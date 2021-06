Soutenir le retour à la normale du Canada : Roche Diagnostics Canada introduit le nouveau test antigénique rapide nasal SARS-CoV-2, autorisé en vertu de l'arrêté d'urgence de Santé Canada

Le test antigénique rapide nasal SARS-CoV-2 utilise un écouvillon nasal pour prélever rapidement et facilement l'échantillon d'une personne soupçonnée d'avoir une infection active.

Le test facile à utiliser optimise le flux de travail et ne nécessite aucun instrument ni aucune préparation.

Le prélèvement nasal permet de récolter l'échantillon de la zone avant du nez ce qui se traduit par une expérience de test moins invasive qui réduit l'inconfort général du patient, en particulier chez les personnes sensibles comme les enfants.

Le test antigénique rapide nasal identifie de manière fiable et rapide les personnes soupçonnées de COVID-19*, avec des résultats prêts en 15 minutes, permettant des décisions éclairées, y compris un isolement rapide.

Le test antigénique rapide nasal SARS-CoV-2 est destiné à être utilisé par un professionnel de la santé ou par auto-prélèvement sous la supervision d'un professionnel de la santé.

LAVAL, QC, le 30 juin 2021 /CNW Telbec/ - Quelques semaines après l'annonce de l'approbation de son test sérologique Elecsys® Anti-SARS-CoV-2-S (protéine de spicule), Roche Diagnostics, une division de Hoffmann-La Roche Limitée, est heureuse d'annoncer que son nouveau test antigénique rapide nasal SARS-CoV-2, commercialisé par l'intermédiaire d'un partenariat global avec SD Biosensor Inc., a reçu l'approbation en vertu de l'arrêté d'urgence de Santé Canada, augmentant ainsi la contribution de Roche à la lutte contre la pandémie.

Contrairement au test antigénique rapide SARS-CoV-2 de Roche déjà disponible au Canada, le test antigénique rapide nasal SARS-CoV-2 nouvellement autorisé est effectué à partir d'un échantillon de la zone avant du nez, ce qui simplifie et accélère la procédure de prélèvement1. Cette méthode peut ainsi aider à réduire l'inconfort général du patient, en particulier chez les personnes sensibles comme les enfants, les personnes âgées et / ou les personnes handicapées.

« Nous sommes très fiers de cette annonce qui montre une fois de plus notre engagement dans la lutte contre le COVID-19. Nous saluons les progrès réalisés par de nombreuses juridictions pour rendre les tests rapides, largement disponibles au pays, plus accessibles. Toutefois, nous restons convaincus que le pays n'a pas encore pleinement exploité leur potentiel, a déclaré François Drolet, Directeur principal, accès, politiques de santé et relations gouvernementales chez Roche Diagnostics. Les tests rapides peuvent jouer un rôle important dans la lutte contre la COVID-19, en particulier dans les endroits où les tests de laboratoire ne sont pas disponibles et où des résultats rapides sont nécessaires, tels que les maisons de retraite, les lieux de travail, les écoles et autres espaces de rassemblement. De plus, notre test antigénique rapide nasal SARS-CoV-2 offre aux patients une expérience plus confortable. »

« Alors que les taux de vaccination continuent de s'améliorer, le Canada a encore un long chemin à parcourir avant d'atteindre une véritable immunité collective. Les tests rapides nous aident à combler le fossé avec une plus grande sécurité, en protégeant la vie des travailleurs et les moyens de subsistance des propriétaires de petites entreprises. Le monde des affaires joue un rôle de premier plan dans la lutte contre le COVID-19, comme en témoigne l'annonce d'aujourd'hui de notre membre Roche Diagnostics concernant son nouveau test rapide facile à utiliser qui ne nécessite pas de confirmation en laboratoire. Ce nouveau test peut être très avantageux pour les entreprises qui souhaitent assurer la sécurité de leurs employés et clients en temps réel, et nous félicitons Roche pour son innovation », a déclaré Perrin Beatty, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Canada.

De plus, Charles Milliard, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec, mentionne que « malgré la vaccination qui avance et les cas d'infection qui diminuent, plusieurs entreprises et organismes sont toujours inquiets de leur avenir. Ils nous manifestent constamment leur intérêt à avoir accès à tous les moyens disponibles pour accélérer la relance économique, et l'identification d'une infection par le biais des tests rapides est un outil supplémentaire à la lutte contre la pandémie qui peut sans doute contribuer à réduire les risques d'éclosion dans les milieux de travail et assurer ainsi la stabilité et fonctionnement de leurs opérations. »

Le saviez-vous ?

En janvier 2021, le Comité consultatif d'experts en matière de tests et de dépistage de la COVID-19 a identifié quatre domaines d'action prioritaires publiés dans son rapport intitulé Stratégies prioritaires pour optimiser les tests et le dépistage de la COVID-19 au Canada2, qui inclut le déploiement et l'utilisation de tests rapides. Basé sur la modélisation3, le rapport indique que l'efficacité du dépistage dépend davantage de la fréquence des tests et du délai d'exécution que de la capacité d'un test à identifier les individus porteurs du virus. Cela signifie qu'une stratégie qui inclut des tests rapides peut être supérieure à une stratégie qui repose seulement sur le dépistage PCR effectué en laboratoire.

En outre, la Table ronde consultative de l'industrie sur les tests et le dépistage de la COVID-19, la recherche de contacts et la gestion de données, a publié un rapport4 qui réitère l'importance d'utiliser des tests rapides dans les milieux de travail puisque la détection rapide aide à accélérer l'isolement des cas positifs de COVID-19 pour assurer la sécurité du reste du milieu de travail et soutenir la reprise économique.

L'utilisation des tests rapides est également soutenu par Medtech Canada et les membres de l'industrie, y compris Roche Diagnostics Canada dans un énoncé de position mettant en évidence une série de recommandations appelant à des stratégies de dépistage complètes au Canada, y compris le déploiement de tests antigéniques rapides, exhortant les gouvernements provinciaux à utiliser pleinement tous les outils disponibles afin d'aider les Canadiens à retrouver une vie plus normale, à redémarrer l'économie du Canada et à sauver des vies.

« Le test parfait n'existe pas, ni la stratégie parfaite, mais les tests antigéniques rapides sont optimaux pour les tests à grande échelle car ils sont faciles à utiliser par un large éventail de professionnels de la santé et peuvent être apportés directement au public afin de réduire la propagation du virus, a déclaré Michele D'Elia, Directeur principal, affaires médicales et scientifiques chez Roche Diagnostics. Il est important de se rappeler que toutes les personnes infectées ne se rendent pas sur les sites de test car la gravité des symptômes est variable, augmentant ainsi les risques de transmission. Introduire les tests rapides, par exemple, à l'école et sur les lieux de travail, peut considérablement aider à isoler les cas positifs sans délai. »

Le test antigénique rapide nasal SARS-CoV-2 est le dernier ajout de Roche Diagnostics au Canada pour aider les systèmes de santé à lutter contre le COVID-19. L'entreprise salue les efforts des fournisseurs de soins de santé et des travailleurs de première ligne dans les communautés partout au Canada.

À propos de la réponse de Roche à la pandémie du COVID-19

En tant que société de soins de santé de premier plan, nous sommes engagés à aider les pays à minimiser l'impact de la COVID-19 et à aider à sauver et à améliorer des vies. La lutte de Roche contre la pandémie comprend :

Le lancement de tests de diagnostic COVID-19 pour l'infection active et la détection des anticorps chez les patients qui ont été exposés au virus.

L'investigation des traitements de notre portfolio existant pour mieux comprendre leur potentiel à traiter les patients atteints de COVID-19.

L'augmentation de la capacité de fabrication et de la chaîne d'approvisionnement pour répondre à la demande de produits dans l'ensemble de notre portfolio dans le contexte plus large du traitement de la COVID-19.

La fourniture de nos médicaments et diagnostics existants aux patients dans des conditions exceptionnelles.

À propos du test antigénique rapide nasal SARS-CoV-2

Le test antigénique rapide nasal SARS-CoV-2 est un immunoessai chromatographique rapide pour la détection qualitative de la protéine nucléocapside du SARS-CoV-2 présente dans les échantillons nasaux humains. Dans les études cliniques, le test nasal d'antigène rapide SARS-CoV-2 a montré une sensibilité relative de 89,6 % (valeur Ct ≤ 30; IC à 95 %: 79,7 % - 95,7 %) et une spécificité de 99,1 % pour les échantillons prélevés professionnellement. Pour les échantillons auto-prélevés**, une sensibilité de 89,1 % (valeur Ct ≤ 30; IC à 95 %: 78,8 % - 95,5 %) et une spécificité de 99,0 % ont été détectées. Dans l'ensemble, les études portaient sur 696 individus symptomatiques et asymptomatiques5. Ce test est destiné à détecter l'antigène du SARS-CoV-2 chez les personnes soupçonnées d'avoir contracté la COVID-19 ou présentant une exposition connue ou soupçonnée au SARS-CoV-2.

À propos des tests d'antigène

Un test d'antigène détecte les protéines qui sont des composants structurels ou fonctionnels d'un pathogène et sont donc très spécifiques à ce pathogène6. Dans ce cas, le test fournirait une réponse qualitative « oui / non » sur la présence de l'agent pathogène dans l'échantillon du patient et peut être proposé sous forme de bandelette de test rapide effectuée au point de service. Si l'antigène cible est présent à des concentrations suffisantes dans l'échantillon, il se liera à des anticorps spécifiques et générera un signal visuellement détectable sur la bandelette de test, généralement avec des résultats prêts en 15 minutes. Un test antigénique rapide peut détecter de manière fiable les personnes ayant une charge virale élevée, permettant aux professionnels de la santé d'identifier rapidement les patients les plus à risque de propager l'infection7.

À propos de Roche

Roche est un pionnier mondial des produits pharmaceutiques et des diagnostics axé sur l'avancement de la science pour améliorer la vie des gens. Rassemblant des compétences pharmaceutiques et diagnostiques sous un même toit, Roche est le leader de la médecine personnalisée, une approche permettant de proposer le meilleur traitement possible à chaque patient. Roche est la plus grande entreprise de biotechnologie dans le monde avec des médicaments différenciés dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie, des maladies infectieuses, de l'ophtalmologie et des affections du système nerveux central. Roche est également le numéro un mondial du diagnostic in vitro ainsi que du diagnostic histologique du cancer, et une entreprise de pointe dans la gestion du diabète. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.rochecanada.com et www.roche.com.

À propos de SD Biosensor

SD Biosensor est une société mondiale de bio-diagnostic qui fournit des produits in vitro greffés avec des technologies innovantes. Créé en 2010, SD Biosensor a lancé avec succès des diagnostics de la glycémie, de l'hémoglobine glyquée et des cholestérols dans le monde. Grâce à ces produits innovants, ils s'efforcent de devenir un leader mondial du diagnostic in vitro. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.sdbiosensor.com.

Références

