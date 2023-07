SOUND OF FREEDOM, PRODUIT PAR GOYA CARES, À L'AFFICHE DANS LES SALLES DE CINÉMA

Un film qui fait éclater le mal au grand jour et donne de l'espoir à deux millions d'enfants victimes de la traite des personnes

JERSEY CITY, N.J., 11 juillet 2023 /CNW/ - Goya Cares, productrice exécutive de la nouvelle superproduction SOUND OF FREEDOM, célèbre le succès retentissant, soit d'avoir dépassé l'objectif de plus de deux millions de spectateurs pour représenter les deux millions d'enfants victimes de la traite dans le monde.

« Bien que Tim Ballard, joué par Jim Caviezel, ait sauvé de nombreux enfants, sa mission de sauver un seul enfant, Rocio, est comme la parabole de la brebis perdue, où le bon pasteur délaisse son troupeau pour retrouver une brebis perdue. En effet, chaque vie a une valeur et un but. Le film SOUND OF FREEDOM met cette vérité en lumière », a déclaré Bob Unanue, président et chef de la direction de Goya Foods et producteur exécutif de SOUND OF FREEDOM.

Goya Cares, inspirée par THE SOUND OF FREEDOM, est une initiative mondiale consacrée à la lutte contre la traite des enfants et à l'éducation sur la santé mentale des enfants. L'initiative réunit des organisations, des écoles et des entreprises pour faire preuve de solidarité et, en fin de compte, pour protéger les plus vulnérables, nos enfants. Les partenaires de la coalition Goya Cares contribuent au rétablissement, à la restauration et à la réunification des survivants, tout en contribuant à la sensibilisation et en offrant aux écoles un accès gratuit à l'éducation préventive qui aide à reconnaître les dangers de la traite des enfants grâce à la série éducative LIGHT de Goya Cares.

Pour en savoir plus sur Goya Cares, visitez : www.goyacares.com

À propos de Goya Foods

Fondée en 1936, Goya Foods, Inc. est la plus importante entreprise alimentaire hispanique en Amérique. L'entreprise est devenue le chef de file des aliments et des condiments en Amérique latine. Goya fabrique, emballe et distribue plus de 2 500 produits alimentaires de grande qualité en provenance d'Espagne, des Caraïbes, du Mexique, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Les produits de Goya tirent leurs origines des traditions culinaires des communautés hispaniques du monde entier. Les produits de Goya, qui misent sur une combinaison d'ingrédients authentiques, d'assaisonnements relevés et de procédures de préparation pratiques conviennent parfaitement à tous les goûts et toutes les tables. Pour en savoir plus sur Goya Foods, consultez le site www.goya.com.

