Sous surveillance : la vie privée dans un monde numérique - Une conférence éclairante au Musée de la civilisation

QUÉBEC, le 25 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Quotidiennement, on navigue sur Internet, on diffuse du contenu sur les réseaux sociaux et l'achat en ligne est de plus en plus populaire. En posant ces gestes devenus banals, on partage, consciemment ou non, un nombre insoupçonné de renseignements personnels. Ces données sont-elles à l'abri? Faut-il craindre des fuites d'informations à grande échelle? À l'occasion du 40e anniversaire de la Commission d'accès à l'information (la Commission), les citoyens sont invités à assister à une conférence éclairante intitulée Sous surveillance : la vie privée dans un monde numérique, au Musée de la civilisation, le mardi 31 janvier, à 19 h 30. Il s'agit d'un événement gratuit, mais une réservation est requise au 418 643-2158 poste 114 ou en ligne à boutique.mcq.org/activities .

Les enjeux de la protection des renseignements personnels

La conférence sera animée par la journaliste scientifique Marie-Pier Élie en présence de Diane Poitras, présidente de la Commission, de Nellie Brière, stratège, chroniqueuse et vulgarisatrice du numérique et de Pierre-Luc Déziel, professeur à la faculté de droit de l'Université Laval. Les participants aborderont différents aspects de la protection des renseignements personnels ainsi que les technologies mises de l'avant par les gouvernements et les entreprises privées au nom de la sécurité personnelle et publique. Vidéosurveillance, reconnaissance faciale, données biométriques peuvent être efficaces pour identifier des individus et traquer les criminels, mais leur utilisation inappropriée et de plus en plus répandue dans différents contextes est préoccupante. Entre fiction et réalité, les enjeux de la protection des renseignements personnels à l'ère numérique sont décodés.

Dès septembre prochain, des citoyens mieux protégés

« Le Québec est au cœur d'une réforme historique des lois protégeant les renseignements personnels. En septembre prochain, les entreprises et les organismes publics devront respecter de nouvelles obligations visant à les responsabiliser davantage et à mieux protéger les renseignements personnels. Ils devront aussi faire preuve de plus de transparence quant à leur gestion de ces renseignements. Par exemple, il sera interdit de recueillir des renseignements personnels à l'insu des personnes concernées en ayant recours à une technologie permettant d'identifier, de localiser ou de faire du profilage. Grâce à ces nouvelles dispositions, les citoyens seront mieux informés, en des termes simples et clairs, de ce que recueillent les organisations à leur sujet et de l'utilisation qu'elles font de ces renseignements à l'ère numérique. Ils seront aussi avisés en cas d'incident de confidentialité susceptible de causer un préjudice sérieux impliquant des renseignements à leur sujet », explique Diane Poitras, présidente de la Commission.

L'influence des algorithmes sur nos perceptions

« Nos données récoltées sur le web depuis des années ont permis d'entrainer des milliers d'algorithmes qui font désormais partie de notre quotidien et qui ont une grande influence sur nos perceptions, nos comportements et nos prises de décisions. Il faut donc non seulement considérer leur récolte, mais aussi, tous les produits d'intelligence artificielle qui ont été entrainés avec nos données, si on veut parler de vie privée! », rappelle Nellie Brière, stratège, chroniqueuse et vulgarisatrice du numérique.

Les flux d'information tissent et consolident les relations de pouvoir

« S'intéresser à la manière dont circulent les renseignements personnels au sein de nos sociétés, c'est s'intéresser à la manière dont les flux d'information tissent et consolident les relations de pouvoir qui animent ces sociétés. C'est donc un exercice nécessaire au bon fonctionnement d'une société qui se dit libre et démocratique comme la nôtre », déclare Pierre-Luc Déziel, professeur à la faculté de droit de l'Université Laval,

Une conférence à ne pas manquer, présentée dans le cadre de la série Décoder le monde, co-réalisée par le Fonds de recherche du Québec et le Musée de la civilisation.

Relations de presse :

Agnès Dufour Pour toute demande d'entrevue Relationniste de presse Emmanuelle Giraud - responsable des relations médias MUSÉE DE LA CIVILISATION Commission d'accès à l'information du Québec Téléphone : 418 643-2158, poste 433 Téléphone : 367-995-5497 [email protected] [email protected]





SOURCE Commission d'accès à l'information