrastructure.

Le FTE offre aux collectivités un financement souple et stable pour leur permettre de répondre à leurs priorités en matière d'infrastructure dans un large éventail de catégories. Ainsi, Canmore a utilisé une partie de son allocation FTE pour améliorer la piste du Legacy Trail entre Canmore et Banff et offrir aux résidents et aux touristes un moyen plus sécuritaire et efficace de profiter des paysages de montagnes. Le FTE a aussi servi récemment au district municipal de Bonnyville afin de terminer le sentier récréatif de l'autoroute 28, qui fournit un nouveau lien entre les collectivités rurales et les services urbains.

En permettant aux collectivités de planifier en regard de leurs besoins actuels et futurs et de construire ou d'améliorer des infrastructures qui les aideront à prospérer en toutes circonstances, le FTE est un outil essentiel pour faire en sorte que l'Alberta demeure l'un des meilleurs milieux de vie au monde pour les générations à venir.

Le gouvernement du Canada annoncera d'autres mesures dans les semaines et mois à venir pour aider les collectivités canadiennes à se relever et à faire face à l'avenir avec encore plus de résilience.

« Notre gouvernement effectue des investissements immédiats dans les infrastructures qui joueront un rôle essentiel pour aider les municipalités et les communautés des Premières Nations à relancer leur économie, et qui amélioreront la vie des Canadiens et des Canadiennes. Dans un premier temps, nous accélérons le paiement du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral cette année. Cette mesure permettra de mettre 244 millions de dollars à la disposition de 347 collectivités dans le but d'améliorer les infrastructures locales, comme les routes et les ponts, les systèmes d'eau potable et de traitement des eaux usées, et les centres récréatifs. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis heureux que le gouvernement fédéral devance son versement de 244 millions de dollars aux collectivités de l'Alberta par le biais du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral. C'est une bonne nouvelle pour l'Alberta, qui vient appuyer les efforts de notre gouvernement pour permettre aux Albertains de retourner au travail et pour relancer notre économie. »

Kaycee Madu, ministre des Affaires municipales

Le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral est une source de financement indexée et à long terme pour plus de 3 600 collectivités dans tout le pays. Ces dernières années, il a permis de soutenir des milliers de projets par année.

Le Fonds de la taxe sur l'essence vise 18 catégories de projets admissibles, dont le renforcement des capacités, les routes et les infrastructures pour le sport. Les collectivités peuvent utiliser les fonds immédiatement pour des projets prioritaires, les accumuler en vue d'une utilisation future, les regrouper avec les fonds d'autres collectivités pour des projets d'infrastructure communs ou s'en servir pour financer des dépenses importantes en infrastructure.

Allocations 2020‒2021 du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral en Alberta par collectivité : https://www.canada.ca/fr/bureau-infrastructure/nouvelles/2020/06/document-dinformation-allocations-20202021-du-fonds-de-la-taxe-sur-lessence-federal-en-alberta.html

Le premier ministre annonce du soutien pour aider les communautés à créer des emplois et à relancer l'économie : https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/06/01/premier-ministre-annonce-du-soutien-aider-les-communautes-creer

Ressources du gouvernement du Canada - Maladie à Coronavirus (COVID 19) : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html

Fonds de la taxe sur l'essence fédéral : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/gtf-fte-fra.html

Fonds de la taxe sur l'essence fédéral en Alberta [en anglais seulement] : https://www.alberta.ca/federal-gas-tax-fund.aspx

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Alberta : https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/ab-fra.html

