MONTRÉAL, le 16 mai 2022 /CNW/ - Une œuvre en mémoire de Fredy Villanueva a récemment été produite dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. La murale, intitulée: « L'innocence de la nouvelle maison » ou « la nouvelle maison », célèbre la mémoire de ce jeune d'origine hondurienne venu au Canada à l'âge de 8 ans et ayant perdu la vie aux mains de la police, dix ans plus tard, le 9 août 2008. La nouvelle maison (traduction de « Villa nueva ») symbolise ce que le Canada représente pour plusieurs personnes y trouvant refuge. Le projet est le fruit d'une collaboration entre Article 47 (partenaire de philanthropie transformatrice), Emrical (commissaire d'exposition), Lilian Antunes Villanueva (succession de Fredy) et l'artiste muraliste Monk-e .