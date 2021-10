Sous une pluie battante - François Legault à la rescousse de Marguerite Blais et des maisons des aînés

QUÉBEC, le 22 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Réagissant à la mêlée de presse qu'ont tenue plus tôt aujourd'hui le premier ministre François Legault et la ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, la députée de Duplessis et porte-parole du Parti Québécois pour les aînés, les proches aidants et le maintien à domicile, Lorraine Richard, invite le gouvernement à mettre le béton de côté une bonne fois pour toutes, et à recentrer sa vision sur ce qui compte vraiment pour les aînés et leurs proches, au-delà de la beauté des milieux de vie : les services et les soins à domicile.

EN BREF

Plus de maisons des aînés ne donnera pas plus de services ni plus de personnel; vu la courbe démographique, un virage vers les soins à domicile est urgent et nécessaire.

Le Parti Québécois propose d'allouer aux soins à domicile 50 % de l'enveloppe destinée aux soins de longue durée, de façon à tripler l'offre actuelle.

Les soins à domicile, c'est l'option la plus avantageuse et, surtout, la plus humaine.

De l'avis de Lorraine Richard, on a assisté ce matin à une tentative de rattrapage quasi désespérée. « Après s'être fait prendre en défaut pour avoir omis de souligner la tragédie survenue dans les CHSLD dans son discours d'ouverture, le premier ministre a improvisé une sortie visant à secourir la ministre Blais, qui a toujours porté une attention toute spéciale à la beauté des chambres plutôt qu'au manque criant de services dans le réseau », a-t-elle déclaré.

« Lorsqu'elle aborde la question des personnes âgées, a poursuivi la députée de Duplessis, la CAQ fait une véritable fixation sur le béton et ses maisons des aînés, qui promettent de devenir un véritable gouffre financier; or, c'est de soins et de services à domicile que ces gens ont vraiment besoin, d'autant plus que la majorité, on le sait, souhaite demeurer à la maison le plus longtemps possible. »

En effet, de plus en plus de voix se font entendre pour appuyer un virage en faveur des soins à domicile, tel que le proposait le Parti Québécois il y a plusieurs années déjà. « Il y a quelques jours, nous sommes revenus à la charge; nous proposons de tripler, d'ici 5 ans, l'offre actuelle de soins à domicile en augmentant de 2,7 milliards de dollars la somme allouée aux soins à domicile, pour que celle-ci corresponde à 50 % des budgets consacrés aux soins de longue durée. De plus, pour gagner en efficience, nous privilégions une approche basée sur les profils de soins personnalisés, de manière à répondre de la meilleure façon possible aux besoins propres à chaque personne », a ensuite expliqué Lorraine Richard.

La porte-parole réitère la position du Parti Québécois, sachant que c'est la seule option envisageable à moyen terme. « Prendre le virage des soins à domicile, c'est la chose raisonnable et intelligente à faire. Le modèle caquiste des maisons des aînés est financièrement insoutenable à long terme, en plus d'être irréaliste du point de vue des ressources humaines. Et nous ne sommes pas les seuls à le dire! Encore récemment, dans une publication de l'Institut du Québec, on pouvait lire que "[s]i le Québec ne rompt pas avec le statu quo et n'amorce pas un virage radical dans ses politiques de soutien à l'autonomie des personnes âgées, il frappera un mur". C'est assez clair! », a conclu Lorraine Richard.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

