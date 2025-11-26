Sourires Solidaires : Plus de 1,3 M$ en soins et services dentaires offerts gratuitement aux enfants en situation de vulnérabilité

Une première campagne de financement lancée pour soutenir plus d'enfants

LAVAL, QC, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Acteur incontournable et unique en son genre dans le domaine de la santé dentaire pédiatrique, Sourires Solidaires est fier d'annoncer aujourd'hui que dans la dernière année, près de 5 000 enfants en situation de vulnérabilité ont pu bénéficier de services dentaires adaptés. Ces derniers sont offerts gratuitement pour la portion qui n'est pas couverte par les régimes dentaires publics et privés. Entre le 1er mai 2024 et le 30 avril 2025, l'organisme à but non lucratif a tenu 9 310 rendez-vous, représentant une valeur totale de plus de 1,3 million de dollars en soins et services, un sommet jusqu'à présent.

Depuis 4 ans, Sourires Solidaires est fier d'accompagner des enfants issus de milieux défavorisés ou à besoins particuliers (TSA, TDAH, anxiété, handicap, etc.), pour qui les soins dentaires sont bien souvent inaccessibles, ou inadaptés. Chaque enfant mérite des soins qui respectent son rythme, sa réalité et son histoire, c'est pourquoi Sourires Solidaires œuvre à offrir une solution concrète et pragmatique aux enjeux d'accès aux soins dentaires pour les enfants à besoins particuliers.

Des partenariats qui font toute la différence

Parmi les 4 918 enfants rencontrés, 1 795 visitaient Sourires Solidaires pour la première fois, signe d'une croissance soutenue. Le succès de l'organisme repose sur une collaboration étroite avec des partenaires communautaires, tels que les organismes locaux, les dentistes, les écoles, et plus encore. Cette année, plus de 700 dentistes et de nombreux organismes de la province ont dirigé les enfants vers Sourires Solidaires. Ceux-ci venaient de Laval (53 %), des Laurentides (22 %), de Montréal (12 %), de Lanaudière (10 %) et d'autres régions du Québec (7 %).

Sourires Solidaires lance sa première campagne de financement

Face à une demande croissante et à la pression grandissante pour répondre aux besoins d'un nombre toujours plus élevé d'enfants en situation de vulnérabilité, Sourires Solidaires lance sa première campagne grand public, « Offrez à tous les enfants un sourire en santé ». Cette initiative vise à amasser des fonds essentiels pour poursuivre sa mission et aller encore plus loin afin d'aider ces enfants à s'épanouir pleinement. La campagne débute aujourd'hui et s'étendra jusqu'au 31 décembre. L'objectif dans la prochaine année est de soutenir 1 900 nouveaux enfants.

Grâce à la générosité des Québécois et Québécoises, Sourires Solidaires entend poursuivre la consolidation de ses trois programmes phares :

Sourires du cœur : offre des soins aux enfants issus de milieux défavorisés, référés par des organismes communautaires, et qui présentent des conditions buccodentaires pouvant nuire à leur santé globale.

: offre des soins aux enfants issus de milieux défavorisés, référés par des organismes communautaires, et qui présentent des conditions buccodentaires pouvant nuire à leur santé globale. Sourires par la main : offre des soins buccodentaires adaptés aux enfants à besoins particuliers (TSA, anxiété, handicap) grâce à une équipe multidisciplinaire de dentistes, hygiénistes, ergothérapeutes, éducatrices spécialisées et psychoéducatrices.

: offre des soins buccodentaires adaptés aux enfants à besoins particuliers (TSA, anxiété, handicap) grâce à une équipe multidisciplinaire de dentistes, hygiénistes, ergothérapeutes, éducatrices spécialisées et psychoéducatrices. Sourires éducatifs : propose des ateliers et de l'éducation préventive qui sont offerts tant aux bénéficiaires de la clinique dentaire qu'aux familles de la communauté.

Les personnes souhaitant soutenir Sourires Solidaires peuvent donner via le https://souriressolidaires.com/faire-un-don/.

Citations

« Chez Sourires Solidaires, nous sommes fiers d'intervenir là où le filet social laisse passer les enfants en situation de vulnérabilité. Nos services viennent compléter les programmes gouvernementaux en offrant des soins humains, personnalisés et empreints d'écoute. Sur le terrain, la demande ne cesse d'augmenter alors que nos services en soins gratuits ont connu une croissance de 36 % depuis l'an dernier, un signe clair que nos actions répondent à un besoin réel et urgent. C'est pourquoi nous continuons de nous donner la mission d'en faire plus, car nous sommes témoins chaque jour de l'impact positif de nos gestes ».

- Dre Tasnim Alami Laroussi et Dr Farid Amer-Ouali, cofondateurs, Sourires Solidaires

« La première fois que Jeanne a reçu des soins chez Sourires Solidaires, j'ai ressenti un immense soulagement. Quand on a un enfant différent, chaque service devient une bataille à mener. Mais ici, on ne me faisait pas sentir que je dérangeais : j'étais accueillie, accompagnée, et conseillée. Les soins étaient professionnels, humains, et on m'a même donné des outils pour la maison ».

- Nadia Ménard, maman de Jeanne, 9 ans

À propos de Sourires Solidaires

Créé en 2018, Sourires Solidaires est un organisme à but non lucratif qui a rendu possible la création d'une clinique dentaire pédiatrique multidisciplinaire unique au Québec qui est située à Laval. Notre mission est d'offrir des soins dentaires accessibles et adaptés aux enfants en situation de vulnérabilité. Grâce à son équipe multidisciplinaire et à ses bénévoles, l'organisme offre à des enfants issus de milieux défavorisés ou à besoins particuliers, des soins essentiels pour garantir une santé buccodentaire optimale, clé de la santé globale, de l'estime de soi et de la dignité.

