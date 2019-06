Sous le thème « Des mots et des gestes pour l'avenir » - MAtv® présente la 28e édition de La Dictée P.G.L.

MONTRÉAL, le 6 juin 2019 /CNW Telbec/ - Organisée par la Fondation Paul Gérin-Lajoie pour une 28e année, la Grande Finale internationale de La Dictée P.G.L. sera diffusée à MAtv le lundi 10 juin à 19 h (sur illico télé au canal 900 dès le 18 juin). Les téléspectateurs sont invités à relever le défi d'écrire sans fautes la dictée de cette ultime épreuve lue par le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge.

C'est sous le thème « Des mots et des gestes pour l'avenir » que se déroulait à Montréal, le 19 mai dernier, la Grande Finale internationale de La Dictée P.G.L. Lors de ce grand rassemblement de la Francophonie animé par le porte-parole de la Fondation et comédien François-Étienne Paré, 75 écoliers de 5e et 6e année provenant du Canada, des États-Unis, du Sénégal, du Maroc et de l'Algérie se sont efforcés de faire la dictée parfaite afin de remporter les grands honneurs. Parmi les participants, on comptait 61 finalistes dans la catégorie francophone et 14 dans la catégorie français langue seconde.

À propos de la Fondation Paul Gérin-Lajoie

Créée en 1977, la Fondation Paul Gérin-Lajoie contribue à l'éducation des enfants du primaire, à l'alphabétisation et à la formation professionnelle des jeunes adultes dans les pays en développement. Par le biais de ses activités, la Fondation participe également à éveiller les enfants d'ici aux réalités internationales.

L'espace citoyen de Vidéotron

Au service de la communauté, MAtv, distribuée en exclusivité aux clients de Vidéotron, reflète la diversité montréalaise. Elle offre à tous les citoyens l'accès à un espace d'expression et de diffusion qui favorise leur participation. Utile, informative et éducative, MAtv met de l'avant les intérêts locaux et valorise l'émergence des talents. Elle s'intéresse aussi de près à la réalité de la communauté que forment les 1,6 million de foyers qu'elle dessert à travers le Québec. MAtv est diffusée à la chaîne 9 ainsi qu'en HD à la position 609. Elle est également offerte sur illico télé au canal 900, sur le Web avec illico.tv, et sur tablettes (iPad et Android) grâce à l'application illico.tv et sur illico mobile. MAtv est aussi présente sur les médias sociaux, dont Facebook et Instagram.

