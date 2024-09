Sourires Solidaires : Des soins dentaires gratuits pour plus de 4 000 enfants vulnérables en 2023-2024

LAVAL, QC, le 25 sept. 2024 /CNW/ - Lors de son assemblée générale annuelle, la clinique dentaire pédiatrique Sourires Solidaires a révélé des données marquantes sur ses activités de la dernière année fiscale. Cet organisme à but non lucratif (OBNL) a prodigué des soins dentaires à plus de 7 000 enfants entre le 1er mai 2023 et le 30 avril 2024. Environ 65 % (4 673 enfants) de ces enfants (à besoins particuliers ou provenant de milieux socio-économiques défavorisés) ont bénéficié de traitements gratuits, représentant une valeur totale de 975 000 $ en soins et services offerts gratuitement.

Pour atteindre ces populations vulnérables, Sourires Solidaires a collaboré avec 31 partenaires, dont 7 CISSS et CIUSSS à travers le Québec. Ces collaborations permettent à l'organisme de faire une différence bien au-delà de Laval et d'étendre son soutien à toute la province.

Dès le plus jeune âge, garantir une santé buccodentaire optimale est la clé d'une vie équilibrée, tant sur le plan physique que mental. Malheureusement, l'accès à ces soins vitaux n'est pas uniforme pour tous les enfants. Les enfants ayant des besoins particuliers nécessitent souvent des ressources supplémentaires, qui ne sont pas toujours accessibles. De même, les jeunes issus de milieux défavorisés se heurtent souvent à des obstacles socio-économiques, les empêchant de recevoir les traitements dentaires nécessaires.

« C'est d'abord grâce à l'appui et à l'aide financière de nos partenaires, notamment les gouvernements du Québec et du Canada, Desjardins et Henry Shein, que nous sommes en mesure d'offrir ces services essentiels », explique Dre Tasnim Alami Laroussi et Dr Farid Amer-Ouali co-fondateurs de Sourires Solidaires. Ils ont également tenu à remercier le personnel dévoué et les bénévoles, précisant que ces derniers ont contribué à plus de 1000 heures de soins gratuits, dont près de 500 heures offertes par des dentistes.

Dre Alami Laroussi et Dr Farid Amer-Ouali ont également rappelé l'importance de reconnaître le droit des enfants à la santé dentaire, y compris pour ceux dont la situation ne permet pas d'avoir accès à ses soins, autant pour des raisons financières que pour des besoins particuliers : « Les gouvernements et la société reconnaissent de plus en plus ce droit fondamental. Mais les besoins ne cessent d'augmenter », soulignent-t-ils. « Nous devons redoubler d'efforts pour la prévention, l'éducation et la sensibilisation, tout en formant davantage de personnel spécialisé. Cela nécessitera des ressources techniques et financières supplémentaires pour répondre à cette demande croissante. »

Sourires Solidaires est une clinique dentaire pédiatrique à vocation sociale, basée à Laval, qui a pour mission de fournir des soins dentaires de qualité aux enfants vulnérables et ayant des besoins particuliers. Grâce à son équipe de professionnels et de bénévoles, l'organisme offre des services essentiels pour garantir une santé buccodentaire optimale à tous les enfants, sans égard à leur situation socio-économique.

