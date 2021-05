Soutenir le commerce local d'un bout à l'autre de l'île de Montréal

MONTRÉAL, le 11 mai 2021 /CNW Telbec/ - Même si la crise se prolonge, des commerces un peu partout sur l'île de Montréal, continuent à être dynamiques et participent à des campagnes de financement sur le site de La Ruche qui permettent à leurs consommateurs d'économiser grâce à des bons d'achat bonifiés qu'ils peuvent se procurer en ligne.

Certaines campagnes sont en cours d'autres démarrent dans les prochaines semaines sur l'Avenue Duluth, Montréal-Nord, Promenade Wellington, Pointe-Claire et Valois, Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles, Lachine et Tétreaultville, toutes permettent d'obtenir des bons de 30 $ à l'achat de 20 $ sur le site de La Ruche, grâce à une contribution de la Ville de Montréal. Dans certains cas, la Caisse Desjardins locale contribuera en remettant des montants à des organismes locaux.

Au total ce sera entre 15 000$ et 85 000$ qui seront investis localement dans le cadre du programme Une impulsion pour la métropole : agir maintenant de la Ville de Montréal. Cette initiative de sept associations et SDC, favorise l'achat local et offre aux commerçants la possibilité de faire valoir leurs produits et services auprès de la population.

Les commerces sont au cœur des collectivités et participent à la vitalité des quartiers, ces campagnes de financements participatifs invitent l'ensemble des Montréalais à découvrir les commerces des différents quartiers de l'île. Certaines des artères organisent une deuxième voire une troisième campagne, chaque campagne est une occasion de profiter de rabais grâce à la bonification des contributions, mais c'est aussi l'occasion d'offrir un financement au commerce local pour passer à travers la crise.

Montréal donne une impulsion au commerce

La Ville de Montréal soutient les campagnes de sociofinancement Solidaire qui contribueront à la reprise des activités des commerces locaux du territoire. La contribution financière de la Ville s'inscrit dans le plan de relance économique de Montréal, Une impulsion pour la métropole : agir maintenant, qui place le commerce au cœur de ses priorités. La crise a fait émerger une puissante vague de solidarité de la part de la population envers les commerces de proximité. Montréal soutient cet élan de générosité en appuyant les campagnes de sociofinancement qui favorisent l'achat local et qui offrent aux propriétaires de commerces un accès rapide à des liquidités.



