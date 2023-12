Soutenir la Non-Violence : Lancement du film "MÉTAMORPHOSE EN 3 TEMPS" par les jeunes de Parc-Extension

MONTRÉAL, le 7 déc. 2023 /CNW/ - Le Centre Jeunesse Unie (CJU) est ravi d'annoncer le lancement d'un court-métrage révélateur intitulé "MÉTAMORPHOSE EN 3 TEMPS", fruit du travail acharné d'un comité de 22 jeunes talentueux de Parc-Extension. Ce film, conçu pour aborder de manière sensible la problématique de la violence dans leur quotidien, sera présenté en première le mercredi 13 décembre à 19h00 au Cinéma Impérial, 1430, rue de Bleury, Montréal.

L'affiche du film Métamorphose en 3 temps Ce film raconte les histoires de trois adolescents confrontés à différentes formes de violence. Marvin, Luna et Nelson vivent des situations difficiles et ils cherchent à les résoudre. Ils apprennent à se connaître, à se respecter et à s’entraider. Le film montre qu’il existe des moyens pacifiques et positifs de faire face aux conflits. (Groupe CNW/Centre Communautaire Jeunesse Unie)

Cette œuvre cinématographique résulte d'une collaboration enrichissante, soutenue par le Programme Par et Pour les Jeunes de la Ville de Montréal. Le scénario et la réalisation ont été façonnés par l'implication de plus de 100 jeunes, encadrés par une équipe professionnelle. "MÉTAMORPHOSE EN TROIS TEMPS" explore les défis auxquels font face trois jeunes confrontés à l'intimidation, au taxage et au harcèlement, cherchant désespérément des solutions pour briser le cycle de cette violence omniprésente dans leur environnement.

Ce projet dépasse l'acte de création artistique. Ces jeunes, évoluant dans un monde où la violence sévit sous diverses formes, ont investi leur temps pour apprendre les principes de la Communication Non Violente. Le film servira de catalyseur pour des débats constructifs au sein des écoles, favorisant une prise de conscience collective.

Le CJU, œuvrant depuis plus de 30 ans pour la réussite scolaire des jeunes et la promotion d'une culture de non-violence, présentera brièvement sa mission durant cette soirée. Basé à Parc-Extension, un quartier multiculturel, le CJU est un environnement où la non-violence prévaut malgré les défis rencontrés par les familles qui sont toutes issues de l'immigration.

La soirée sera animée par Emna Achour, ex-journaliste sportive à Radio-Canada, désormais humoriste abordant des thèmes sociaux comme le racisme, le sexisme et l'environnement. Avant la projection, un cocktail entre 18h00 et 19h00 permettra de rencontrer les jeunes acteurs et actrices.

Nous invitons les médias à être des nôtres pour soutenir ces jeunes engagés dans la construction d'un monde plus paisible. En ce temps où la violence, la discrimination et les guerres inondent "les nouvelles", ce sera une bouffée d'air frais pour la population. Pour cette raison, votre présence symbolisera un appui essentiel à leur engagement en faveur d'un avenir sans violence, favorisant ainsi l'épanouissement de notre société.

Pour plus d'informations et pour confirmer votre présence, veuillez contacter Richard Vachon à [email protected].

Ensemble, engageons-nous pour une société où la non-violence progresse.

SOURCE Centre Communautaire Jeunesse Unie

Renseignements: Pour toute demande de presse, veuillez contacter : Richard Vachon, Directeur général, Tél : 514-872-0294 ou Cell : 514-521-9674, Courriel : [email protected]